EIA: Năng lượng mặt trời lần đầu tiên vượt qua năng lượng gió trong tháng 5



Ảnh: những tấm năng lượng mặt trời ở New York. (Nguồn: wikipedia)

Theo trang mạng năng lượng sạch electrek.co, dữ liệu vừa được Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố cho thấy năng lượng mặt trời đã cung cấp hơn 11% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tháng 5. Cũng trong tháng này, tổng lượng điện năng từ các nhà máy năng lượng gió và năng lượng mặt trời chiếm hơn 20% tổng sản lượng. Và nếu kết hợp tất cả các nguồn năng lượng tái tạo, con số này là gần 30%.

Theo báo cáo điện lực hàng tháng mới nhất của EIA (có dữ liệu đến ngày 31 tháng 5 năm 2025), năng lượng mặt trời tiếp tục là nguồn điện tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong tháng 5, sản lượng điện của các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn (>1 megawatt (MW)) đã tăng 33.3% so với cùng kỳ năm trước; trong khi các dạng năng lượng mặt trời ở quy mô nhỏ (ví dụ: lắp đặt trên mái nhà) tăng 8.9%. Tính chung, sản lượng điện mặt trời đã tăng 26.4%. Đây là lần đầu tiên các dạng năng lượng mặt trời sản xuất nhiều điện hơn năng lượng gió: năng lượng mặt trời là 38,965 gigawatt giờ (GWh) so với năng lượng gió 36,907 GWh.

Nếu tính trong năm tháng đầu năm 2025, sự kết hợp năng lượng mặt trời ở cả quy mô lớn và quy mô nhỏ đã tăng 31.1%, chiếm gần 8.4% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ, tăng từ 6.6% của năm trước đó.

Điện năng do năng lượng mặt trời tạo ra dễ dàng vượt qua sản lượng của các nhà máy thủy điện Hoa Kỳ, hiện chỉ chiếm 6.1%. Năng lượng mặt trời hiện sản xuất nhiều điện hơn so với thủy điện, sinh khối (điện có nguồn gốc từ các loại vật liệu sinh học) và địa nhiệt cộng lại.

Trong khi đó, điện gió cũng đang trên đà tăng trưởng trong năm 2025. Năng lượng gió sản xuất 12.2% điện năng của Hoa Kỳ trong năm tháng đầu năm 2025. Sản lượng điện gió tăng 3.9% so với cùng kỳ năm trước, gần gấp đôi so với thủy điện.

Trong năm tháng đầu năm 2025, sản lượng điện gió và điện mặt trời ở mọi cỡ quy mô đã cung cấp 20.5% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ, tăng từ 18.7% so với cùng kỳ năm 2024. Hai nguồn điện sạch này cung cấp nhiều điện hơn 26.2% so với điện than; và nhiều hơn 15.4% so với các nhà máy điện hạt nhân của Hoa Kỳ.

Nếu tổng hợp tất cả các nguồn năng lượng tái tạo – bao gồm gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối, địa nhiệt – sản lượng của chúng trong năm tháng đầu năm 2025 đã tăng thêm 9.7% so với cùng kỳ năm ngoái, cung cấp 28.1% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ.

Chỉ riêng trong tháng 5, sản lượng điện của tất cả các nguồn năng lượng tái tạo đã cung cấp 29.7% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ. Tỷ lệ của năng lượng tái tạo trong sản lượng điện quốc gia hiện chỉ đứng sau khí đốt tự nhiên; nhưng nguồn điện có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch này có sản lượng thực tế đã giảm 5.9% trong tháng 5.

Ông Ken Bossong, giám đốc điều hành Chiến dịch SUN DAY, phát biểu: "Năng lượng mặt trời và gió tiếp tục tăng trưởng, lập kỷ lục mới và vượt qua cả năng lượng than và năng lượng hạt nhân. Do đó, cuộc tấn công liên tục của Đảng Cộng Hòa chống lại năng lượng tái tạo không chỉ sai lầm và phi logic, mà còn là một ví dụ điển hình cho việc tự bắn vào chân mình.”

Để so sánh, vẫn theo số liệu EIA, vào thời điểm năm 2000 đầu thiên niên kỷ, nguồn năng lượng tái tạo ở Hoa Kỳ chỉ chiếm 8.8% tổng sản lượng quốc gia. Con số này giảm vào năm 2010 xuống còn 8.4%; và vào năm 2020 là khoảng 20%. Đáng chú ý: từ năm 1993 đến năm 2000 là nhiệm kỳ của Tổng Thống Bill Clinton (Dân Chủ); 2001 đến 2008 là nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush (Cộng Hòa); trong khi từ năm 2009 đến 2018 là nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama (Dân Chủ). Những con số cho thấy sự tăng giảm của năng lượng sạch bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính phủ là thuộc Cộng Hòa hay Dân Chủ.

Theo số liệu từ European Commission, vào năm 2024, năng lượng sạch ở Châu Âu chiếm đến 40.7% tổng sản lượng điện của EU. Theo Wikipedia, cũng vào năm 2024, năng lượng sạch ở Trung Quốc chiếm khoảng 32.33% tổng sản lượng điện quốc gia. Hoa Kỳ đang tụt hậu về năng lượng sạch so với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Một trong những nguyên nhân là do sự mâu thuẫn đối nghịch về chính sách năng lương giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, dẫn đến việc đầu tư phát triển cho nguồn năng lượng tái tạo trồi sụt qua các đời tổng thống.

Việt Báo biên dịch