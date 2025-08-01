Hôm nay,  

Tiểu thuyết Donald Trump bắt đầu chương kết cuộc.

 Ảnh ghép: hình Trump và bìa sách về nghệ thuật thương lượng của Trump.    
                           
Chuyện đời của Tổng thống Donald Trump như một cuốn sách, không phải tự truyện, không phải tiểu sử, là một trường thiên tiểu thuyết đang viết vào chương cuối cùng. Đã gọi là tiểu thuyết, nghĩa là không thật như đời thường, có nhiều diễn biến ly kỳ, bí mật và những âm thầm giấu giếm bên trong.

Nhân vật chính là một người có đời sống phóng đảng từ trẻ đến già. Con nhà giàu, đẹp trai, học không giỏi. Bảy mươi mấy năm sống có thể gôm vào sáu chữ: Ham gái. Ham danh. Ham tiền. Ông không có khả năng gì đặc biệt, ngoài trừ khả năng bạo phổi, quen thói tỷ phú quyền lực, ít học, kém tư cách, ông muốn nói gì thì nói, muốn tuyên bố gì thì tuyên bố, bất kể đúng sai, bất kể hậu quả. Việc này khiến ông nổi bật giữa những kiểu mẫu đứng đắn, đạo hạnh, tử tế, trí thức của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dọc theo lịch sử. Sự phá vỡ tư cách lãnh đạo theo truyền thống, lạ lùng, được một số đông cử tri ủng hộ. Sự kiện này trở thành một biến cố lịch sử, cho dù Tư Mã Thiên sống lại, cũng chưa biết phải ghi chép như thể nào cho đúng trung đúng sự thật. Câu hỏi là tại sao một số đông dân chúng bỏ phiếu cho một người dưới mức trung bình như ông thành tổng thống?

Dĩ nhiên, thành công như ông, nhất định phải có ít nhất một biệt tài nào đó. Biệt tài của ông, thiên hạ vô địch thủ, là tài nói dối tự động tự nhiên như nói thật. Ông nói trời, một số đông người nhìn lên trời. Ông nói đất, một số đông người nhìn xuống đất. Ông tuyên bố điều này, rồi hôm sau tuyên bố ngược lại, một số đông tin cả hai điều. Người nghe có thể biết ngay khi linh mục, mục sư, thượng tọa giảng thuyết có điều mâu thuẫn, nhưng họ lại nghe mâu thuẫn êm ru, trơn tru, không đối chọi trong lời của nhân vật kỳ dị này. Ai là tác giả cuốn tiểu thuyết này? Người đọc trên thế giới đang hồi hộp đón đọc hồi kết. Tác giả đang đưa người đọc vào bí ẩn của “Bóng Ma Epstein Xuất Hiện Trong Nhà Trắng.”

Nhân vật Donald Trump là nhân vật có thật nhưng trở thành nhân vật kỳ ảo tiểu thuyết vì nhiều bí ẩn bị che giấu và biến mất dưới quyền lực lãnh đạo của ông và đảng Cộng Hòa.

Nghe lời nói rồi so sánh việc làm.

Ông Trump nói giỏi, đúng, nhưng làm việc ra sao? Người thông minh bình thường muốn biết điều gì thì chỉ cần so sánh lời nói hứa và hiệu quả hành động.
Ông hứa, MAGA: Make American Great Again, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Luật thuế mới mà ông và đảng Cộng Hòa ca tụng vừa được ban hành, hãng thông tấn AP làm cuộc thăm dò, cho thấy kết quả ảnh hưởng của luật thuế:
-       64% giúp cho giới thượng lưu giàu có.
-       51% tổn hại cho giới trung lưu
-       61% làm khổ thêm dân nghèo.
 
Trump 2
(Nguồn: AP-NORC, thực hiện 10-14 tháng 7, 2025.)
 
Cũng theo tin AP ngày 17 tháng 7 vừa qua, cho biết tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông Trump khá thấp và có vẻ ổn định ở con số thấp này.

Các chính sách của Trump trong lúc tranh cử hứa hẹn bao gồm: giảm chi phí cho tầng lớp lao động Mỹ, duy trì các chương trình phúc lợi xã hội phổ biến như Medicaid, chấm dứt chiến tranh ở nước ngoài và giảm chi tiêu chính phủ. Cho đến nay, đang ở trong tình trạng ngược lại và có vẻ chưa có lối thoát vì ảnh hưởng của thuế nhập cảng, sự ruồng bắt dân nhập cư và không có khả năng thương thuyết với các lãnh đạo của các quốc gia đang chiến tranh.

Lạm phát tháng trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Hai do các mức thuế quan mạnh tay của Trump đẩy giá cả mọi thứ, từ hàng tạp hóa, quần áo đến đồ nội thất và thiết bị gia dụng lên cao. Ngoài ra, luật ngân sách mới bao gồm việc cắt giảm Medicaid, khiến 11,8 triệu người Mỹ không có bảo hiểm và làm tăng thêm 3,3 nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Đồng thời, các cuộc xung đột bạo lực vẫn đang diễn ra ở Israel và Ukraine.

Nhìn chung, cuộc thăm dò mới cho thấy khoảng 4/10 người trưởng thành ở Mỹ tán thành hiệu suất công việc của Trump, một con số tương đương với tỷ lệ ủng hộ ông hồi tháng Sáu nhưng vẫn thấp hơn so với các tổng thống gần đây.


Harvard! Harvard! Harvard!

