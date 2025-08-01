Hôm nay,  

Chính Phủ Trump Không Tin Khí Nhà Kính Gây Nguy Hiểm Cho Con Người

01/08/202500:00:00(Xem: 166)
 
iStock-1974540858-greenhouse-gas

Chất đốt nông nghiệp thải ra khí thải carbon dioxide (CO2) và các loại khí nhà kính (GHG) khác góp phần gây biến đổi khí hậu. Ảnh istockphoto.

 
Chính quyền Trump hiện muốn đảo ngược một chính sách quan trọng của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) năm 2009, vốn là nền tảng cho các hành động của chính phủ liên bang nhằm kiểm soát biến đổi khí hậu, theo bài báo đăng trên trang mạng NPR.
 
EPA của chính phủ Trump đã soạn thảo một đề nghị nhằm hủy bỏ "phát hiện nguy cơ đe dọa" của chính phủ trước, một quyết định cho phép kiểm soát lượng khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch (CO2, methane…) theo Đạo Luật Không Khí Sạch (Clear Air Act). Quyết định này là nền tảng cho hàng loạt các chính sách, quy định nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đề nghị hủy bỏ quyết định này của EPA hiện đang được Văn Phòng Quản Lý & Ngân Sách của Tòa Bạch Ốc xem xét.
 
Chính quyền Trump ca ngợi đề nghị này như một chiến thắng cho tiềm năng kinh tế Hoa Kỳ. Tân giám đốc EPA Lee Zeldin phát biểu:  "Hôm nay là ngày xóa bỏ sự kiểm soát của chính quyền vĩ đại nhất mà đất nước chúng ta từng chứng kiến. Chúng ta đang đâm thẳng một nhát dao vào tâm điểm của chủ nghĩa biến đổi khí hậu,  giúp làm giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình Mỹ, giải phóng ngành năng lượng Mỹ, mang việc làm trong ngành xe hơi trở lại Mỹ và hơn thế nữa."
 
Nỗ lực này của chính quyền Trump được đưa ra một năm sau năm sau khi các nhà khoa học ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục trên Trái Đất; các vụ cháy rừng do biến đổi khí hậu phá hủy hàng nghìn ngôi nhà ở Los Angeles; nhiệt độ đại dương nóng lên khiến cơn bão Helene tàn phá kỷ lục các tiểu bang ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ.
 
Nếu các nỗ lực này không bị chặn lại bởi ngành tư pháp, chúng sẽ đẩy nhanh nỗ lực của tổng thống Trump nhằm chấm dứt chương trình nghị sự đầy tham vọng về khí hậu của chính quyền Biden; khiến các chính quyền tương lai khó khăn hơn trong việc hạn chế ô nhiễm khí nhà kính do con người gây ra.
 
Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu giám đốc của EPA  xem xét lại "về tính hợp pháp và khả năng tiếp tục áp dụng" những phát hiện về nguy cơ đe dọa môi trường của EPA thời trước. Năm 2007, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết rằng EPA có nghĩa vụ phải điều chỉnh lượng khí thải CO2 và các khí nhà kính khác theo Đạo Luật Không Khí Sạch. Sau đó, vào năm 2009 dưới thời chính quyền Obama, EPA tuyên bố khí CO2 trong khí quyển là mối nguy hiểm đối với con người. Giám đốc EPA lúc bấy giờ là Lisa Jackson phát biểu rằng năm 2009 sẽ đi vào lịch sử, khi chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu nghiêm túc giải quyết nguy cơ về ô nhiễm khí nhà kính, mở ra cơ hội cải cách năng lượng sạch. Phán quyết là cơ sở cho các quy định giới hạn ô nhiễm khí hậu từ các nhà máy điện than và khí đốt, cho đến khí thải từ xe cộ, và khí methane từ ngành công nghiệp dầu khí.
 
