Quá Giàu Để Được Trợ Cấp, Quá Nghèo Để Tự Lo Liệu Tuổi Xế Chiều?

Nếu không có giải pháp phù hợp, hàng triệu người cao niên tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bị bỏ rơi trong bóng tối. Một quốc gia không có chính sách chăm sóc người già là một quốc gia không biết chuẩn bị cho tương lai. (Nguồn: pixabay.com)

Aisha Adkins luôn biết mẹ mình, bà Rosetta, chỉ mong được ở nhà trong những năm cuối đời. Nhưng khi bà mắc chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi 59, Aisha bắt đầu loay hoay tìm mọi lựa chọn chăm sóc – để rồi bàng hoàng nhận ra: dịch vụ chăm sóc tại nhà 24/7 quá đắt, còn mẹ cô lại không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chánh từ chính phủ.





Khi đó mới 29 tuổi, Aisha đành nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ. Ban đầu chỉ là giúp nấu ăn, nhắc uống thuốc. Nhưng bệnh tình mẹ nặng dần, Aisha phải học cách tắm rửa, thay đồ, đút ăn. Lúc rủng rỉnh mới thuê được người phụ vài giờ mỗi tuần, nhưng phần lớn thời gian, hai cha con cô tự gồng gánh. Mãi sau, bà Rosetta mới được hưởng Medicaid nhờ thủ tục “bảo vệ tài sản cho người phối ngẫu,” cho phép cha cô giữ lại phần tài sản ít ỏi.





“Chúng tôi đã phải đối mặt với vô vàn thử thách,” Aisha chia sẻ. Cô đã chăm mẹ suốt mười năm – khi nửa ngày, khi suốt đêm – cho đến khi bà qua đời năm 2023.





Câu chuyện của Aisha không phải là cá biệt. Theo bài viết “Why Seniors Can’t Afford Long-Term Care” của Charlotte Alter, đăng trên TIME ngày 22 tháng 7, 2025, hàng triệu gia đình Mỹ đang lâm vào cảnh tương tự. Chăm sóc dài hạn – tại nhà hay tại viện dưỡng lão – luôn là dịch vụ cực kỳ tốn kém. Trong khi Medicare không chi trả cho loại dịch vụ này, Medicaid chỉ dành cho những người đã tiêu sạch gần như toàn bộ tài sản cá nhân.





Kết quả: một nhóm người bị kẹt ở giữa. Không đủ nghèo để được Medicaid, cũng không đủ tiền để tự lo tuổi già. Theo Grabowski, giáo sư chính sách y tế tại Trường Y Harvard, phần lớn người trung lưu buộc phải tự xoay xở, dựa vào người thân, đến khi được nhận Medicaid.





Thống kê năm 2021 cho thấy: viện dưỡng lão phòng đôi tốn khoảng 100,740 USD/năm; chăm sóc tại nhà sáu tiếng mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần, cũng gần 42,120 USD/năm – và vẫn đang tăng. Một nghiên cứu của Đại học Chicago dự báo đến năm 2033, sẽ có khoảng 16 triệu người cao niên trung lưu không đủ tiền chi trả cho các nhu cầu thiết yếu về y tế, ăn ở và chăm sóc bản thân.





Mọi chuyện có thể tệ hơn, khi kế hoạch kinh tế của chính quyền Trump – đã được Quốc hội thông qua – bắt đầu có hiệu lực. Các chương trình chăm sóc tại nhà và cộng đồng vốn chỉ là phần “tùy chọn” trong Medicaid, nên các tiểu bang có thể cắt giảm bất cứ lúc nào khi ngân sách eo hẹp.





“Khi ngân sách Medicaid bị siết lại – điều chắc chắn sẽ xảy ra – dịch vụ chăm sóc tại nhà sẽ là thứ đầu tiên bị cắt,” theo Allison Orris, cố vấn tại Center on Budget and Policy Priorities.





