Hôm nay,  

Truyền Thông Công Cộng: Tự Do Báo Chí Là Phần Hồn Của Nền Dân Chủ

01/08/202500:00:00(Xem: 378)

Tu Do
Quốc Hội Hoa Kỳ đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi hủy bỏ 1.1 tỷ MK ngân sách dành cho CPB. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các đài phát thanh, truyền hình công cộng như PBS và NPR không phải là công cụ tuyên truyền mà là mô hình truyền thông độc lập giúp công dân hiểu biết và hành động đúng đắn. (Nguồn: pixabay.com)

Trong tháng 7 năm 2025, Thượng Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái để hủy bỏ khoản ngân sách trị giá 1.1 tỷ MK đã được chuẩn thuận cấp cho Tập Đoàn Phát Thanh Truyền Hình Công Cộng (Corporation for Public Broadcasting, CPB). Những người ủng hộ quyết định này cho rằng đây là hành động cần thiết để ngừng tài trợ cho “cánh truyền thông thiên tả.
 
Phát thanh truyền hình công cộng đã rơi vào tay các nhà hoạt động đảng phái từ lâu rồi,” TNS Ted Cruz (Texas) tuyên bố, khẳng định chính phủ không cần thiết phải tài trợ cho các cơ quan báo chí “thiếu công tâm.” Ông châm biếm: “Muốn xem tuyên truyền của phe cấp tiến hả, cứ bật MSNBC đi.
 
Từ thời phong trào dân quyền, cáo buộc giới truyền thông theo khuynh hướng cấp tiến luôn là điệp khúc quen thuộc từ phe bảo thủ. Khi đó, người da trắng ở miền Nam khẳng định rằng báo chí đã bóp méo tin tức để chống lại chính sách phân biệt sắc tộc.
 
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1964, TNS Barry Goldwater (Arizona) cũng phàn nàn rằng truyền thông báo chí không công bằng với ông. Và kể từ đó, gần như ứng viên nào của Đảng Cộng Hòa cũng đều lặp đi lặp lại luận điệu ấy.
 
Tuy nhiên, những cáo buộc đó hầu như chỉ là “nói không có sách, mách không có chứng.

Là người đứng đầu một viện chính sách công tại Đại học Boise State, Stephanie Martin (Giáo sư danh dự Frank và Bethine Church phụ trách Quan hệ Công chúng, Đại học Bang Boise) đã dành nhiều năm theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền dân chủ dựa trên đối thoại tích cực (deliberative democracy). Bà là tác giả của hai cuốn sách nói về truyền thông và tổng thống Hoa Kỳ, cùng một cuốn khác nói về đạo đức nghề báo. Nghiên cứu của Martin cho thấy báo chí định hình xã hội như thế nào, và vì sao nền dân chủ chỉ phát triển khi có một nền truyền thông độc lập, không bị thị trường hay phe phái thao túng.
 
Ở Hoa Kỳ, quyền tự do ấy được bảo vệ bởi Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment), cho phép báo chí chất vấn chính quyền, vạch trần những hành vi lạm quyền và giữ vững các nguyên tắc dân chủ.
 
Truyền thông công cộng có theo hướng thiên tả hay không?
 
Ad Fontes Media là một tổ chức vô vụ lợi, chuyên đánh giá mức độ tin cậy và thiên vị của các kênh truyền thông. Theo bảng xếp hạng của họ, chương trình PBS NewsHour chỉ lệch nhẹ 10 điểm về phía cấp tiến so với trục trung dung tư tưởng. Chương trình này được đánh giá là “đáng tin cậy” và “dựa trên phân tích/sự thật.” Trong khi đó, chương trình Fox and Friends của Fox News lại nghiêng hẳn về phía bảo thủ, lệch gần 20 điểm về bên phải.
 
Thang điểm mà Ad Fontes sử dụng bắt đầu từ số 0 (trung dung), kéo dài đến 42 điểm về phía bên trái (cấp tiến) và 42 điểm về phía bên phải (bảo thủ). Để đảm bảo tính khách quan, các đánh giá này được thực hiện bởi các nhóm ba người đại diện cho ba khuynh hướng: thiên tả, trung dung và thiên hữu.
 
Một nghiên cứu đăng trên Science Advances năm 2020, đã theo dõi hơn 6,000 nhà báo chính trị và kết luận “không tìm thấy dấu hiệu truyền thông thiên vị phe cấp tiến” trong cách lựa chọn tin, bài (dù phần đông nhà báo có tư tưởng theo hướng cấp tiến hơn so với mặt bằng chung người dân).
 
