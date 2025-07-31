Nhà Thờ Saloong Còn Dang Dở: Tiếng Gọi Từ Rừng Núi Kontum



Tiệc gây quỹ xây dựng nhà thờ Saloong, Kontum, theo ước nguyện của cha Trần Ngọc Thanh, được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, ngày 25/7/2025. (Hình: Christina Lê)

Khi nhắc đến nhà thờ Saloong ở rừng núi Kontum, đồng hương nghĩ ngay đến cố linh mục Trần Ngọc Thanh – vị linh mục đã bị chặt tay, bị giết trong lúc đang làm phép rửa tội cho giáo dân ngay tại nhà thờ này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha Thanh trối lại rằng anh chị em hãy cố gắng hoàn tất nhà thờ, vì lúc đó nhà thờ Saloong còn đang xây dang dở.



Ban tiếp tân đến rất sớm, chuẩn bị phát tặng quyển Anh đã giặt áo mình cho quan khách. (Hình: Christina Lê)

Nhà thờ Saloong gắn liền với tên tuổi cố linh mục Trần Ngọc Thanh, ngài qua đời khi mới 41 tuổi. Quyển sách Anh đã giặt áo mình, viết bằng hai thứ tiếng Anh và Việt, đã được tái bản nhiều lần, mỗi lần 10.000 quyển, gồm 252 trang, được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều nơi trên thế giới. Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh và Hà Tĩnh – viết lời tựa:



“Tôi vui mừng và hân hạnh được giới thiệu tập sách này cùng quý độc giả, nhất là các bạn trẻ, để hiểu thêm về cuộc đời truyền giáo của cha Thanh, công việc tông đồ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại Kontum với đồng bào sắc tộc. Hy vọng đây là tài liệu tinh thần quý báu để thế hệ sau có thể học hỏi và hiểu được một cách khách quan cái chết do sự dấn thân truyền giáo của cha Thanh.”



Linh mục Phan Tự Cường và linh mục An Bình. (Hình: Christina Lê)

Chiều thứ Sáu, 25/7/2025, lúc 6 giờ, linh mục Phan Tự Cường – thuộc dòng Đa Minh, từ rừng núi Kontum – đến Orange County tổ chức bữa tiệc gây quỹ nhằm góp phần hoàn tất nhà thờ Saloong. Linh mục Cường được sự giúp đỡ tận tình của đồng hương tại Orange County, đặc biệt linh mục An Bình. Chương trình được điều hợp bởi linh mục An Bình và dì phước Maria Ngọc Hân. Các ca sĩ tham gia gồm: Mỹ Huyền, Thúy An, Mỹ Lan, Minh Khoa, Huỳnh Đức, Tuấn Hoàng.





Màn “Hoạt cảnh cha Thanh” do ba ca sĩ Thành Lễ, Huy Tuấn và Đình Phước thể hiện rất cảm động. Ba ca sĩ mặc áo chủng sinh, diễn xuất chân thực, được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Bài hát “Chúa chọn tôi” do ca sĩ trẻ Minh Khoa trình bày rất hay, làm xúc động người nghe.

Linh mục An Bình, sơ Maria Ngọc Hân và anh Lê Hằng Trí. (Hình: Christina Lê)



Linh mục Phan Tự Cường phát biểu ngắn gọn nhưng chân thành. Từ rừng núi Pleiku, cha kêu gọi đồng hương giúp hoàn tất nhà thờ. Trong lúc cha phát biểu, màn hình chiếu hình ảnh cố linh mục Trần Ngọc Thanh và nhà thờ Saloong đang xây dang dở. Không ai ngờ cha Thanh lại ra đi khi mới ngoài 41 tuổi. Có lẽ Chúa thương đồng bào Thượng – sống quanh nhà thờ – nên đã ban cho cha Thanh và cha Cường lòng can đảm và sự đồng hành. Cha Cường đi đến đâu cũng được đồng hương ủng hộ.

Đông đảo đồng hương đến ủng hộ bữa tiệc gây quỹ xây nhà thờ Saloong. (Hình: Christina Lê)



Tiệc chính thức bắt đầu lúc 7:15 tối, nhưng nhiều người đã đến từ 5 giờ chiều. Bốn bức tranh Đức Mẹ của họa sĩ Chánh Té được trưng bày trang trọng. Nhiều quà lưu niệm như dây chuyền và hình Chúa, Đức Mẹ bày ngay cửa ra vào.





Ban tiếp tân mặc sắc phục người thiểu số rất đẹp. Có người khen:



– “Sao người thiểu số đẹp quá vậy?”





