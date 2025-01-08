Bản Tin Cà-phê Sáng - 1 Tháng 8, 2025.

Trump ban hành sắc lệnh áp thuế mới đối với hàng chục quốc gia,

bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8. Photo ghép: 1. Ảnh nền: thuế quan của Istockphoto . 2. Tổng thống Donald Trump.

- Thị trường chao đảo vì số liệu việc làm yếu và danh sách thuế quan mới cao ngất của Tổng thống Trump.- Thượng viện Mỹ thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc Nga tấn công Kyiv, Trump đổi giọng với Putin.- Chính quyền Trump thử nghiệm chi trả thuốc giảm cân qua Medicare và Medicaid.- Smithsonian gỡ nội dung luận tội Trump khỏi triển lãm về tổng thống Hoa Kỳ.- Tia Sét dài nhất từng được ghi nhận: 515 dặm, qua sáu tiểu bang Hoa Kỳ.- Nhiễu động mạnh khiến 25 người trên chuyến bay Delta phải nhập viện.- Tòa Bạch Ốc sắp có một phòng khiêu vũ mới trị giá 200 triệu đô la.- Một người đàn ông bò hàng dặm trong 11 tiếng đồng hồ với sự đồng hành của chú chó cưng.***

Chứng khoán Hoa Kỳ lao dốc hôm nay sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố báo cáo việc làm tháng Bảy cho thấy nền kinh tế khựng lại. Cùng lúc, chính quyền Trump tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến thế quan toàn cầu khiến các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo cổ phiếu, chứng khoán và đồng đô-la Mỹ đồng loạt giảm giá.





Trong tháng Bảy, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Đồng thời, dữ liệu việc làm của tháng Năm và Sáu cũng bị điều chỉnh giảm mạnh, tổng cộng 258.000 việc làm bị xóa bỏ khỏi thống kê trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể buộc phải hạ lãi suất trong tương lai gần.





Tổng thống Trump hôm nay tiếp tục tấn công Fed và Chủ tịch Jerome Powell, gọi ông là “một thảm họa” và yêu cầu hạ lãi suất ngay lập tức. Tuy nhiên, Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tuần này để kiềm chế lạm phát, giữa lúc thị trường lao động đang suy yếu và giá cả có dấu hiệu tăng do tác động của thuế nhập khẩu. Các dữ liệu khác trong tuần cũng cho thấy hoạt động thương mại chậm lại và chi phí hàng hóa nhập khẩu gia tăng.





Căng thẳng gia tăng khi ông Trump ban hành sắc lệnh áp thuế mới đối với hàng chục quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8. Thụy Sĩ bất ngờ bị áp mức thuế 39%, trong khi Syria, Lào và Myanmar bị đánh thuế từ 40 đến 41%. Những quốc gia không được ấn định mức thuế riêng sẽ mặc định chịu mức 10%. Ba đối tác có thỏa thuận thương mại với Mỹ gần đây là Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu giữ mức thuế đã thương lượng.





Trung Quốc bị nhắm đến một lần nữa khi sắc lệnh của Trump áp mức thuế 40% lên bất kỳ hàng hóa nào bị hải quan xác định là “tái xuất xứ” nhằm né thuế. Ấn Độ cũng bị áp thuế 25%, phản ánh mối quan hệ xấu đi giữa Trump và Thủ tướng Modi.





Hoa Kỳ và Mexico đạt được thỏa thuận kéo dài 90 ngày đàm phán nhằm tránh các mức thuế nặng hơn mà ông Trump từng đe dọa. Trước đó trong tuần, Tổng thống cũng đã áp mức thuế 50% lên hàng hóa từ Brazil như một hành động trả đũa việc quốc gia này truy tố Jair Bolsonaro – đồng minh chính trị của ông – với cáo buộc âm mưu đảo chính sau thất bại bầu cử.





Chỉ số quản lý mua hàng trong lĩnh vực sản xuất được công bố cùng ngày cũng cho thấy tín hiệu giảm tốc trong tháng Bảy. Nhiều nhà máy ghi nhận nhu cầu trì trệ và sụt giảm nhẹ số lượng lao động lần đầu tiên kể từ tháng Tư.





