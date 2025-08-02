Bản Tin Cà-phê Sáng ngày 2 tháng 8

Cơ quan thực thi pháp luật đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng, tìm kiếm bà Whisper Owen và đứa con 8 tháng tuổi, Sandra McCarty (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Fresno)

- Sacramento: Một phụ nữ và con gái 8 tháng tuổi biến mất sau khi đi khám bác sĩ định kỳ

Giới chức Sacramento vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cô Whisper Owen, 36 tuổi và con gái là Sandra McCarty, 8 tháng tuổi đã mất tích hơn hai tuần nay, sau một cuộc hẹn với bác sĩ ở Fresno. Theo văn phòng Cảnh sát trưởng Sacramento County, hai mẹ con cô Owen được nhìn thấy lần cuối vào ngày thứ Tư, 15/7, khi họ rời một phòng khám nhi khoa ở Rancho Cordova. Camera giám sát ghi lại cảnh cô rời tòa nhà, bế Sandra đặt vào ghế an toàn trẻ em. Đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy.





Cô Owen chạy chiếc xe Chevrolet Trailblazer đời 2006, biển số 9LKH008. Đài KTLA5 tường thuật, khoảng 4 giờ sáng ngày 15/7, cô Owen chở con gái rời Elk Grove, nơi cô Owen sinh sống cùng ba đứa con khác, để lái xe khoảng 160 dặm đến Fresno. Mẹ của Owen, bà Vickie Torres, nói với Los Angeles Times rằng cô Owen đã ghé qua nhà bà trước giờ hẹn để thay tã cho Sandra và sau đó đến phòng khám lúc 8giờ 30 sáng.





Chiếc xe rời thành phố Fresno vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15/7. Camera giao thông ghi lại hình ảnh lần cuối vào khoảng 8 giờ tối tại thành phố Atwater, gần đường Shaffer và Bellevue, cách Fresno khoảng 65 dặm. Theo tờ Times thì có thể mẹ con cô Owen dừng lại để đi vệ sinh và mua sữa bột cho Sandra.

LA Times dẫn lời bà Vickie Torres nghẹn ngào nói: “Là mẹ của Owen, thật khó để tôi không nghĩ và không ngừng tưởng tượng những gì có thể đã xảy ra với con bé. Và đứa cháu xinh xắn ấy nữa. Chúa ơi, tôi hy vọng, dù có chuyện gì xảy ra, con bé cũng sẽ ở bên mẹ của nó.”





“Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy cô Owen có ý định bỏ đi hoặc cắt đứt liên lạc,” phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng, Amar Gandhi nói. “Không có tranh chấp cá nhân, không có vấn đề giành quyền nuôi con, và gia đình cho biết cô cũng không có vấn đề sức khỏe tâm thần. Chúng tôi đang xử lý vụ việc như một cuộc điều tra mất tích khẩn cấp.”





Gia đình cô Owen báo tin mất tích trong ngày hôm đó, sau khi gọi điện thoại nhiều lần nhưng không được. Người thân cho biết điện thoại của cô đã tắt ngay sau khi rời phòng khám.





Trong một bài đăng trên mạng xã hội, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ không có bất kỳ thông tin nào giải thích cho vụ mất tích. Đơn vị Tìm kiếm Người Mất tích của Sở Cảnh sát Fresno đang chỉ đạo cuộc điều tra và tính đến hôm nay, vẫn chưa có diễn biến mới nào.





Cảnh sát đã rà soát camera giao thông và camera an ninh của các doanh nghiệp trong khu vực, cũng như kiểm tra dữ liệu dùng thẻ tín dụng, điện thoại và tài khoản mạng xã hội để tìm manh mối. Tất cả đều tuyệt vọng.





Truyền thông dẫn lời gia đình mô tả cô Owen là một người mẹ có trách nhiệm, yêu thương chăm sóc các con. “Sáng hôm đó Owen nhắn tin cho tôi như mọi ngày,” chị của Owen, Sierra Jones nói. “Em tôi hạnh phúc, tập trung chăm sóc con gái. Cô ấy sẽ không bao giờ tự dưng biến mất như thế này.”

Vụ mất tích gây hoang mang cho cộng đồng Fresno và người dân cùng góp sức tìm kiếm. Một trang Facebook kêu gọi tìm kiếm Whisper và Sandra lập ra, thú hút hàng trăm người theo dõi.





