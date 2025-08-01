$1 Triệu Tiền Mặt & Các Giải Thưởng Hấp Dẫn Đang Hâm Nóng Mùa Hè Tại Pechanga Resort Casino

Khách tham gia chơi máy kéo tại Pechanga Resort Casino. Hình: Pechanga Resort Casino.

TEMECULA, California – (Ngày XX tháng 7, 2025) – Không khí mùa hè tại miền Nam California sẽ càng nóng hơn bao giờ hết khi Pechanga Resort Casino biếu tặng tổng giải thưởng lên tới $1 triệu tiền mặt và quà tặng trong tháng 8 này. Để đạt tiêu chuẩn và thắng một phần tiền thưởng cực hấp dẫn trong cái nóng tháng 8, khách chơi chỉ cần nhớ ba điều đơn giản: là Hội viên Pechanga Club, chơi máy kéo hoặc bài bàn yêu thích bằng thẻ Club để tích lũy vé số, và có mặt tại Pechanga Resort Casino vào mỗi tối thứ Bảy từ 4PM đến 9:30PM trong suốt tháng 8 để kích hoạt vé số và chờ xem liệu mình có phải là người chiến thắng.



Vào bốn tối thứ Bảy đầu tiên trong tháng 8, đúng 10PM, Pechanga sẽ trao $100,000 tiền mặt cho một người chiến thắng may mắn. Riêng ngày 30 tháng 8 lúc 10PM, sẽ có ba người chiến thắng, mỗi người nhận về $100,000. Hàng trăm người thắng giải mỗi tối thứ Bảy cũng sẽ nhận được phần thưởng EasyPlay từ Pechanga trong khuôn khổ chương trình “Biếu Tặng $1 Triệu tháng Tám”.





Người thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các vé số hợp lệ đã kích hoạt. Mỗi người thắng giải $100,000 lúc 10PM đều bắt buộc phải có mặt tại chỗ để nhận giải và phải xác nhận trong vòng 10 phút sau khi được xướng tên. Nếu không có người nhận, một người thắng khác sẽ được chọn. Khách có thể tích lũy vé số bằng cách chơi bất kỳ máy kéo hoặc bài bàn nào trong suốt tháng 8. Hãy lên kế hoạch đến Pechanga vào tối Thứ Bảy để kích hoạt vé số và chờ xem bạn có phải là một trong bảy người chiến thắng $100,000 không nhé!

Khách tham gia phải từ 21 tuổi trở lên và là Hội viên Pechanga Club. Việc đăng ký hội viên hoàn toàn miễn phí và đơn giản – chỉ cần đến quầy Pechanga Club để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm thông tin.

Pechanga Resort Casino tiếp tục là điểm đến hàng đầu miền Nam California với những chương trình tặng thưởng “khủng” nhất. Tháng 5, Pechanga đã tặng một căn nhà 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Tháng 7, Pechanga đã tặng bốn chiếc xe Mercedes. Và nay, Pechanga tiếp tục biếu tặng $1 triệu tiền mặt và giải thưởng. Khu nghỉ dưỡng/sòng bạc này cũng đã cam kết sẽ tiếp tục chương trình biếu tặng nhà mới vào năm 2026. Ngoài ra, Pechanga còn triển khai chương trình “so khớp hạng hội viên” với 16 sòng bạc khác tại miền Nam California.







Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Pechanga.com hoặc pechanga.com/join

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/casino rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay một kỳ nghỉ xa hoa kéo dài. Với 5,500 máy kéo hiện đại nhất, bài bàn, giải trí đẳng cấp thế