- Thượng viện Mỹ thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc Nga tấn công Kyiv, Trump đổi giọng với Putin





Một ủy ban Thượng viện do Cộng Hòa dẫn đầu vừa phê chuẩn khung ngân sách quốc phòng trị giá $852 tỷ, bao gồm $800 triệu viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine – trái ngược với đề nghị của chính quyền Trump muốn cắt bỏ chương trình này. Ngân sách bao gồm khoản 800 triệu dành cho viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine thông qua chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), một trong hai cơ chế chính mà Hoa Kỳ sử dụng để hỗ trợ Kyiv kể từ sau cuộc xâm lược năm 2022.





Ngân sách này đánh dấu sự phản đối công khai đối với đề nghị cắt giảm viện trợ Ukraine trong bản yêu cầu ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự luật hiện chờ toàn thể Thượng viện xem xét trước khi thương lượng với Hạ viện để hoàn tất ngân sách quốc phòng năm 2026.





Rạng sáng ngày 1 tháng 8, thủ đô Kyiv bị oanh kích bằng hơn 300 thiết bị bay không người lái và 8 tên lửa, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 159 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kyiv trong vòng một năm. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án là “một tội ác có chủ đích” nhắm vào thường dân, và tiếp tục kêu gọi viện trợ phòng không từ các đồng minh phương Tây.





Tổng thống Trump, người từng nhiều lần hoài nghi việc hỗ trợ Ukraine, đã đưa ra phản ứng cứng rắn sau vụ tấn công. Ông tuyên bố sẽ áp thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng 10 ngày. Tuy vậy, chính quyền Trump vẫn chưa yêu cầu Quốc hội thông qua thêm ngân sách viện trợ, và Bộ Quốc phòng nhiều lần tạm dừng các đợt chuyển giao vũ khí đã được phê chuẩn, khiến nhiều nhà lập pháp, kể cả một số thành viên Cộng Hòa, bày tỏ quan ngại.





Dự luật Thượng viện không chỉ khôi phục tài trợ cho USAI mà còn bao gồm 225 triệu mỹ kim viện trợ an ninh cho ba quốc gia vùng Baltic giáp Nga – các chương trình từng bị đề nghị loại bỏ trong ngân sách của chính quyền nhưng đã được đưa trở lại sau thương lượng tại Quốc hội. Ngân sách cũng tăng thêm 21.7 tỷ mỹ kim so với yêu cầu ban đầu của Bộ Quốc phòng nhằm bù đắp các khoản cắt giảm trước đó.





Chính quyền Trump chưa đưa ra thời gian cụ thể cho kế hoạch chuyển giao vũ khí thông qua các quốc gia châu Âu, vốn được nhắc đến như mô hình thay thế cho viện trợ trực tiếp. Trong khi đó, Đức thông báo sẽ gửi hai hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine, như một phần của thỏa thuận song phương, theo tin từ tờ Deutsche Welle. Liên minh châu Âu cũng nhấn mạnh việc tăng tốc viện trợ phòng không là ưu tiên trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng nhắm vào hạ tầng dân sự.





Bạch Ốc cho biết đang xem xét toàn bộ nội dung dự luật nhưng từ chối bình luận chi tiết. Trong nội bộ Quốc hội, các lập luận ủng hộ viện trợ Ukraine ngày càng nhận được hậu thuẫn lưỡng đảng, đặc biệt trong các ủy ban quốc phòng và ngân sách.





- Chính quyền Trump thử nghiệm chi trả thuốc giảm cân qua Medicare và Medicaid





Chính quyền Trump đang lên kế hoạch cho một chương trình thử nghiệm kéo dài năm năm nhằm cho phép một số chương trình Medicare và Medicaid chi trả các thuốc giảm cân đắt tiền như Ozempic, Wegovy, Mounjaro và Zepbound cho bệnh nhân béo phì. Theo tài liệu từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2026 với Medicaid và tháng 1 năm 2027 với Medicare Part D. Việc tham gia là tự nguyện đối với các tiểu bang và hãng bảo hiểm.





Hiện Medicare chỉ chi trả GLP-1 cho bệnh nhân tiểu đường loại 2, còn Medicaid thì tùy từng bang. Chính quyền Biden từng khởi xướng việc mở rộng chi trả cho người béo phì, nhưng kế hoạch này đã bị hủy vào tháng 4. Đề án thử nghiệm mới được xem là bước chuyển quan trọng, có thể mở đường cho chính sách chi trả toàn quốc trong tương lai.