Gia đình Whisper Owen kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. “Hãy làm ơn. Nếu bạn nhìn thấy Whisper hoặc Sandra, hoặc chiếc xe của họ, hãy báo tin. Chúng tôi rất lo sợ và chỉ mong hai mẹ con về nhà an toàn.”





Whisper Owen cao khoảng 1m62, nặng khoảng 54 kg, có tóc và mắt màu nâu. Bé Sandra, 8 tháng tuổi, có tóc nâu nhạt và mắt xanh.

Ai có thông tin xin liên hệ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Sacramento theo số (916) 874-5115 hoặc gửi tin nặc danh qua Sacramento Valley Crime Stoppers.





- Trump và đồng minh bắt đầu chiến dịch gây sức ép lên cuộc bầu cử giữa kỳ





Cách đây vài tuần, quan chức bầu cử của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Colorado bắt đầu nhận được các cuộc gọi và tin nhắn từ một cố vấn của Đảng Cộng Hòa, cho biết ông đang làm việc với chính quyền Trump về “tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.”





Cố vấn Jeff Small xác nhận đang hành động theo yêu cầu của Stephen Miller, Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc. Small nói với CNN ông đang phối hợp với Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư Pháp để “thi hành” một sắc lệnh hành pháp về bầu cử do Tổng thống Donald Trump ký, Justin Grantham, quan chức bầu cử cấp cao tại Fremont County.





Grantham và Carly Koppes, người giám sát các cuộc bầu cử tại Weld County ở phía Bắc Colorado, nói với CNN rằng ông Small đã đưa ra một yêu cầu cụ thể: Liệu họ có cho phép bên thứ ba tiếp cận thiết bị bầu cử của họ không?Cả hai đều từ chối. “Đó không chỉ là một lời từ chối thẳng thắng, ý tôi là, anh thậm chí còn không được phép đứng trước thiết bị của tôi,” Koppes nói.





Việc tìm đến các thư ký ở Colorado chỉ là một trong hàng loạt hành động gần đây của chính quyền Trump và các nhóm đồng minh làm việc cho ông ta.

Cũng theo CNN, trong lúc Tòa Bạch Ốc giữ khoảng cách với Small, Trump và các đồng minh đang thu thập một lượng lớn dữ liệu cử tri và nỗ lực thay đổi các quy tắc cơ bản cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau, thường bằng cách viện dẫn thẩm quyền của chính phủ liên bang.





Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Harrison Fields nói Trump đang “đấu tranh cho tính toàn vẹn của cuộc bầu cử"” và sẽ tiếp tục làm như vậy “bất chấp những phản đối của Đảng Dân Chủ, điều mà cho thấy họ (Dân Chủ) xem thường các biện pháp bảo vệ hợp lý như phải xác minh quyền công dân.”





Harrison Fields viết trong email: “Các cuộc bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền Cộng Hòa Lập Hiến của chúng ta, và chúng tôi tự tin sẽ giành được chiến thắng cuối cùng tại tòa án.”





Sau các vụ vi phạm hệ thống bỏ phiếu ở các bang như Colorado và Georgia, quan chức bầu cử đã coi trọng việc hạn chế người có thể truy cập máy bầu cử và phần mềm bỏ phiếu. Các đồng minh của Trump đã tìm cách tiếp cận máy bầu cử để tìm bằng chứng có thể chứng minh cho tuyên bố của Trump về gian lận đã làm ông ta thất cử trước Tổng Thống Biden năm 2020. Tuy nhiên tất cả vụ kiện tụng phía Trump đưa ra đều thất bại.





Đảng Dân Chủ cho rằng những hành động của Trump và đồng minh trong nhiệm kỳ hai đã làm dấy lên lo ngại về một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm định hình lại các cuộc bầu cử ở Mỹ. Gần đây nhất, ngày 15/7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã gửi thông điệp trên Truth Social Meida cho rằng nếu chia lại các khu vực bầu cử ở Texas, Đảng Cộng Hòa có thể giành được thêm năm ghế trong Hạ Viện. Việc này có thể giúp đảng của ông dễ dàng giữ được ưu thế hiện tại trong cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm 2026.