Rachel Cleetus, giám đốc chính sách của Chương Trình Khí Hậu & Năng Lượng cho biết ý định của chính phủ Trump rất rõ ràng: Làm suy yếu hoặc lật ngược phán quyết trước đây để EPA né trách nhiệm giải quyết những tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Thực chất đây là một sự nhượng bộ cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch; và là một nỗ lực nhằm xóa bỏ các tiêu chuẩn hạn chế khí thải từ xe cộ, các nhà máy điện, và từ các hoạt động dầu khí.
 
 EPA của các chính phủ Obama và Biden nhiều lần tái khẳng định kết luận về nguy cơ gây ô nhiễm. Năm 2022, Quốc Hội đã đưa vào Đạo Luật Giảm Lạm Phát một điều khoản xác định khí nhà kính là chất gây ô nhiễm theo Đạo Luật Không Khí Sạch. Phía Dân Chủ cố tình thực hiện điều này để khiến việc bãi bỏ qui định trở nên khó khăn hơn trong tương lai.
 
Nhưng nay chính quyền Trump đang tìm cách đảo ngược. Vào tháng 6, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch bãi bỏ tất cả các giới hạn về phát thải khí CO2 từ các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. EPA mới lập luận rằng ô nhiễm từ các nhà máy điện của Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng khí thải toàn cầu và đang giảm dần. Việc loại bỏ qui định về ô nhiễm từ các nhà máy này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người dân.
 
Ngay vào ngày nhậm chức, Trump đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia" và ký sắc lệnh hành pháp Giải Phóng Năng Lượng Hoa Kỳ, nhằm lật ngược tất cả chương trình nghị sự về khí hậu của cựu tổng thống Joe Biden, khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn. Trump viết trong sắc lệnh rằng mục tiêu là "khôi phục sự thịnh vượng của nước Mỹ"; nói trong bài phát biểu nhậm chức "…Chúng ta sẽ khoan (dầu), khoan nữa, khoan mãi…"
 
Trump lên án EPA dưới thời Barack Obama đã đưa ra kết luận về nguy cơ gây hại của khí thải “theo một cách sai sót và không chính thống" và "không tuân thủ đúng nội dung của Đạo Luật Không Khí Sạch". Chính quyền Trump đưa ra lập luận rằng những người tiền nhiệm đã vượt quá thẩm quyền, và gây ra hàng nghìn tỷ đô la thiệt hại cho người dân Mỹ. Họ cho rằng không hề có quy định giao cho EPA nghĩa vụ phải quản lý lượng khí thải.
 
Ngược lại, các nhóm hoạt động môi trường lại cho rằng đề nghị của chính quyền Trump nhằm mang lại lợi ích cho các tập đoàn dầu mỏ, những nhà tài trợ lớn cho Trump trong chiến dịch tranh cử. Năm 2024, Trump kêu gọi các giám đốc tập đoàn dầu mỏ nên huy động 1 tỷ đô la cho chiến dịch tranh cử của mình, vì ông sẽ bãi bỏ các quy định về môi trường. Bằng cách bỏ qua những kết luận khoa học, chính phủ Trump đặt lòng trung thành với các tập đoàn dầu mỏ lên trên khoa học và sức khỏe của người dân và các thế hệ tương lai.
 
Hoa Kỳ là quốc gia phát thải khi gây ô nhiễm do con người gây ra lớn nhất trong lịch sử. Theo Thỏa Thuận Khí Hậu Paris, Mỹ đồng ý đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giảm khí thải để hạn chế hiện tượng trái đất nóng dần lên. Nhưng Trump đã ký một chỉ thị yêu cầu rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận đó.
 
Vẫn cần thêm thời gian để chính phủ Trump thực hiện các ý đồ của mình. Họ sẽ phải vượt qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng, các quy trình lập pháp và những thách thức pháp lý. Tuy nhiên, với việc thường xuyên đảo ngược các chính sách quốc dân sau mỗi đời tổng thống bốn năm, nước Mỹ đang trở thành một trong những môi trường đầu tư đầy bất trắc.

Việt Báo biên dịch
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.