$1 Triệu Tiền Mặt & Các Giải Thưởng Hấp Dẫn Đang Hâm Nóng Mùa Hè Tại Pechanga Resort Casino

01/08/202500:00:00(Xem: 297)
2023_0829-SUMMER-STILL-COMMERCIALS-DAY-4-036
Khách tham gia chơi máy kéo tại Pechanga Resort Casino. Hình: Pechanga Resort Casino.
  
TEMECULA, California – (Ngày XX tháng 7, 2025) – Không khí mùa hè tại miền Nam California sẽ càng nóng hơn bao giờ hết khi Pechanga Resort Casino biếu tặng tổng giải thưởng lên tới $1 triệu tiền mặt và quà tặng trong tháng 8 này. Để đạt tiêu chuẩn và thắng một phần tiền thưởng cực hấp dẫn trong cái nóng tháng 8, khách chơi chỉ cần nhớ ba điều đơn giản: là Hội viên Pechanga Club, chơi máy kéo hoặc bài bàn yêu thích bằng thẻ Club để tích lũy vé số, và có mặt tại Pechanga Resort Casino vào mỗi tối thứ Bảy từ 4PM đến 9:30PM trong suốt tháng 8 để kích hoạt vé số và chờ xem liệu mình có phải là người chiến thắng.

1-Million-Drawings-2025-Print-Ads_VIET
 
Vào bốn tối thứ Bảy đầu tiên trong tháng 8, đúng 10PM, Pechanga sẽ trao $100,000 tiền mặt cho một người chiến thắng may mắn. Riêng ngày 30 tháng 8 lúc 10PM, sẽ có ba người chiến thắng, mỗi người nhận về $100,000. Hàng trăm người thắng giải mỗi tối thứ Bảy cũng sẽ nhận được phần thưởng EasyPlay từ Pechanga trong khuôn khổ chương trình “Biếu Tặng $1 Triệu tháng Tám”.

Người thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các vé số hợp lệ đã kích hoạt. Mỗi người thắng giải $100,000 lúc 10PM đều bắt buộc phải có mặt tại chỗ để nhận giải và phải xác nhận trong vòng 10 phút sau khi được xướng tên. Nếu không có người nhận, một người thắng khác sẽ được chọn. Khách có thể tích lũy vé số bằng cách chơi bất kỳ máy kéo hoặc bài bàn nào trong suốt tháng 8. Hãy lên kế hoạch đến Pechanga vào tối Thứ Bảy để kích hoạt vé số và chờ xem bạn có phải là một trong bảy người chiến thắng $100,000 không nhé!
 
Khách tham gia phải từ 21 tuổi trở lên và là Hội viên Pechanga Club. Việc đăng ký hội viên hoàn toàn miễn phí và đơn giản – chỉ cần đến quầy Pechanga Club để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm thông tin.
 
Pechanga Resort Casino tiếp tục là điểm đến hàng đầu miền Nam California với những chương trình tặng thưởng “khủng” nhất. Tháng 5, Pechanga đã tặng một căn nhà 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Tháng 7, Pechanga đã tặng bốn chiếc xe Mercedes. Và nay, Pechanga tiếp tục biếu tặng $1 triệu tiền mặt và giải thưởng. Khu nghỉ dưỡng/sòng bạc này cũng đã cam kết sẽ tiếp tục chương trình biếu tặng nhà mới vào năm 2026. Ngoài ra, Pechanga còn triển khai chương trình “so khớp hạng hội viên” với 16 sòng bạc khác tại miền Nam California.
 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Pechanga.com hoặc pechanga.com/join

Pechanga
Thông tin về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/casino rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay một kỳ nghỉ xa hoa kéo dài. Với 5,500 máy kéo hiện đại nhất, bài bàn, giải trí đẳng cấp thế
giới, 1,100 phòng khách sạn, hệ thống ẩm thực phong phú, spa sang trọng, cùng sân golf Journey at Pechanga nổi tiếng, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số 1-888-PECHANGA hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và X tại @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bạc.
  

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Đọc sách báo, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu cần thiết cho người lớn tuổi. Người trẻ thích chơi thể thao, tập võ, đấu võ. Mỗi người có nhu cầu riêng. Người lớn tuổi sức khỏe không mạnh mẽ như ngày xưa thì nhu cầu khác hơn lúc còn trẻ, nên đọc sách báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Chúng ta may mắn sống ở California, ở đây có nhiều đài truyền hình và truyền thanh, trung tâm giải trí. Ở tiểu bang khác nếu không biết tiếng thì đành chịu. Ở đây, muốn ăn món gì cũng có, rau cải tươi đem từ nông trại tới, muốn ăn cá tươi nếu không muốn mua ở chợ thì đi câu cá, xuống biển bắt cá. Đời sống nếu muốn thảnh thơi, không lo nghĩ, thì lên rừng. Có người bỏ rừng về phố thị, có người bỏ thành phố về rừng, muốn gì thì làm việc đó. Người nào thích âm nhạc về lính thì cuối tuần có nhiều đại nhạc hội hát về lính.