Các thuốc GLP-1 hoạt động bằng cách giảm cảm giác thèm ăn, làm chậm tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Tuy nhiên, chi phí cao – khoảng 5.000 đến 7.000 đô-la mỗi năm – khiến nhiều chuyên gia cảnh báo khó có thể triển khai đại trà. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính Medicare sẽ tốn khoảng 35 tỷ đô-la từ 2026 đến 2034 nếu mở rộng chi trả. CMS cho biết mọi chương trình thuốc đều phải trải qua đánh giá chi phí – hiệu quả, và chưa có bình luận chính thức về kế hoạch.





Để tham gia thử nghiệm, các hãng bảo hiểm và bang sẽ phải cung cấp thêm dịch vụ tư vấn về chế độ ăn uống và vận động. Các chương trình Medicare Part D sẽ phải cung cấp thuốc cho toàn bộ đối tượng đủ điều kiện. Nếu được FDA chấp thuận trong năm 2026, thuốc Orforglipron cũng sẽ được đưa vào chương trình.





Chính quyền vẫn chưa quyết định có lấy ý kiến công chúng trước khi thực hiện hay không. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đã nêu lo ngại về chi phí và nhấn mạnh thuốc không thể thay thế lối sống lành mạnh. Trong khi đó, Giám đốc CMS Mehmet Oz lại ca ngợi thuốc là “một trợ giúp lớn” và từng quảng bá công dụng của chúng trên truyền hình. Một số người nổi tiếng và chuyên gia y tế cảnh báo GLP-1 có thể gây thay đổi trao đổi chất, khiến bệnh nhân dễ tăng cân trở lại sau khi ngừng thuốc.





- Smithsonian gỡ nội dung luận tội Trump khỏi triển lãm về tổng thống Hoa Kỳ





Bảo tàng Lịch sử Hoa Kỳ thuộc Viện Smithsonian vừa gỡ bỏ các nội dung liên quan đến hai lần luận tội Tổng thống Donald Trump khỏi phần trưng bày “Quyền lực Tổng thống” tại thủ đô Washington. Trước đó, kể từ năm 2021, phần trưng bày này có gắn nhãn tạm thời đề cập đến các vụ luận tội Trump bên cạnh những trường hợp của Andrew Johnson, Richard Nixon và Bill Clinton. Tấm nhãn mang nội dung “Trưng bày đang được cập nhật (lịch sử đang tiếp diễn)” đã bị tháo xuống vào tháng Bảy năm nay.





Theo thông cáo của Smithsonian, phần trưng bày hiện nay đã trở lại phiên bản năm 2008, với chú thích tổng quát rằng “chỉ ba tổng thống từng đối diện nguy cơ bị bãi nhiệm nghiêm trọng.” Bảo tàng cho biết quyết định này được đưa ra trong quá trình rà soát toàn bộ nội dung trưng bày, và lưu ý rằng các phần khác trong khu vực này – gồm Quốc hội, Tối cao Pháp viện và dư luận quần chúng – cũng chưa được cập nhật từ năm 2008. Smithsonian cho biết sẽ bổ sung đầy đủ các vụ luận tội trong một phiên bản triển lãm cập nhật trong tương lai.





Việc điều chỉnh nội dung trưng bày diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump gia tăng ảnh hưởng đối với các cơ sở văn hóa liên bang. Trump đã nhiều lần can thiệp vào nhân sự cấp cao tại các viện bảo tàng và cơ quan văn hóa quốc gia, đồng thời ký sắc lệnh yêu cầu loại bỏ cái gọi là “tư tưởng chống Mỹ” khỏi hệ thống Smithsonian và khôi phục viện này thành “biểu tượng của tinh thần và vinh quang Hoa Kỳ.” Tháng Sáu, sau khi Bạch Ốc công khai chỉ trích giám đốc Viện Tranh Chân Dung Quốc Gia vì trưng bày một bức chân dung có chú thích liên quan đến hai lần luận tội Trump và sự kiện ngày 6 tháng Giêng, Hội đồng Quản trị Smithsonian tái khẳng định rằng chỉ tổng quản trị viện mới có thẩm quyền bãi nhiệm giám đốc bảo tàng. Sau đó, giám đốc viện – bà Kim Sajet – từ chức, viện dẫn lý do cá nhân không muốn trở thành “vật cản cho sứ mạng của Smithsonian.”





