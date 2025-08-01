Chính Phủ Trump Không Tin Khí Nhà Kính Gây Nguy Hiểm Cho Con Người

Chất đốt nông nghiệp thải ra khí thải carbon dioxide (CO2) và các loại khí nhà kính (GHG) khác góp phần gây biến đổi khí hậu. Ảnh istockphoto.

Chính quyền Trump hiện muốn đảo ngược một chính sách quan trọng của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) năm 2009, vốn là nền tảng cho các hành động của chính phủ liên bang nhằm kiểm soát biến đổi khí hậu, theo bài báo đăng trên trang mạng NPR.

EPA của chính phủ Trump đã soạn thảo một đề nghị nhằm hủy bỏ "phát hiện nguy cơ đe dọa" của chính phủ trước, một quyết định cho phép kiểm soát lượng khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch (CO2, methane…) theo Đạo Luật Không Khí Sạch (Clear Air Act). Quyết định này là nền tảng cho hàng loạt các chính sách, quy định nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đề nghị hủy bỏ quyết định này của EPA hiện đang được Văn Phòng Quản Lý & Ngân Sách của Tòa Bạch Ốc xem xét.

Chính quyền Trump ca ngợi đề nghị này như một chiến thắng cho tiềm năng kinh tế Hoa Kỳ. Tân giám đốc EPA Lee Zeldin phát biểu: "Hôm nay là ngày xóa bỏ sự kiểm soát của chính quyền vĩ đại nhất mà đất nước chúng ta từng chứng kiến. Chúng ta đang đâm thẳng một nhát dao vào tâm điểm của chủ nghĩa biến đổi khí hậu, giúp làm giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình Mỹ, giải phóng ngành năng lượng Mỹ, mang việc làm trong ngành xe hơi trở lại Mỹ và hơn thế nữa."

Nỗ lực này của chính quyền Trump được đưa ra một năm sau năm sau khi các nhà khoa học ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục trên Trái Đất; các vụ cháy rừng do biến đổi khí hậu phá hủy hàng nghìn ngôi nhà ở Los Angeles; nhiệt độ đại dương nóng lên khiến cơn bão Helene tàn phá kỷ lục các tiểu bang ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ.

Nếu các nỗ lực này không bị chặn lại bởi ngành tư pháp, chúng sẽ đẩy nhanh nỗ lực của tổng thống Trump nhằm chấm dứt chương trình nghị sự đầy tham vọng về khí hậu của chính quyền Biden; khiến các chính quyền tương lai khó khăn hơn trong việc hạn chế ô nhiễm khí nhà kính do con người gây ra.

Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu giám đốc của EPA xem xét lại "về tính hợp pháp và khả năng tiếp tục áp dụng" những phát hiện về nguy cơ đe dọa môi trường của EPA thời trước. Năm 2007, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết rằng EPA có nghĩa vụ phải điều chỉnh lượng khí thải CO2 và các khí nhà kính khác theo Đạo Luật Không Khí Sạch. Sau đó, vào năm 2009 dưới thời chính quyền Obama, EPA tuyên bố khí CO2 trong khí quyển là mối nguy hiểm đối với con người. Giám đốc EPA lúc bấy giờ là Lisa Jackson phát biểu rằng năm 2009 sẽ đi vào lịch sử, khi chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu nghiêm túc giải quyết nguy cơ về ô nhiễm khí nhà kính, mở ra cơ hội cải cách năng lượng sạch. Phán quyết là cơ sở cho các quy định giới hạn ô nhiễm khí hậu từ các nhà máy điện than và khí đốt, cho đến khí thải từ xe cộ, và khí methane từ ngành công nghiệp dầu khí.

Rachel Cleetus, giám đốc chính sách của Chương Trình Khí Hậu & Năng Lượng cho biết ý định của chính phủ Trump rất rõ ràng: Làm suy yếu hoặc lật ngược phán quyết trước đây để EPA né trách nhiệm giải quyết những tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Thực chất đây là một sự nhượng bộ cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch; và là một nỗ lực nhằm xóa bỏ các tiêu chuẩn hạn chế khí thải từ xe cộ, các nhà máy điện, và từ các hoạt động dầu khí.

EPA của các chính phủ Obama và Biden nhiều lần tái khẳng định kết luận về nguy cơ gây ô nhiễm. Năm 2022, Quốc Hội đã đưa vào Đạo Luật Giảm Lạm Phát một điều khoản xác định khí nhà kính là chất gây ô nhiễm theo Đạo Luật Không Khí Sạch. Phía Dân Chủ cố tình thực hiện điều này để khiến việc bãi bỏ qui định trở nên khó khăn hơn trong tương lai.

Nhưng nay chính quyền Trump đang tìm cách đảo ngược. Vào tháng 6, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch bãi bỏ tất cả các giới hạn về phát thải khí CO2 từ các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. EPA mới lập luận rằng ô nhiễm từ các nhà máy điện của Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng khí thải toàn cầu và đang giảm dần. Việc loại bỏ qui định về ô nhiễm từ các nhà máy này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người dân.

Ngay vào ngày nhậm chức, Trump đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia" và ký sắc lệnh hành pháp Giải Phóng Năng Lượng Hoa Kỳ, nhằm lật ngược tất cả chương trình nghị sự về khí hậu của cựu tổng thống Joe Biden, khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn. Trump viết trong sắc lệnh rằng mục tiêu là "khôi phục sự thịnh vượng của nước Mỹ"; nói trong bài phát biểu nhậm chức "…Chúng ta sẽ khoan (dầu), khoan nữa, khoan mãi…"

Trump lên án EPA dưới thời Barack Obama đã đưa ra kết luận về nguy cơ gây hại của khí thải “theo một cách sai sót và không chính thống" và "không tuân thủ đúng nội dung của Đạo Luật Không Khí Sạch". Chính quyền Trump đưa ra lập luận rằng những người tiền nhiệm đã vượt quá thẩm quyền, và gây ra hàng nghìn tỷ đô la thiệt hại cho người dân Mỹ. Họ cho rằng không hề có quy định giao cho EPA nghĩa vụ phải quản lý lượng khí thải.

Ngược lại, các nhóm hoạt động môi trường lại cho rằng đề nghị của chính quyền Trump nhằm mang lại lợi ích cho các tập đoàn dầu mỏ, những nhà tài trợ lớn cho Trump trong chiến dịch tranh cử. Năm 2024, Trump kêu gọi các giám đốc tập đoàn dầu mỏ nên huy động 1 tỷ đô la cho chiến dịch tranh cử của mình, vì ông sẽ bãi bỏ các quy định về môi trường. Bằng cách bỏ qua những kết luận khoa học, chính phủ Trump đặt lòng trung thành với các tập đoàn dầu mỏ lên trên khoa học và sức khỏe của người dân và các thế hệ tương lai.

Hoa Kỳ là quốc gia phát thải khi gây ô nhiễm do con người gây ra lớn nhất trong lịch sử. Theo Thỏa Thuận Khí Hậu Paris, Mỹ đồng ý đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giảm khí thải để hạn chế hiện tượng trái đất nóng dần lên. Nhưng Trump đã ký một chỉ thị yêu cầu rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận đó.

Vẫn cần thêm thời gian để chính phủ Trump thực hiện các ý đồ của mình. Họ sẽ phải vượt qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng, các quy trình lập pháp và những thách thức pháp lý. Tuy nhiên, với việc thường xuyên đảo ngược các chính sách quốc dân sau mỗi đời tổng thống bốn năm, nước Mỹ đang trở thành một trong những môi trường đầu tư đầy bất trắc.





Việt Báo biên dịch