“Tôi tin là chúng tôi sẽ giành được năm (ghế),” Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. “Có thể còn thêm ba, bốn hay năm ghế từ những tiểu bang khác nữa. Texas sẽ là nơi quan trọng nhất.”





Thống đốc Texas Greg Abbott (Đảng Cộng Hòa), đồng minh thân cận của Trump, đã đưa vấn đề vẽ lại bản đồ bầu cử vào nghị trình của kỳ họp đặc biệt, diễn ra vào ngày 21/7. Abbott cho biết ông làm vậy vì “Bộ Tư Pháp đã nêu lên một số quan ngại liên quan đến hiến pháp.”





Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries lên tiếng trong buổi họp báo tại Washington với một số dân biểu Dân Chủ đến từ Texas: “Donald Trump, các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện ở Washington, và Thống đốc Abbott đang âm mưu thao túng bản đồ bầu cử Hạ Viện Texas. Họ đang muốn tước đi quyền bầu cử của hàng triệu người dân Texas.”





Ngược lại, những ngày gần đây, Thống Đốc Gavin Newsom của California bày tỏ thái độ quyết liệt chống lại “âm mưu” của chính quyền tổng thống Trump. Ông Newsom viết trên trang X, như một lời khuyến cáo: “Chúng ta đang ở trong một thời điểm rất khác. Đảng Cộng hòa Texas đang gian lận trò chơi cho năm 2026. Chúng ta sẽ không chơi theo các quy tắc cũ nếu điều đó có nghĩa là mạo hiểm với nền dân chủ.”





- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng (Corporation for Public Broadcasting - CPB) ngừng hoạt động





CPB hôm thứ Sáu 1/8 cho biết họ sẽ bắt đầu cắt giảm quy mô hoạt động, cho đến khi đóng cửa hoàn toàn, sau khi chính quyền Trump và Quốc hội cắt bỏ nguồn tài trợ. Phần lớn các nhân viên sẽ làm việc đến ngày cuối cùng là ngày 30/9, chỉ còn lại một nhóm nhỏ vẫn tiếp tục trong cho tới tháng 1/2026 nhằm bảo đảm “việc đóng cửa diễn ra trong trách nhiệm và trật tự.”





CPB là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân được thành lập năm 1967, hoạt động như một đơn vị quản lý tài trợ cho truyền thông công cộng. CPB cung cấp kinh phí cho 1.500 đài phát thanh và truyền hình công cộng địa phương, trong đó có PBS và NPR. CPB tuyển dụng khoảng 100 nhân viên.

Chiều thứ Sáu, Chủ Tịch kiêm tổng giám đốc CPB Patricia Harrison cho biết trong thông cáo báo chí.





“Bất chấp hàng triệu người Mỹ đã phản đối và nỗ lực kêu gọi, viết thư, kiến nghị lên Quốc Hội, giờ đây chúng tôi phải đối diện với một sự thật nặng nề đó là ngừng hoạt động. Thời gian này CPB vẫn cam kết hoàn thành trách nhiệm của mình và hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong quá trình chuyển đổi này một cách minh bạch và cẩn thận.”

Sau khi CPB chính thức đưa ra thông cáo báo chí, đài PBS News viết trên Twitter:

“CPB – đơn vị đã phân phối ngân sách liên bang cho cả PBS và NPR trong nhiều thập niên thông báo họ sẽ phải đóng cửa. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump gần đây đã lấy lại ngân sách hơn một $tỷ đô la cung cấp cho các chương trình phát thanh công cộng.





Trong hơn nửa thế kỷ qua, CPB đã hợp tác với PBS và các đài thành viên để phục vụ nhiều cộng đồng lớn nhỏ trên khắp đất nước. PBS và các đài trực thuộc nhận khoảng 15% doanh thu hàng năm từ ngân sách liên bang.





Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 5/2025, yêu cầu CPB này ngừng tài trợ liên bang cho PBS và NPR. Vào tháng Sáu, Hạ Viện phê chuẩn yêu cầu của Toà Bạch Ốc, lấy lại số tiền tài trợ $1,1 tỷ đã được phân bổ cho CPB. Dự luật phân bổ ngân sách năm 2026 của Ủy ban Ngân sách Thượng viện đã cắt giảm ngân sách cho CPB lần đầu tiên sau hơn 50 năm.