Hậu quả không chỉ là kinh tế. Nghiên cứu từ Đại học Columbia cảnh báo gần một nửa số tiểu bang đang tiến dần tới khủng hoảng chăm sóc người thân – một dạng lao động vô hình không lương. Đặc biệt, số ca suy giảm trí nhớ như bà Rosetta đang tăng nhanh, khiến áp lực càng nặng nề. “Hệ thống thì thiếu người, bệnh nhân thì ngày càng nhiều. Gánh nặng đổ lên vai gia đình,” John McHugh, giảng sư tại Trường Mailman, nhận xét.





Với Aisha, toàn bộ cuộc sống cô xoay quanh mẹ: chọn học cao học gần nhà, tìm việc từ xa để có thể túc trực. Nhưng ở tuổi 40, cô vẫn chưa tích lũy được gì cho chính mình. Theo Amber Christ, giám đốc tại tổ chức Justice in Aging, đây là vòng lẩn quẩn lặp lại qua nhiều thế hệ: “Người chăm sóc hôm nay sẽ trở thành người cần được chăm sóc ngày mai – mà không có tiền, không có lương hưu.”





Tại sao thị trường không có dịch vụ cho người trung lưu? Đơn giản: kinh doanh này không có lãi. Các khu dưỡng lão sang trọng mọc lên nhờ dòng tiền từ thế hệ Boomer dư dả. Còn phần đông người cao niên khác chỉ biết nhìn với. “Những nơi bạc triệu thì sống được,” Grabowski nói. “Còn nơi cho người vừa đủ ăn thì không trụ nổi.”





Ngay cả viện dành cho người được Medicaid cũng thường thiếu nhân lực, điều kiện xuống cấp. Còn chăm sóc tại nhà lại gặp khó vì thiếu người: lương thấp, lịch làm việc bấp bênh, ai vào rồi cũng bỏ. Dự báo đến 2032, ngành này sẽ thiếu 4.6 triệu nhân viên.





Aisha xác nhận: dù mẹ đã có Medicaid, việc thuê người chăm đều đặn cũng rất khó. Nhiều người không quen chăm bệnh nhân sa sút trí nhớ. “Dù có người tới, mọi chuyện vẫn là hai cha con tôi lo,” cô kể.





Giờ đây, Aisha khuyên bạn bè cân nhắc kỹ: nên mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn hoặc tiết kiệm nhiều hơn. Nhưng loại bảo hiểm đó không phổ biến – chỉ khoảng 4% người Mỹ trên 50 tuổi có. Luật sư có thể giúp giữ lại một phần tài sản khi xin Medicaid, nhưng không nhiều người biết điều đó. “Một luật sư giỏi có thể giúp quý vị bảo vệ những gì mình có,” theo Eric Einhart, Chủ tịch Học viện Luật sư Người Cao Niên Quốc gia.





Một số tiểu bang đang thử nghiệm các chương trình như quỹ WA Cares ở Washington: trích một phần nhỏ lương công nhân để sau này có thể dùng tối đa 36,500 USD trả cho chăm sóc. Nhưng với nhu cầu kéo dài, số tiền ấy là không đủ.





Trái với nhiều nước – Nhật, Hà Lan, Singapore – nơi chăm sóc dài hạn được đưa vào hệ thống y tế toàn dân, Mỹ vẫn chưa có một kế hoạch quốc gia nào. Nếu không thay đổi, người dân sẽ tiếp tục phải tiêu sạch tiền rồi mới được Medicaid chi trả – nghĩa là đẩy gánh nặng về ngân sách liên bang.





“Số người cần chăm sóc đang tăng vọt và sẽ thành gánh nặng khổng lồ,” Grabowski cảnh báo. “Nhưng ta chưa sẵn sàng bàn đến. Mọi thảo luận hiện tại chỉ xoay quanh cắt giảm, thay vì mở rộng. Nhưng đến lúc nào đó, ta sẽ không còn trốn tránh được nữa.”





Câu chuyện của Aisha vẫn chưa kết thúc. Sau khi mẹ qua đời, cha cô – người đã dốc gần hết tiền tiết kiệm để lo cho vợ – vừa được chẩn đoán suy giảm trí nhớ. Và Aisha, một lần nữa, lại bắt đầu hành trình tìm kiếm lựa chọn chăm sóc – lần này, cho cha mình.

VB biên dịch