Tương tự, một nghiên cứu khác đăng trên Public Opinion Quarterly năm 2016 cho thấy các cơ quan truyền thông lớn không khác nhau nhiều về mặt loan tin. Trừ các vụ bê bối chính trị ra, “đa số hãng tin lớn loan tin khá công tâm, không thiên vị, không đặc biệt ưu ái hay hạ thấp bất kỳ đảng phái nào.
 
Theo cuộc thăm dò toàn quốc công bố ngày 14 tháng 7 năm 2025, tập trung vào các cử tri có thể đi bầu, 53% số người tham gia tin rằng truyền thông công cộng đưa tin “đầy đủ, chính xác và công bằng,” trong khi chỉ có 35% cảm thấy tin tưởng vào giới truyền thông nói chung. Đặc biệt, phần lớn người tham gia khảo sát đều phản đối việc ngừng cấp ngân sách liên bang cho các hãng truyền thông công cộng.
 
Trái ngược với niềm tin công chúng ở Hoa Kỳ là tình hình tại Hungary và Ba Lan, nơi chính phủ kiểm soát phần lớn nội dung của các đài truyền hình công cộng như MTVA và TVP. Tại Hungary, các cuộc biểu tình ở Budapest vào tháng 10 năm 2024 thu hút hàng ngàn người yêu cầu chấm dứt các chương trình sặc mùi “tuyên truyền.” Theo phúc trình của Viện Nghiên Cứu Báo Chí Reuters (Oxford), TVP hiện là đài truyền hình có mức độ tín nhiệm thấp nhất ở Ba Lan.
 
Một số người thường đánh đồng giữa phát thanh truyền hình công cộng Hoa Kỳ với các hãng tin nhà nước, nhưng thật ra cấu trúc và phương thức hoạt động của hai hệ thống này hoàn toàn khác nhau.
 
Quyền tự do biên tập: “công cộng” khác xa “nhà nước”
 
Tại các quốc gia có hệ thống truyền thông do nhà nước kiểm soát, chính phủ trực tiếp chọn biên tập viên, chỉ đạo nội dung loan tin và cấp ngân sách. Chính quyền quyết định điều gì “nên cho lên sóng,” điều gì thì “không nên,” và nếu không thích, họ ngừng rót tiền. Nói cách khác, các nhà đài tồn tại chỉ để làm vừa lòng giới cầm quyền.
 
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tập Đoàn Phát Thanh Truyền Hình Công Cộng (CPB) là một tổ chức vô vụ lợi tư nhân, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, ngăn ngừa mọi sự can thiệp từ các phe phái chính trị.
 
Hơn 70% trong tổng ngân sách 1.1 tỷ MK mà chính phủ phân bổ cho CPB trong năm 2025 được chuyển trực tiếp đến khoảng 1,500 đài địa phương, phần lớn là các đài liên kết với PBS hoặc NPR, số còn lại là đài độc lập. Trụ sở chính của CPB chỉ giữ lại khoảng 5% số tiền này.
 
Các đài không sống dựa vào một nguồn thu duy nhất. Họ hoạt động bằng cách kết hợp khoản tài trợ liên bang với nguồn thu từ thính giả đóng góp, tài trợ dạng underwriting của các công ty, xí nghiệp và các quỹ. Nhờ đó mà các đài có thể đứng vững mà không bị chi phối bởi một nguồn tiền duy nhất. Điều này rất quan trọng để giữ cho nội dung họ đưa ra là công bằng và không thiên vị bên nào.
 
Mặc dù có chia sẻ nội dung với nhau, mỗi đài vẫn được quyền tự quyết về chương trình và bản tin của mình, đặc biệt là tại địa phương. Với phương thức hợp tác công – tư, hệ thống phát thanh truyền hình công cộng phần lớn thuộc quyền sở hữu của các cộng đồng địa phương. Quốc Hội cấp ngân sách, nhưng các tổ chức vô vụ lợi, hội đồng đại học, chính quyền tiểu bang, đơn vị địa phương mới là nơi trực tiếp điều hành các đài. Những người trả tiền hàng tháng được gọi là hội viên, và đôi khi họ còn có quyền biểu quyết trong các quyết sách nội bộ. Phần lớn doanh thu của các đài đến từ những đóng góp của hội viên; nhờ đó, họ có thể giữ vững lập trường độc lập và khách quan khi chọn lựa và loan tin.
 
Truyền thông công cộng và nền dân chủ lành mạnh
 
Vậy, ngoài tính độc lập, truyền thông công cộng còn mang lại những giá trị nào khác?
 