Như vậy, sau VOA, RFA đã phải đóng cửa theo sắc lệnh hành pháp của Donald Trump, thì nay Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng CPB – “cái gai” lâu năm trong mắt của Trump, cũng chính thức bị bức tử.





Trên mạng xã hội có rất nhiều những phản ứng mạnh mẽ từ công chúng, bày tỏ sự bất bình khi CPB phải ngừng hoạt động. Một ý kiến viết trên Twitter: “Tôi từng là một đứa trẻ PBS, người xem phim tài liệu, đây là thiệt hại không thể đo lường, không thể khắc phục, không chỉ cho thế hệ tiếp theo mà còn cho tất cả chúng ta. Kiến thức, thông tin và giáo dục có nguồn gốc công khai miễn phí đã phục vụ quốc gia này trong nhiều năm sẽ không còn tồn tại nữa. Tất cả đã biến mất.”





Một ý kiến khác châm biếm: “Họ cắt tài trợ PBS nhưng chi ra $200 triệu đô la để xây phòng khiêu vũ.”





- TNS Ron Wyden: ‘Trump nhu nhược, yếu đuối, không dám nhận thất bại nên sa thải giám đốc BLS’





Chiều thứ Sáu 1/8, chỉ vài giờ sau khi Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) thuộc Bộ Lao Động công bố bản phúc trình cho thấy mức tăng trưởng việc làm yếu đi đáng kể trong ba tháng qua, tổng thống Trump đã sa thải bà Erika McEntarfer, giám đốc BLS.





Trump thông báo quyết định sa thải trên Truth Social Media, cho rằng những bản phúc trình việc làm ở Mỹ hiện nay do bà Erika McEntarfer, là người được Biden bổ nhiệm đưa ra đã “hạ thấp bôi xấu đảng Cộng Hòa và Trump.”





Một giới chức cao cấp của chính quyền xác nhận với NBC News tin bà McEnterfer bị sa thải thực sự. Bà Lori Chavez-DeRemer, bộ trưởng Lao Động, cho biết ông Bill Wiatrowski, phó giám đốc BLS, sẽ tạm thời làm giám đốc trong lúc Bộ Lao Động tìm người thay thế.

Ron Wyden, Nghị sĩ Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tài chính Thượng viện tuyên bố sau đógọi đâylà “hành động của một người nhu nhược, yếu đuối và không dám thừa nhận thất bại thực tế mà sự hỗn loạn của ông ta đang gây ra cho nền kinh tế của chúng ta. Tóm lại, Trump muốn gian lận sổ sách.”

Trump nói với các phóng viên rằng ông sa thải McEntarfer vì “tôi nghĩ số liệu của bà ấy sai. Tôi đã có vấn đề với những con số này từ lâu rồi", Trump nói. “Tôi luôn có vấn đề với những con số này.”





Trump cho rằng BLS đã đưa ra phúc trình số lượng việc làm tích cực ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi ông ta đấu với với Phó Tổng thống Kamala Harris, và sau đó đã điều chỉnh để giảm mạnh số liệu sau khi Trump thắng cử.





Ông William Beach, người tiền nhiệm của bà McEntarfer trên Twitter gọi hành động này “hoàn toàn vô căn cứ” và cho biết điều này “tạo ra tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu sứ mệnh thống kê của bộ.”





Tổng Thống Joe Biden đã đề cử bà Erika McEntarfer phụ trách BLS hồi tháng 7/2023. Tháng 1/2024, Thượng Viện bỏ phiếu 86-6 chuẩn thuận chức vụ của bà. Bà được thượng nghị sĩ cả hai đảng ủng hộ. Phó Tổng Thống JD Vance lúc đó là cựu thượng nghị sĩ liên bang của Ohio, là một trong những thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận.





- Trump mở cuộc điều tra cựu Công Tố Viên Jack Smith





Văn phòng Cố vấn Đặc biệt Hoa Kỳ (OSC), một cơ quan liên bang độc lập, đang điều tra cựu công tố viên Jack Smith, với cáo buộc ông “vi phạm chính trị Đạo luật Hatch,” một cáo buộc do Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng Hòa khác đưa ra. Tuy nhiên, cáo buộc này không có bằng chứng cụ thể, theo CNBC.





