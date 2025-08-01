Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Quy Định Khắt Khe Hơn Về Việc Xin Chiếu Khán Định Cư Cho Đảng Viên Đảng Cộng Sản



Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Trước giờ, cựu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Vietnam Communist Party- VCP) có nhiều cách để xin được miễn (làm đơn I-601). Một trong những cách là chứng minh họ có tư cách “không đáng kể” trong Đảng — tức là họ chỉ là đảng viên trên danh nghĩa, không tích cực ủng hộ tư tưởng của Đảng và hầu như chỉ tham gia họp định kỳ.





Những người này không tin vào Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng tham gia vào Đảng là do yêu cầu công việc hoặc để phát triển sự nghiệp. Trong trường hợp đó, Lãnh sự quán có thể sẽ yêu cầu nộp đơn xin miễn trừ I-601 — trừ khi có thể chứng minh rằng họ đã rời khỏi Đảng ít nhất 5 năm trước khi Lãnh sự quán nhận được đơn DS-260.





Vào ngày 10/6/2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã cập nhật Cẩm nang Ngoại giao (FAM). Quy định mới nêu rõ tư cách đảng viên "đáng kể" và "không đáng kể" đều bị xem là như nhau — cả hai đều khiến người xin chiếu khán không đủ điều kiện (trừ khi Sở di trú chấp thuận đơn miễn trừ I-601 hoặc nếu đương đơn đã rời Đảng ít nhất 5 năm trước khi xin chiếu khán).





Điểm thay đổi chính trong Cẩm Nang Đối ngoại (FAM): Loại bỏ “tư cách không đáng kể” trong đơn xin miễn trừ.





Theo bản cập nhật FAM tháng 6, nếu đảng viên gia nhập Đảng để được lợi ích kinh tế (lương cao hơn, chức vụ cao hơn), nhưng không vì nhu cầu thiết yếu để sinh tồn, thì tư cách này bị xem là "đáng kể" và không đủ điều kiện xin chiếu khán định cư nếu không có miễn trừ.





Trước đây, Lãnh sự quán có thể cho rằng lý do kinh tế hay chuyên môn là không đáng kể, nhưng nay họ cho rằng những lý do đó là đáng kể và có thể ngăn chặn cấp chiếu khán.









Nếu người xin chiếu khán thừa nhận từng là đảng viên Đảng CSVN, để được chấp thuận, họ phải chứng minh rằng họ gia nhập vào đảng là do bị ép buộc, hay vào Đảng trước tuổi 16, hoặc vào đảng để có việc làm, lương thực thực phẩm hoặc nhu cầu thiết yếu khác. (Gia nhập vào Đảng để "có việc làm" có thể được chấp nhận. Nhưng gia nhập để thăng chức hoặc tăng lương thì không được.)

Ảnh hưởng đến những thành viên trong các ngành nghề có liên hệ





Việc làm tại doanh nghiệp nhà nước thường được coi là có liên hệ với Đảng, bởi các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ và tổ chức bán nhà nước có thể là công cụ của Đảng để kiểm soát xã hội dân sự và thực hiện mục tiêu chính trị.





Quân đội và liên hệ Đảng Việc được thăng cấp bậc cao hơn có thể phản ánh sự liên kết chính trị với Đảng CSVN.





Loại Sổ thông hành được xem là bằng chứng liên quan đến Đảng



Tiêu chí mới để xem xét là loại Sổ thông hành người xin chiếu khán đang sở hữu. Bản cập nhật FAM nêu rằng “việc sở hữu Sổ thông hành ngoại giao, Sổ thông hành đặc biệt hoặc công vụ do quốc gia Cộng sản cấp có thể cho thấy tư cách họ là thành viện hoặc có liên hệ với một đảng bị cấm.”





Ngoại lệ cho Cựu đảng viên và việc xem xét an ninh



Bản cập nhật xác nhận rằng ngoại lệ cho cựu đảng viên không được áp dụng nếu người đó bị cho là mối đe dọa đối với an ninh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ bỏ tư cách đảng viên hơn 5 năm trước khi nộp đơn xin chiếu khán nhập cư có thể vẫn được coi là ngoại lệ.





Đảng viên Đảng cộng sản hoặc Đảng toàn trị và việc không đủ điều kiện nhập quốc tịch Tư cách đảng viên cộng sản có thể khiến người nước ngoài không đủ điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ cho người đã rời Đảng hơn 10 năm trước khi xin nhập tịch, cho người là đảng viên bất đắc dĩ, vào Đảng khi dưới 16 tuổi, hoặc vì nhu cầu thiết yếu.