Theo phúc trình năm 2021 của Liên Hiệp Phát Thanh Truyền Hình Âu Châu (European Broadcasting Union), những nước có hệ thống phát thanh truyền hình công cộng độc lập và mạnh mẽ thường có tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn, người dân hiểu rõ sự thật và ít bị ảnh hưởng bởi các luận điệu cực đoan.
 
Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả những khoản cắt giảm nhỏ cũng sẽ làm trầm trọng thêm vấn nạn thông tin sai lạc tại Hoa Kỳ, bởi người dân bị mất đi nguồn thông tin miễn phí giúp nâng cao khả năng đọc tin tức một cách sáng suốt (media literacy) và tạo dựng cầu nối giữa các cộng đồng khác nhau.
 
Có thể nói, truyền thông công cộng chính là không gian công cộng còn lại cuối cùng: nơi thông tin vừa miễn phí, vừa độc lập, khách quan, không bị chi phối bởi quảng cáo.
 
Theo nghiên cứu do Trường Truyền Thông Annenberg thuộc Đại học Pennsylvania công bố vào năm 2022, nước nào có hệ thống phát thanh truyền hình công cộng độc lập, được cấp ngân sách đầy đủ, thì nền dân chủ ở đó cũng vững mạnh hơn.
 
Nghiên cứu còn chỉ ra rằng truyền thông công cộng có thể gắn kết những nhóm người có tư tưởng trái ngược, giúp họ hiểu nhau hơn. Trong khi truyền thông thương mại thường chạy theo lợi nhuận, loan tin giật gân, gây tranh cãi, thì truyền thông công cộng lại ưu tiên việc loan tin trung thực, mang đến nhiều góc nhìn khác nhau, và khuyến khích thảo luận với sự tôn trọng lẫn nhau. Các bản tin không ngắn gọn qua loa mà thường dài hơn (vì phân tích kỹ hơn).
 
Cách làm báo như thế rất quan trọng trong tình hình hiện nay, khi mà các “bong bóng tin tức” (news bubbles, tức là người xem chỉ tiếp xúc với thông tin cùng chiều với quan điểm của mình) ngày càng phổ biến trên mạng xã hội và truyền hình. Sự hiện diện của truyền thông công cộng chính là liều thuốc để giảm chia rẽ chính trị và chống lại thông tin sai lạc.
 
Tóm lại, chính vì có cấu trúc đặc biệt và sứ mệnh rõ ràng nên truyền thông công cộng góp phần làm cho nền dân chủ ở Hoa Kỳ (và nhiều nơi khác) trở nên lành mạnh hơn. Truyền thông công cộng luôn ưu tiên vào giáo dục và nâng cao dân trí, giúp người dân hiểu rõ các vấn đề xã hội phức tạp để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, dù đó là chuyện bầu ai làm lãnh đạo hay chọn ủng hộ chính sách nào. Giữ gìn và phát triển hệ thống các đài phát thanh truyền hình công cộng không chỉ giúp bảo vệ sự phong phú, đa dạng trong truyền thông mà còn góp phần thúc đẩy những giá trị cốt lõi của nền dân chủ.
 
Nếu Quốc Hội cắt giảm ngân sách cho truyền thông công cộng, điều đó sẽ khiến tiếng nói của báo chí tự do bị thu hẹp cả về nội dung lẫn số lượng. Cố Tổng Thống Ronald Reagan từng khẳng định rằng một nền báo chí tự do là yếu tố quan trọng để nước Mỹ thành công trong “thử nghiệm cao cả về nền dân chủ tự trị.” Từ góc nhìn đó, phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu mọi nỗi lo ngại về các luồng tin tức tuyên truyền đảng phái hiện nay là tăng cường tiếng nói của báo chí độc lập – chứ không phải nhăm nhe “bịt miệng” họ.
 