OSC, khác với văn phòng cố vấn đặc biệt do Bộ Tư Pháp bổ nhiệm, không có thẩm quyền truy tố hình sự và truy tố những cá nhân vi phạm Đạo luật Hatch. OSC có thể yêu cầu kỷ luật một nhân viên chính phủ liên bang, chẳng hạn như sa thải khỏi lực lượng lao động dân sự, hoặc chuyển kết quả điều tra các hành vi vi phạm Đạo luật Hatch cho Bộ Tư Pháp.





Ông Smith được Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland dưới thời Tổng Thống Biden bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt vào tháng 11/2022 để giám sát các cuộc điều tra liên bang về Donald Trump. Ba ngày trước khi Jack Smith được bổ nhiệm, Trump tuyên bố tranh cử tổng thống lần 2. Công tố viên đặc biệt Smith sau đó đã đưa ra hai bản cáo trạng hình sự chống lại ứng cử viên Donald Trump vào năm 2023. Trong có có điều tra về các hành vi phạm tội liên bang liên quan đến việc Trump lưu giữ không đúng luật, mang về dinh thự Mara Lago các tài liệu mật khi kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất. Ngoài ra, còn có cáo trạng về nhiều hành vi phạm tội liên quan đến nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử của cuộc bầu cử năm 2020.





Donald Trump đã phủ nhận tất cả những cáo buộc này và khẳng định đặc quyền hành pháp. Trump giành phần lớn chiến thắng trong phán quyết vụ kiện Trump v. United States (2024). Phán quyết này đã giới hạn quyền và phạm vi điều tra của Jack Smith. Phán quyết này cũng trì hoãn việc đưa ra xét xử các vụ án hình sự chống lại Trump cho đến khi ông ta đắc cử nhiệm kỳ không liên tiếp thứ hai. Sau đó các chính sách hiện hành của Bộ Tư Pháp đã giúp Trump không bị truy tố trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.





Jack Smith đã phải từ chức chỉ hơn một tuần trước lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1/2024. Cả hai vụ án đều không thể mang ra xét cử bởi vướng “quyền miễn truy tố tổng thống” mà Trump được hưởng.





NYPost là tờ loan tin đầu tiên về cuộc điều tra của OSC. Paul Ingrassia, ứng cử viên do Trump đề cử cho vị trí đứng đầu OSC đang bị trì hoãn tại Thượng Viện. Một quan chức Tòa Bạch Ố nói với NBC News rằng Paul Ingrassia, cựu dẫn chương trình podcast với các bài bình luận gây tranh cãi, sẽ điều trần trực tiếp các thượng nghị sĩ trong tháng tới trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu phê chuẩn.





- Bồi thẩm đoàn buộc Tesla phải bồi thường $243 triệu





Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Florida phán quyết Tesla phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn xe năm 2019, gây tử vong một khách bộ hành và một người khác trọng thương. Khi đó, xe Tesla đang chạy ở chế độ “Autopilot.” Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài ba tuần tại Miami. Phiên tòa tập trung vào chỉ ra cách Tesla và người đúng đầu là Elon Musk đã quảng cáo về kỹ thuật tự lái, dù phần mềm này vẫn cần tài xế phải tập trung liên tục.





Theo phán quyết, Tesla phải bồi thường $43 triệu về tinh thần cho các nguyên đơn và $200 triệu bồi thường thiệt hại. NBC News nhận định đây là phán quyết nặng nề giáng vào Tesla giữa lúc công xe điện này đang cố gắng thuyết phục công chúng và các nhà đầu tư về sự an toàn của chế độ lái tự động, vốn là niềm tự hào của Elon Musk.





Tesla cho biết họ dự trù sẽ kháng cáo.





Theo các luật sư đại diện cho nguyên đơn, Tesla đã quảng cáo quá mức sự thật về năng lực của Autopilot, làm tài xế chiếc Model S không chú ý nhìn đường lúc xe chạy tới gần một ngã tư hình chữ T ở Florida Keys sau khi mặt trời lặn. Chiếc Tesla không thể dừng lại ở ngã tư mà lủi vào một chiếc SUV đang đậu trên đường, khiến Naibel Benavides Leon, 20 tuổi, tử nạn khi đứng kế bên chiếc SUV và bạn trai, Dillon Angulo, cũng bị thương.

Hồ sơ trong phiên tòa cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, chiếc Tesla đang chạy với tốc độ 62 dặm/giờ (99.7 km/giờ) và ngã tư có đèn hiệu giao thông báo dừng lại.