Các hiện vật liên quan đến các vụ luận tội trước kia vẫn còn được trưng bày, bao gồm tủ hồ sơ bị đột nhập trong vụ Watergate, bản sao tài liệu điều tra dẫn đến việc luận tội Clinton, và hình ảnh các công tố viên trong phiên luận tội Andrew Johnson năm 1868. Tuy nhiên, hiện không còn vật phẩm hoặc mô tả chính thức nào đề cập đến hai lần luận tội Trump trong khu trưng bày chính. Trang mạng của bảo tàng chỉ liệt kê một huy hiệu “Impeach Trump” từ cuộc biểu tình môi trường năm 2017, và không có nội dung chi tiết nào khác.





Trump là tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bị Hạ viện luận tội hai lần. Lần đầu vào năm 2019, ông bị cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội vì tìm cách giữ lại viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm gây áp lực điều tra đối thủ chính trị. Lần thứ hai vào đầu năm 2021, sau khi bị cáo buộc kích động bạo lực dẫn đến vụ xâm nhập trụ sở Quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Cả hai lần, Thượng viện đều không kết tội ông.





Từ khi tái nhiệm, Trump đã thúc đẩy nhiều thay đổi lớn tại các cơ sở văn hóa công lập. Ông can thiệp vào hoạt động của Trung tâm Kennedy, cắt giảm ngân sách của Cơ quan Nghệ thuật Quốc gia và các quỹ bảo tồn văn hóa, đồng thời đặt nhiều cơ quan dưới quyền giám sát chặt chẽ của Bạch Ốc. Smithsonian, với vai trò là nơi lưu giữ ký ức lịch sử quốc gia, đang trở thành một trong những điểm nóng của sự căng thẳng giữa bảo tồn trung lập và áp lực chính trị.





- Tia Sét dài nhất từng được ghi nhận: 515 dặm, qua sáu tiểu bang Hoa Kỳ





Các nhà khoa học vừa phát hiện một tia sét kéo dài 515 dặm (829 km), xảy ra từ ngày 22 tháng 10 năm 2017 trên vùng Nam Hoa Kỳ, được xác nhận là tia sét dài nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Tia sét này kéo từ gần Dallas, Texas đến gần Kansas City, Missouri, chiếu sáng đồng thời các vùng thuộc Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas và Missouri – trên diện tích lớn gấp năm lần tiểu bang Massachusetts.





Phát hiện này được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố sau khi phân tích lại dữ liệu từ vệ tinh khí tượng GOES và mạng lưới theo dõi sét trên mặt đất. Tia sét được mô tả là một “megaflash” – hiện tượng sét khổng lồ thường xảy ra trong các hệ thống bão đối lưu quy mô trung bình (mesoscale convective systems) có diện tích trải rộng theo chiều ngang. Dù không hoàn toàn đánh xuống đất, tia sét này vẫn tạo ra 64 điểm đánh xuống mặt đất.

Tia sét kỷ lục này kéo dài hơn 7 giây, vượt qua kỷ lục trước đó là một tia sét dài 477 dặm vào năm 2020. Các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu “megaflash” giúp hiểu rõ hơn về các mối đe dọa từ sét ở phạm vi rất rộng – có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không, gây cháy rừng, và đe dọa các khu dân cư cách xa tâm điểm.





Tổ chức WMO cũng nhắc lại hai thảm họa sét chết người: năm 1975, 21 người ở Zimbabwe thiệt mạng khi núp trong một túp lều bị sét đánh; năm 1994, 469 người chết ở Ai Cập khi sét đánh vào bồn chứa dầu, gây cháy lan khắp thị trấn Dronka.

- Nhiễu động mạnh khiến 25 người trên chuyến bay Delta phải nhập viện

25 người trên chuyến bay của Delta Air Lines đã được đưa đến bệnh viện vào khoảng 7:25 tối ngày 7/30/2025 sau khi bị thương do không khí nhiễu động mạnh, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Chuyến bay DL56, bay từ Salt Lake City đến Amsterdam, cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul, theo CNN. Delta Airlines không nói rõ những người nhập viện là hành khách hay thành viên phi hành đoàn. Máy bay chở 275 hành khách cùng 13 phi hành đoàn.





Hành khách mô tả có nhiều đợt không khí nhiễu động, bắt đầu khi một số tiếp viên hàng không ngã nhào. Sau đó sự việc còn tiếp tục và trở nên tồi tệ hơn. Một hành khách nói thấy hành lý văng tứ tung trên không trung; và tin rằng một số chấn thương là nghiêm trọng.