Cựu ngôi sao bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar, tuyên bố: "Sau khi chứng kiến rất nhiều tỷ phú, ông trùm truyền thông, công ty luật, chính trị gia và các trường đại học khác quỳ gối trước một chính quyền đang khai thác một cách có hệ thống hiến pháp Hoa Kỳ, tôi thực sự cảm thấy có cảm hứng khi đại học Harvard lên tiếng vì tự do."

Tại sao ông Trump lại tấn công một đại học nổi tiếng, truyền thống lâu đời (từ 1636), một đại biểu cho giới trí thức Hoa Kỳ? Động cơ của ông và đảng Cộng Hòa là gì? Và Havard đang có nguy cơ sụp đổ hoặc sẽ phải quy hàng sau khi các nhân vật lãnh đạo chống đối bị ép buộc phải từ chức.

Có phải vì Havard đã là nơi đào tạo những nhân vật lãnh đạo hàng đầu? Như cựu tổng thống John F. Kennedy và Barack Obama, thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg và Elena Kagan, các doanh nhân công nghệ Bill Gates và Mark Zuckerberg …

Có phải như Phó chánh văn phòng Stephen Miller tuyên bố với Fox News: “Harvard đã tham gia vào nhiều thập kỷ phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc một cách đáng ghét, phi pháp và bất hợp pháp đối với công dân Mỹ... Triết lý của đảng Dân chủ hiện nay là dành cho người nước ngoài, tất cả mọi thứ - dành cho người Mỹ, không gì cả.”

Có phải như Jason Johnson, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Morgan State ở Baltimore, Maryland, cho biết: “Mục tiêu của họ là đe dọa và phá vỡ các cơ sở giáo dục đại học ở Mỹ bởi vì đó chính là nơi xuất phát phần lớn sự phản kháng đối với xu hướng độc đoán của họ.

Họ nghĩ rằng, nếu chúng ta có thể khiến Harvard phá sản, nếu chúng ta có thể làm Harvard bẽ mặt, nếu chúng ta có thể khiến Harvard rơi vào thế yếu hoặc ít nhất là khiến họ phải quỳ gối, thì tất cả các cơ sở giáo dục khác ở Mỹ sẽ làm theo. Đó là lý do tại sao họ làm điều này.”

Tôi tin rằng những lời lẽ nêu trên chỉ là chuyện bề mặt. Bên dưới tất nhiên có những gì ẩn núp. “Không có bằng cấp cao, không thực sự ra trường từ những đại học danh tiếng là điều mà ông Trump không thể thay đổi.” Mặc dù ông được năm đại học trao tặng “bằng danh dự” là Đại học Lehigh, Wagner Colledge, Robert Gordon University/ Scotland, Liberty University. Nhưng than ôi, cho đến nay, bốn đại học đã thu hồi lại các bằng danh dự, chỉ còn mỗi bằng của Liberty University còn đang đong đưa. Tại sao vậy? Dẫn đến “Mối thù tri thức.”

Tiểu thuyết kỳ ảo.

Trong suốt cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính đã vượt thoát nhiều lần hấp dẫn, từ trốn thuế, khai man giá trị tài sản bị truy tố mà vẫn không bị tù, cho đến gian dâm bị thưa kiện, bị tội, bị đền tiền mà vẫn thoát khỏi tội hình. Bị ám sát nhưng may mắn thay anh bắn súng dở quá, chưa quá 200 mét mà bắn trật. Có lần người biểu tình kéo ngang toà trắng, ông đã phóng xuống hầm an ninh bí mật để ẩn trốn. Thật là kỳ ảo. Sự mù quáng của số người ủng hộ ông đã tạo nên sự kỳ ảo mà không cần hư cấu. Đây cũng là một cách sáng tác mới về truyện kỳ ảo mà không cần tưởng tượng, phong cách này chưa thấy trong văn học thế giới.

Những chuyện và việc bí ẩn của ông Trump thì nhiều lắm. Có lẽ chưa có vị tổng thống nào bị kiện tụng nhiều như nhân vật chính này. May mắn nhất của ông là tối cao pháp viện Mỹ nằm trong tay đảng Cộng Hòa đã giúp ông thoát khỏi một số hiểm nguy trong đường tơ kẻ tóc. Nếu tòa cao không giúp ông kéo dài thời gian chờ xử tội để đậu ghế tổng thống thì ông đã đi tù từ lâu. Cuốn tiểu thuyết này đã chấm dứt và xuất bản đầu năm 2025.

Giờ đây, chúng ta chờ đợi những diễn biến ly kỳ của chương cuối, chương này có thể mỏng, có thể dày, những tráo trở chính trị sẽ xảy ra. Tòa tối cao vẫn đóng vai trò bảo vệ Cộng Hòa. Lưỡng viện phập phồng ai đến ai đi mà đa số sẽ quyết định hai năm cuối nhiệm kỳ bốn năm của Trump. Và bạn đọc, lá phiếu của bạn cũng góp phần viết thêm và biến chuyển nội dung cuốn tiểu thuyết này. Hồi kết cuộc sẽ ra sao?

Ham gái, ham danh, ham tiền, người xưa nói, ham thứ gì thì chết vì thứ đó. Bạn đọc, suy nghĩ xem, đoán thử ông sẽ chết vì thứ gì? Trong ba thứ ham, đố bạn đọc, ông ham thứ gì nhất?

Bạn muốn biết ý kiến của tôi?
Tôi sẽ cho bạn biết trong kỳ tới.

Ngu Yên

Ý kiến bạn đọc
03/08/202514:11:29
Khách
Nếu biết vậy, ở Mỹ làm chi. Hãy đi nước khác mà ở