Phía Tesla đã đổ lỗi hoàn toàn cho tài xế. Công ty này cho biết trong tuyên bố sau đó cho tai nạn không liên quan chế độ Autopilot, tất cả là bịa đặt cho luật sư nguyên đơn tạo ra.





Thẩm Phán Tòa Án Liên Bang Beth Bloom cho biết bà chấp nhận phán quyết từ bồi thẩm đoàn và sẽ ban hành một mệnh lệnh tương ứng.





- Tòa án hạn chế lệnh đàn áp tị nạn của Trump tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico





Một hội đồng chánh án liên bang đã ra phán quyết hạn chế nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đóng cửa hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ tại biên giới phía Nam, CBS News loan tin hôm thứ Bảy 2/8. Phán quyết cho rằng chính quyền tổng thống không thể đơn phương đình chỉ các luật cấm Hoa Kỳ trục xuất di dân đến những nơi mà họ có thể phải đối mặt với sự đàn áp hoặc tra tấn.





Hồi tháng Bảy,trong phán quyết dài 128 trang, ông Randolph Moss, chánh án liên bang ở Washington, DC, xác định chính quyền tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền khi tuyên bố tình trạng nhập cư bất hợp pháp là tình trạng khẩn cấp và bỏ qua thủ tục pháp lý hiện hành. Ông Moss ra phán quyết chặn lệnh hành chính của Trump cấm di dân ở biên giới Mỹ-Mexico xin tị nạn. Chánh Án Moss cũng cho biết ông sẽ hoãn thi hành phán quyết của ông 14 ngày để chính quyền Tổng Thống Trump kháng cáo.





Ba chánh án tại Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ D.C. đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng hành chính đối với phán quyết của Chánh Án Randolph Moss, cho phép chính quyền Trump tiếp tục sử dụng tuyên bố của tổng thống để từ chối người nhập cư tiếp cận hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ, lập luận rằng luật pháp Hoa Kỳ cho phép, nhưng không yêu cầu, chính phủ cấp tị nạn cho những người chứng minh rằng họ có thể bị bức hại vì chủng tộc, tôn giáo, chính trị hoặc các yếu tố khác.

Tuy nhiên hội đồng chánh án liên bang cũng đưa ra các hạn chế. Chính quyền Trump không thể dùng lập luận đó để ngăn người tị nộp đơn xin các hình thức bảo vệ nhân đạo khác, mà Hoa Kỳ bắt buộc phải cung cấp về mặt pháp lý cho những di dân đang chạy trốn khỏi sự đàn áp và tra tấn. Những hình thức bảo vệ này được gọi là “tạm hoãn trục xuất” và được Công ước Liên Hợp Quốc Chống Tra tấn bảo vệ. Những biện pháp bảo vệ này có ngưỡng pháp lý cao hơn so với tị nạn, nhưng không giống như tị nạn, nghĩa là là bắt buộc, không tùy ý, và phải cấp cho những người đáp ứng các yêu cầu.





Sau khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc hồi tháng Giêng, ra lệnh đóng cửa hệ thống tị nạn. Quan chức biên giới Hoa Kỳ đã dựa vào lệnh này để trục xuất ngay lập tức những nhập cảnh bất hợp pháp, mà không cho phép họ xin tị nạn. Trump biện minh cho biện pháp trục xuất toàn diện này với lý do đất nước đang phải đối mặt với một “cuộc xâm lược” của di dân.





- CEO của Pfizer tham dự buổi gây quỹ cho MAGA Inc. của Trump, tránh phải giảm giá thuốc





Giám đốc điều hành của Pfizer, Albert Bourla, nằm trong số những người tham dự buổi gây quỹ có Tổng thống Trump tham dự tại câu lạc bộ golf của ông ta ở Bedminster, New Jersey. CBS News dẫn tin từ những nguồn thân cận.





Một trong những nguồn tin cho biết buổi gây quỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump, MAGA Inc., đặt mục tiêu huy động khoảng $25 triệu đô la.





Trump trước đó đã gửi thư cho các công ty dược phẩm, có cả Pfizer, yêu cầu họ giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ ngang mức gmà các quốc gia khác đang trả.

