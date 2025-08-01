Trump vuốt ve Tập: ngăn Tổng thống Đài Loan quá cảnh tại New York



WASHINGTON, ngày 29 tháng 7 năm 2025 – Chính phủ Donald Trump đã từ chối cho Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh tại New York trong chuyến công du sang Trung Mỹ, theo bản tin từ Financial Times, dẫn lời ba nhân vật có hiểu biết trực tiếp về sự việc.





Ông Lại, người vừa nhậm chức hồi đầu năm, dự định ghé New York và Dallas vào đầu tháng Tám trên đường sang thăm Paraguay, Guatemala và Belize – ba nước còn duy trì bang giao chính thức với Đài Loan – nhưng Tòa Bạch Ốc đã không đồng thuận với kế hoạch này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nối lại thương thảo thuế khóa tại Stockholm, đồng thời thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối năm.





Các giới chức thạo tin cho biết chính phía Đài Loan đã chủ động yêu cầu được ghé New York, nhưng bị Washington từ chối. Sau đó, ông Lại chọn giải pháp hủy toàn bộ chuyến đi, kể cả chặng đến Paraguay mà trước đó đã được chính quyền nước này công bố.









Phía Đài Bắc đã nhanh chóng bác bỏ tin tức về việc bị Hoa Kỳ từ chối quá cảnh. Trong buổi họp báo ngày thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Tiêu Quang Vĩ, khẳng định rằng không có sự trì hoãn, hủy bỏ hay từ chối nào từ phía Mỹ. Ông nói thêm rằng do tình hình lụt lội tại miền Nam, các buổi điều đình thuế khóa đang diễn ra với Washington, và tình hình quốc tế nhiều biến động, nên Tổng thống Lại hiện không có kế hoạch xuất ngoại. Tuy nhiên, một nguồn tin riêng với Financial Times cho hay yêu cầu dừng chân tại New York đã được Đài Loan chuyển tới từ đầu tháng Bảy, và phía Hoa Kỳ đã trả lời không. Nguồn tin nhấn mạnh rằng New York là điểm đến mà phía Đài Loan mong muốn, “nhưng họ không được phép thực hiện.”

Việc Hoa Kỳ từ chối không cho Tổng thống Đài Loan dừng chân tại New York, dù chỉ là trong chặng quá cảnh, được xem là một cử chỉ nhân nhượng rõ ràng với Bắc Kinh. Trong khi các tổng thống tiền nhiệm từng để nguyên thủ Đài Loan ghé qua các thành phố lớn như Houston, Los Angeles hay thậm chí New York mà không gây hấn, thì lần này, chính quyền Trump đã chọn con đường tránh né im lặng rút lui. Những người chỉ trích cho rằng quyết định ấy gửi tín hiệu sai lạc cho thế giới, rằng Hoa Kỳ – vốn được xem là nước ủng hộ Đài Loan lâu nay – đã vì toan tính thương mại mà ngoảnh mặt làm ngơ.





Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lên tiếng rằng đây là một bước lùi đáng tiếc và tạo tiền lệ nguy hiểm. Bà nói nếu việc một tổng thống dân cử của Đài Loan chỉ quá cảnh trên đất Mỹ mà cũng phải được Bắc Kinh "thuận ý", thì chủ quyền của chính Hoa Kỳ trong việc tiếp đón khách đến quốc gia của mình cũng đang bị đem ra mặc cả. Một số nhà phân tích tại Washington thì dè dặt hơn, nhưng cũng thừa nhận rằng thời điểm này không có chỗ cho những hành động khiến Trung Quốc phản ứng mạnh – đặc biệt khi đôi bên đang tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến về thương mại.





Với việc bỏ qua lời mời ghé New York, chính phủ Trump đã gửi đi một thông điệp lặng lẽ nhưng rõ ràng: Bắc Kinh không cần gây áp lực công khai, chỉ cần biểu lộ chút bất bình là đủ để Hoa Kỳ điều chỉnh thái độ. Trong địa hạt ngoại giao, không phải mọi nhượng bộ đều hiện rõ trên văn bản; có những bước lùi chỉ nằm trong sự vắng mặt – và lần này, sự vắng mặt của ông Lại tại New York chính là một hình ảnh cho thấy thế lực của Trung Quốc đang phủ bóng lên cả những quyết định nhỏ nhất của Tòa Bạch Ốc.