Cung Đô biên dịch 
Nguồn: “PBS and NPR are generally unbiased, independent of government propaganda and provide key benefits to US democracy” được đăng trên trang TheConversation.com. 
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tuần trước, tình cờ tôi đọc được một bài viết của tác giả Vũ Kim Hạnh được chia sẻ lại qua Facebook. Bài viết có tựa đề là "Cơ hội vàng ở Mỹ sau mức thuế đối ứng 20%", trong đó bà nhắc riêng về kỹ nghệ xuất cảng gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ và thế giới. Trước khi đi vào chi tiết của bài viết, có thể nhắc sơ về bà Vũ Kim Hạnh ắt đã quen thuộc với nhiều người trong nước. Bà từng là Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ, cũng như nằm trong nhóm sáng lập tờ tuần báo Sài Gòn Tiếp Thị, từng là những tờ báo khá thành công tại Việt Nam.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 32 và là vị tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ, đã từng nói rằng, “Tự do của nền dân chủ không an toàn nếu người dân dung túng sự gia tăng của quyền lực cá nhân tới mức trở thành mạnh hơn chính nhà nước dân chủ đó. Điều đó trong bản chất là chủ nghĩa phát xít: quyền sở hữu của chính phủ thuộc về một cá nhân, một nhóm người, hay bất cứ thế lực cá nhân nào đang kiểm soát.” Lời cảnh giác đó của TT Roosevelt quả thật đã trở thành lời tiên tri đang ứng nghiệm trong thời đại hiện nay của nước Mỹ. Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và gần 8 tháng của nhiệm kỳ hai đã thể hiện rõ ý chí và hành động của một nhà lãnh đạo muốn thâu tóm mọi quyền lực trong tay mình bất chấp những việc làm này có phá vỡ nền tảng tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng và giữ gìn trong suốt hai trăm năm mươi năm qua hay không!

Từ lâu trong chính trị Mỹ vẫn tồn tại một quy tắc bất thành văn, khi thì nói lên to rõ “chúng ta tốt đẹp hơn như thế này,” hoặc có khi chỉ thì thầm, nhẹ nhàng, rằng đảng Dân Chủ không nên sa vào bùn lầy. Nhiều thập niên qua, “quy tắc” này đã định hình cả vận động tranh cử lẫn cách cầm quyền lãnh đạo. Tổng thống Barack Obama, bằng sự điềm tĩnh, được xem là bậc thầy về nghệ thuật này, ngay cả khi Donald Trump mở màn thuyết âm mưu “giấy khai sinh giả.” Tổng thống Joe Biden cũng vậy. Ông lèo lái đất nước sau đại dịch bằng chiến lược đặt niềm tin vào sự văn minh, đoàn kết, tin rằng lời kêu gọi phẩm giá có thể giữ thăng bằng cho con thuyền trong cơn chao đảo vì sóng dữ.

Trong nhiều tháng qua, các tài khoản chính thức của Bạch Ốc và Bộ Nội An trên mạng X liên tục tung ra hình ảnh và video (meme) dị hợm: từ ảnh ghép kèm âm thanh chế giễu, những đoạn đăng kiểu TikTok, cho đến tranh vẽ bằng trí tuệ nhân tạo. Đây không phải trò vui của vài nhân viên rảnh rỗi, mà là một chiến dịch có chủ ý, lặp đi lặp lại, như muốn răn: ai mới thực sự được coi là người Mỹ. Trang NPR ngày 18 tháng 8 nhận định: “Các tài khoản chính thức của chính quyền Trump đang khai thác đủ kiểu meme, hình ảnh AI với giọng điệu đầy thách thức trong các bài đăng trên mạng xã hội.”

Trước khi quay lại cùng cuộc họp song phương giữa Trump và Putin tại Alaska, hãy quay lại những cuộc họp giữa Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Lần đầu tiên, một đương kim tổng thống Hoa Kỳ đã hạ mình sang Châu Á đến ba lần, lần đầu tại Singapore, rồi Việt Nam và cuối cùng ngay tại khu phi quân sự giữa Nam-Bắc Hàn, để gặp và nâng cao vị thế một tay "Chí Phèo" cộng sản mặt sữa nhưng khét tiếng độc ác lên vị thế chính thức ngang hàng với Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế.

Trong căn phòng trắng, lổm chổm những mảng phù điêu mạ vàng trên trần nhà và tường, một người đàn ông mảnh khảnh, nhanh nhẹn bước ra giới thiệu trước ống kính báo chí món quà đặc biệt ông cố ý mang theo tặng Tổng thống Donald Trump. Đó là lần hiếm hoi CEO của hãng Apple, Tim Cook, xuất hiện trong trang phục sơ mi cà vạt vest đen. Ngay cả trong những lần ra mắt sản phẩm iPhone mới hàng năm, vốn được xem là sự kiện quan trọng bật nhất của Apple, người ta cũng không thấy Cook phải bó mình trong bộ lễ phục trịnh trọng như vậy. Tim Cook đã mang đến cho các tín đồ của trái táo một sự bất ngờ, giống như 15 năm trước, ông xuất hiện trên tạp chí Out ở vị trí đầu bảng xếp hạng Power 50, một danh sách xếp hạng những cá nhân đồng tính nam và đồng tính nữ có ảnh hưởng nhất vào thời điểm đó.