Các lá thư của Tòa Bạch Ốc gửi cho 17 công ty dược phẩm, bao gồm AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson và Sanofi, yêu cầu các công ty cam kết trong vòng 60 ngày sẽ bán thuốc cho bệnh nhân Medicaid và tất cả các loại thuốc mới với mức giá “ưu đãi quốc gia”. Hồi Tháng Năm, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các quan chức liên bang soạn thảo các quy định “ưu đãi quốc gia” trừ khi các công ty dược phẩm đạt được tiến bộ trong việc giảm giá. Những lá thư tuần này gửi tới Bourla và các CEO khác, cáo buộc các nhà sản xuất thuốc đã hứa hẹn “tiếp tục như vậy” kể từ hôm đó.





Hôm thứ Sáu, Trump tuyên bố sẽ tham gia cuộc chiến với các công ty dược và những quốc gia khác trong vấn đề giá thuốc.





Chi phí thuốc ghi theo toa cao đã gây khó khăn cho lưỡng đảng trong nhiều thập kỷ. Các đề xướng bán thuốc cho bệnh nhân Hoa Kỳ với mức giá thường thấp hơn nhiều ở các nước phát triển khác đã được đưa ra trong nhiều năm, nhưng ý tưởng này đã vấp phải một số phản đối về mặt pháp lý.

- Trump có cơ hội đưa người vào Fed

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bà Adriana Kugler sẽ từ nhiệm khỏi hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương, Fed thông báo hôm thứ Sáu, tạo ra một chiếc ghế trống cho Tổng thống Trump bổ nhiệm.



CBS News cho biết, vị trí này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Trump, người đã gây áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất lần thứ năm trong năm nhưng không thành công. Người thay thế bà Kugler sẽ tham gia vào một ủy ban gồm 12 thành viên, chịu trách nhiệm thiết lập các mục tiêu lãi suất.



Bà Kugler do Tổng thống Joe Biden đề cử làm thống đốc và đã đảm nhiệm vai trò này kể từ tháng 9/2023. Theo ngân hàng trung ương, nhiệm kỳ của bà kết thúc vào ngày 31/1/2026. Quyết định từ chứa của bà Kugler hiệu lực từ ngày 8/8/2025. Bà sẽ trở lại công việc giáo sư ở Đại học Georgetown University, theo Fed.



"Cục Dự trữ Liên bang thực hiện công việc quan trọng nhằm giúp thúc đẩy một nền kinh tế lành mạnh và thật vinh dự khi được làm việc hướng tới mục tiêu đó thay mặt cho tất cả người Mỹ trong gần hai năm qua," bà Kugler viết trong từ nhiệm gửi tổng thống Trump. "Tôi tự hào đã đảm nhận vai trò này với sự chính trực, cam kết mạnh mẽ trong việc phục vụ công chúng, và với phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, dựa trên chuyên môn của tôi về thị trường lao động và lạm phát."



Bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed được đề cử với nhiệm kỳ 14 năm.





- Tòa Giữ Lệnh Hạn Chế Chính Quyền Trump Bắt Di Dân Tại Los Angeles





Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 9 vào chiều ngày 2 Tháng 8 đã giữ nguyên lệnh cấm tạm thời, ngăn các vụ bắt giữ di dân không có căn cứ hợp pháp tại khu vực Los Angeles, sau khi phát hiện các cuộc bố ráp của liên bang có dấu hiệu nhắm vào người gốc Latino chỉ vì màu da hay ngôn ngữ.





Chiến dịch do chính quyền Trump khởi động từ đầu Tháng Sáu, đã khiến gần 3.000 người bị bắt, trong đó có cả công dân Hoa Kỳ. Các tổ chức dân quyền do ACLU dẫn đầu đã đệ đơn kiện, với sự tham gia của nhiều thành phố trong vùng.





Bằng chứng video và lời khai cho thấy các vụ bắt giữ diễn ra bừa bãi tại bến xe, tiệm rửa xe, và ngoài Home Depot. Nhiều nhân viên mặc thường phục, không đeo bảng tên, hành động như lực lượng bán quân sự.





Tòa nhận định rằng các vụ bố ráp có thể “tái diễn nếu không bị ngăn chặn,” và nói chính quyền có khả năng vi phạm Tu Chính Án Thứ Tư. Chính quyền Trump phủ nhận có chỉ tiêu bắt 3,000 người mỗi ngày, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể phản bác