Dữ liệu chuyến bay cho thấy không lâu sau khi cất cánh, máy bay đã bị nâng lên hơn 1,000 feet trong vòng chưa đầy 30 giây, sau đó lại rơi khoảng 1,350 feet trong cùng khoảng thời gian. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Minneapolis một tiếng rưỡi sau đó. Delta cho biết hãng "biết ơn sự hỗ trợ của tất cả các nhân viên ứng cứu khẩn cấp liên quan" và "đang làm việc trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết…"

- Tòa Bạch Ốc sắp có một phòng khiêu vũ mới trị giá 200 triệu đô la

Tòa Bạch Ốc vừa thông báo vào ngày 7/31/2025 rằng một phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu đô la sẽ bắt đầu được xây dựng vào tháng 9, dự kiến đưa vào sử dụng trước khi nhiệm kỳ của tổng thống Trump kết thúc vào đầu năm 2029. Đây sẽ là thay đổi mới nhất được áp dụng cho nơi mà ông Trump gọi là "ngôi nhà của nhân dân" kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, theo AP. Đây cũng sẽ là thay đổi cấu trúc đầu tiên trong dinh tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi ban công Truman được xây dựng thêm cách đây vài thập niên.





Trong nhiều tháng, ông Trump đã hứa sẽ xây dựng một phòng khiêu vũ, nói rằng Tòa Bạch Ốc không có đủ không gian để tổ chức các sự kiện lớn; và ông không thích ý tưởng tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và các vị khách khác trong những chiếc lều trên bãi cỏ như các chính quyền trước đây đã làm cho hàng trăm vị khách tham dự dạ tiệc. The East Room, căn phòng lớn nhất tại Bạch Cung, hiện có sức chứa khoảng 200 người.





Phòng khiêu vũ rộng 90,000 foot vuông (khoảng 9,200 mét vuông) sẽ được xây dựng tại vị trí East Wing hiện tại, có sức chứa 650 người. East Wing là nơi đặt một số văn phòng, bao gồm cả văn phòng của Đệ nhất Phu nhân. Những văn phòng này sẽ được tạm di dời trong tiến trình xây dựng.

Trump và một số nhà tài trợ đã cam kết quyên góp số tiền cần thiết để xây dựng công trình trị giá khoảng 200 triệu đô la này. Tòa Bạch Ốc mô tả East Wing, được xây dựng vào năm 1902, là nhỏ, đã được thay đổi rất nhiều. Thư ký báo chí Karoline Leavitt không nêu tên bất kỳ nhà tài trợ nào tại cuộc họp báo hôm ngày 7/31.

- Một người đàn ông bò hàng dặm trong 11 tiếng đồng hồ với sự đồng hành của chú chó cưng

Một người đàn ông Utah đang hồi phục sau khi sống sót sau một tai nạn kinh hoàng ở dãy núi Uinta. Vào ngày 7/20/2025, chiếc xe địa hình của Jacob "Jake" Schmitt lao xuống vực, lộn nhào khoảng 15- 20 lần. Jacob đang đi săn cùng chú chó Buddy của mình thì tai nạn xảy ra, khiến anh bị gãy chân, gãy mắt cá chân, gãy xương sườn cùng nhiều vết bầm tím, theo tờ People đưa tin. Mất điện thoại và chỉ còn một chiếc đèn nhỏ trên cổ Buddy để soi sáng, Jacob đã tự tạm bó chân cho mình, rồi bò lê hàng dặm đường trong suốt 11 tiếng đồng hồ ban đêm.





Chú chó Buddy không bị thương sau vụ tai nạn, đã ở bên cạnh Jacob trong suốt hành trình gian nan. Nhờ chiếc đèn trên cổ Buddy, anh có đủ ánh sáng để di chuyển trên địa hình hiểm trở. Đến rạng sáng, Jacob đến được một quán ăn bên đường, nhờ gọi 911, được đưa đến Bệnh viện Park City. Jacob cho biết đã không thể sống sót mà không có sự hỗ trợ của Buddy, chú chó săn lông ngắn Đức 6 tuổi của mình. Anh mô tả trải nghiệm này là một cuộc đấu tranh tinh thần liên tục: "Hoặc là tôi chết ở đây, hoặc là tôi tìm cách tiếp tục sống."