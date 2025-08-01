Thụy Sĩ: Thử Máu Tìm Bịnh Alzheimer Trước 15 Năm

Các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa tìm ra một lối thử máu mới lạ, có thể tìm thấy bịnh Alzheimer trước cả 15 năm khi người bịnh chưa hề có chút dấu hiệu gì.

Thử máu nầy không xem xét các triệu chứng. Nó tìm những thay đổi nhỏ trong chất đạm amyloid-beta trong máu. Nhờ có trí khôn nhân tạo (AI), nó phân tích rất kỹ càng những thay đổi trong đó.









Trong khi thử nghiệm với hơn 2.000 người bịnh, phép thử này cho kết quả chính xác đến 97 phần trăm. Đây là cách thử nghiệm giản dị, mau lẹ và không làm đau đớn, hơn hẳn các cách khám phá bịnh hiện thời.

Điều này có nghĩa là bác sĩ có thể phát hiện bịnh mất trí Alzheimer rất sớm, khi người bịnh chưa thấy suy giảm trí nhớ chút nào. Nhờ đó, bịnh nhân có thêm nhiều năm để lo liệu trước hoặc thử dùng các loại thuốc mới.





Dự định sẽ được chấp thuận tại Âu Châu vào năm 2026, phép thử máu này sẽ là một bước tiến lớn, thay đổi cách chúng ta đối phó với chứng bịnh Alzheimer, thứ bịnh đang hành hạ hàng chục triệu người trên thế giới.