Một sợi dây chuyền có hình Đức Mẹ được đấu giá $1.000. Ba người tranh nhau mua: hai người đầu mỗi người trả $1.000, người thứ ba trả $2.000. Linh mục An Bình và dì phước Maria Ngọc Hân liên tục xướng tên những người dâng tặng cho nhà thờ Saloong.





Tuyết Giáng, cựu nữ sinh Trưng Vương, nói:



– “Khi em về Việt Nam với Hội Bạn Người Cùi, em có đến thăm mộ cha Thanh. Nhiều người hải ngoại cũng đến viếng. Mộ cha lúc nào cũng có hoa tươi. Cha linh lắm, người ta đến cầu nguyện. Nghe nói đang xin phong thánh cho ngài.”





Cha Phan Tự Cường đến Orange County được đón tiếp nồng nhiệt. Trong số người đón tiếp có Hội Bạn Người Cùi – từng gặp cha tại Pleiku – gồm bà Nguyễn Thị Soi, vợ chồng Lê Quang, bà Tuyết Giáng. Vợ chồng Lê Khoa, dù không có mặt, vẫn gửi tặng $500.





Bà Hoàng Vĩnh, Tổng Giám Đốc nhật báo Người Việt, mời linh mục Cường phỏng vấn cho báo, TV, và bảo trợ hai bàn. Ông bà cố Quân-Yến Vũ và bằng hữu đặt ba bàn. Số tiền quyên góp rất khả quan.





Bà Nguyễn Thị Soi nhận xét:



– “Cha Cường tổ chức rất thành công.”





Người cũ đãi người mới, người ở xa luôn được tiếp đón ân cần. Linh mục Phan Tự Cường được chào đón nồng hậu. Anh Lê Hằng Trí, trưởng ban tổ chức, giới thiệu linh mục An Bình và sơ Maria Ngọc Hân – những người dẫn chương trình gây quỹ.



Linh mục Phan Tự Cường và linh mục An Bình chụp hình lưu niệm cùng quan khách.

(Hình: Christina Lê)

Linh mục An Bình – phó xứ nhà thờ Chúa Cứu Thế, Santa Ana – là người quen thuộc với cộng đồng qua các chương trình phỏng vấn và từ thiện. Ngài cho biết: kỳ này gây quỹ thành công, tuy chỉ bằng 1/3 lần đầu – khi cha Trần Ngọc Thanh vừa qua đời. Lòng giáo dân thương mến cha Thanh và hy sinh hết lòng vì cái chết thảm thương của ngài.





Năm 2024, linh mục An Bình từng đến thăm nhà thờ Saloong – lúc đó chỉ mới dựng cái sườn, đất rất rộng. Dự kiến năm 2026, cha sẽ trở lại. Cha cho biết rõ: hai bức tượng người và hai bức tranh Đức Mẹ do giáo dân San Diego mang đến, nhưng chỉ trưng bày được hai bức.





Cha An Bình thông báo với quan khách rằng có cha Chi từ Florida sang dự, và các linh mục đều cầu nguyện xin Thiên Chúa ban Hồng Ân cho mọi người tham dự.





Ngoài linh mục Cường, linh mục An Bình, còn có linh mục Antôn Bùi Đại từ nhà thờ St. Adelaide (giáo phận San Bernardino) đến để hỗ trợ quỹ Ơn Thiên Triệu giúp các thầy.





Giã từ Orange County vào ngày 29/7/2025, linh mục Cường sẽ đến dự Đại Hội Thánh Mẫu – nơi dự kiến có khoảng 100.000 đồng hương tham dự.





Hy vọng linh mục Phan Tự Cường được sự giúp đỡ của đồng hương. Mỗi người chỉ cần góp $10, đủ để hoàn tất nhà thờ Saloong tại rừng núi Kontum. Hiện nay, cha Cường là huynh trưởng dòng Đa Minh Kontum gồm 16 linh mục và các thầy sáu. Tháng 8, ngài sẽ trở lại Việt Nam. Đồng hương muốn đóng góp xin liên lạc:

Hiện người Việt tị nạn ở hải ngoại trên một triệu, đa số thành công, có nhà cửa, công việc ổn định, làm từ thiện đều đặn. Mong quý đồng hương rộng lòng giúp đỡ người trong nước. Nếu để lâu, giá vật liệu và nhân công tăng, việc xây dựng sẽ khó hơn.





Xin Chúa ban phước lành cho nhà thờ Saloong. Xin Chúa thương dân tộc thiểu số ở rừng núi Kontum. Xin cha Trần Ngọc Thanh linh thiêng phù hộ cho nhà thờ sớm hoàn tất theo đúng ý nguyện của ngài.