Trong những tháng qua, thảm họa đói của người Palestine ở dải Gaza đã làm thế giới rúng động. Tin tức về trẻ em Palestine bị bắn chết trong khi cố len lỏi tới rào sắt để nhận thức ăn viện trợ được truyền đi; nhiều người đặt câu hỏi về lương tri của những kẻ tổ chức “công tác nhân đạo” này (công ty Gaza Humanitarian Foundation do chính phủ Trump hậu thuẫn). UN ước tính có khoảng 1,400 người Palestine đã chết khi tìm cách nhận thực phẩm cứu trợ. Vào tháng 12 năm 2023, Nam Phi đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc quốc gia này phạm tội diệt chủng ở Gaza. Một số quốc gia khác tham gia hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện, bao gồm: Nicaragua, Bỉ, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya, Ai Cập, Maldives, Mexico, Ireland, Chile Palestine…

Trí nhớ của một cộng đồng không chỉ mất đi khi thời gian làm phai mờ, mà có khi có bàn tay cố tình tháo gỡ. Không cần nhiều bút mực, chỉ cần bỏ vài dòng, thay một chữ, hoặc xóa một đoạn – câu chuyện lập tức đổi nghĩa. Lịch sử hiện đại đã nhiều lần chứng kiến điều đó. Năm 1933, chính quyền Quốc xã Đức đốt sách giữa quảng trường, thay lại giáo trình, đặt viện bảo tàng và văn khố dưới quyền Bộ Tuyên Giám. Joseph Goebbels nói: “Chúng ta không muốn người dân sử dụng cái đầu. Chúng ta muốn họ hành xử theo cảm tính.” Tám thập niên sau, ở một góc khác của địa cầu, những bản thảo của Trương Vĩnh Ký – người khai sáng nền quốc ngữ Việt – bị loại khỏi thư viện vì bị gán là “tay sai thực dân”. Sau 1975, chính quyền cộng sản xét duyệt văn hóa trên toàn quốc: các tác phẩm học thuật bị cấm; bị đốt, tên tuổi các học giả và nhà văn miền Nam biến mất khỏi mọi tiến trình văn hóa. Tại Hoa Kỳ ngày nay, sự thật không bị đấu tố – nhưng bị biên tập lại.

Ông X. Nguyễn bị trục xuất vào sáng sớm của một ngày trong tháng Tư. Cuối ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, cô K. Nguyễn bay về Sài Gòn. Cô đến phi trường Tân Sơn Nhứt sau chuyến bay trục xuất anh cô khoảng một ngày.“Khi đến Tân Sơn Nhứt, họ đưa anh tôi và mấy người bị trục xuất một lối đi đặc biệt để vào nơi làm thủ tục hải quan. Họ phỏng vấn, lăn tay, làm giấy tờ. Rồi họ đọc tên từng người, nếu có thân nhân, họ sẽ dắt ra cổng, bàn giao lại cho người nhà. Với ai không có thân nhân, nhưng có tên trong danh sách của Ba Lô Project (BLP) thì tình nguyện viên của nhóm sẽ nhận. BLP cho mỗi người một ba lô, trong đó có những vật dụng cá nhân cần thiết, một điện thoại có sim sẵn và $50”, cô K. kể.

Tôi có một người bạn viết lách văn nghệ. Chị cho rằng mình có chút tài nghệ, đủ để khi cần móc túi lấy ra xài. Chị không viết đều. Chỉ viết khi thích – đôi khi chị viết gửi vài tạp chí mạng, có khi chỉ viết để đó, không gửi ai. Chị sống trên căn gác nhỏ, gọi đó là "giang sơn sáng tác" của riêng mình. Mỗi ngày chị dậy lúc gần trưa, pha ly cà phê nguội, rồi mở máy tính. Có bài chị viết ngay sau ngụm cà-phê đầu tiên – vài chục phút là xong – gửi đi ngay rồi gập máy, đi ngủ tiếp. Có bài để ba năm hôm, không sửa gì cả, gửi đi như vậy. Tôi hỏi: “Sao không đọc lại?” Chị nhún vai: Lúc viết là thật nhất. Sửa nhiều, mất hồn. Tôi hỏi tiếp: Không sợ thiếu sót? Chị cười, lấy ngón tay chỉ lên bức thư pháp trên tường:“Tri túc giả phú” (Biết đủ là đủ).
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.