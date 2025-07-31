Hôm nay,  

Nhà Thờ Saloong Còn Dang Dở: Tiếng Gọi Từ Rừng Núi Kontum

31/07/202521:20:00(Xem: 334)

Tiệc-gây-quỹ-xây-dựng-nhà-thờ-Saloong,-Kontum-theo-ước-nguyện-của-cha-Trần-Ngọc-Thanh,-tại-nhà-hàng-Golden-Sea,-thành-ph
Tiệc gây quỹ xây dựng nhà thờ Saloong, Kontum, theo ước nguyện của cha Trần Ngọc Thanh, được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, ngày 25/7/2025. (Hình: Christina Lê)
Khi nhắc đến nhà thờ Saloong ở rừng núi Kontum, đồng hương nghĩ ngay đến cố linh mục Trần Ngọc Thanh – vị linh mục đã bị chặt tay, bị giết trong lúc đang làm phép rửa tội cho giáo dân ngay tại nhà thờ này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha Thanh trối lại rằng anh chị em hãy cố gắng hoàn tất nhà thờ, vì lúc đó nhà thờ Saloong còn đang xây dang dở.

Ban tiếp tân đến từ rất sớm, chuẩn bị sách Anh đã giặt áo mình để tặng quý quan khách tham dự. (Hình Christina Lê)
Ban tiếp tân đến rất sớm, chuẩn bị phát tặng quyển Anh đã giặt áo mình cho quan khách.(Hình: Christina Lê)
  
Nhà thờ Saloong gắn liền với tên tuổi cố linh mục Trần Ngọc Thanh, ngài qua đời khi mới 41 tuổi. Quyển sách Anh đã giặt áo mình, viết bằng hai thứ tiếng Anh và Việt, đã được tái bản nhiều lần, mỗi lần 10.000 quyển, gồm 252 trang, được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều nơi trên thế giới. Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh và Hà Tĩnh – viết lời tựa:

“Tôi vui mừng và hân hạnh được giới thiệu tập sách này cùng quý độc giả, nhất là các bạn trẻ, để hiểu thêm về cuộc đời truyền giáo của cha Thanh, công việc tông đồ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại Kontum với đồng bào sắc tộc. Hy vọng đây là tài liệu tinh thần quý báu để thế hệ sau có thể học hỏi và hiểu được một cách khách quan cái chết do sự dấn thân truyền giáo của cha Thanh.”

Linh-mục-Phan-Tự-Cường-và-linh-mục-An-Bình.-(Hình-Christina-Lê)
Linh mục Phan Tự Cường và linh mục An Bình. (Hình: Christina Lê)
Chiều thứ Sáu, 25/7/2025, lúc 6 giờ, linh mục Phan Tự Cường – thuộc dòng Đa Minh, từ rừng núi Kontum – đến Orange County tổ chức bữa tiệc gây quỹ nhằm góp phần hoàn tất nhà thờ Saloong. Linh mục Cường được sự giúp đỡ tận tình của đồng hương tại Orange County, đặc biệt linh mục An Bình. Chương trình được điều hợp bởi linh mục An Bình và dì phước Maria Ngọc Hân. Các ca sĩ tham gia gồm: Mỹ Huyền, Thúy An, Mỹ Lan, Minh Khoa, Huỳnh Đức, Tuấn Hoàng.

Màn “Hoạt cảnh cha Thanh” do ba ca sĩ Thành Lễ, Huy Tuấn và Đình Phước thể hiện rất cảm động. Ba ca sĩ mặc áo chủng sinh, diễn xuất chân thực, được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Bài hát “Chúa chọn tôi” do ca sĩ trẻ Minh Khoa trình bày rất hay, làm xúc động người nghe.
Linh-mục-An-Bình,-sơ-Maria-Ngọc-Hân-và-anh-Lê-Hằng-Trí.-(Hình-Christina-Lê)
Linh mục An Bình, sơ Maria Ngọc Hân và anh Lê Hằng Trí. (Hình: Christina Lê)

Linh mục Phan Tự Cường phát biểu ngắn gọn nhưng chân thành. Từ rừng núi Pleiku, cha kêu gọi đồng hương giúp hoàn tất nhà thờ. Trong lúc cha phát biểu, màn hình chiếu hình ảnh cố linh mục Trần Ngọc Thanh và nhà thờ Saloong đang xây dang dở. Không ai ngờ cha Thanh lại ra đi khi mới ngoài 41 tuổi. Có lẽ Chúa thương đồng bào Thượng – sống quanh nhà thờ – nên đã ban cho cha Thanh và cha Cường lòng can đảm và sự đồng hành. Cha Cường đi đến đâu cũng được đồng hương ủng hộ.
Đông-đảo-quý-đồng-hương-đến-ủng-hộ-bữa-tiệc-gây-quỹ-xây-nhà-thờ-Saloong
Đông đảo đồng hương đến ủng hộ bữa tiệc gây quỹ xây nhà thờ Saloong. (Hình: Christina Lê)

Tiệc chính thức bắt đầu lúc 7:15 tối, nhưng nhiều người đã đến từ 5 giờ chiều. Bốn bức tranh Đức Mẹ của họa sĩ Chánh Té được trưng bày trang trọng. Nhiều quà lưu niệm như dây chuyền và hình Chúa, Đức Mẹ bày ngay cửa ra vào.

Ban tiếp tân mặc sắc phục người thiểu số rất đẹp. Có người khen:

– “Sao người thiểu số đẹp quá vậy?”

Một sợi dây chuyền có hình Đức Mẹ được đấu giá $1.000. Ba người tranh nhau mua: hai người đầu mỗi người trả $1.000, người thứ ba trả $2.000. Linh mục An Bình và dì phước Maria Ngọc Hân liên tục xướng tên những người dâng tặng cho nhà thờ Saloong.

Tuyết Giáng, cựu nữ sinh Trưng Vương, nói:

– “Khi em về Việt Nam với Hội Bạn Người Cùi, em có đến thăm mộ cha Thanh. Nhiều người hải ngoại cũng đến viếng. Mộ cha lúc nào cũng có hoa tươi. Cha linh lắm, người ta đến cầu nguyện. Nghe nói đang xin phong thánh cho ngài.”

Cha Phan Tự Cường đến Orange County được đón tiếp nồng nhiệt. Trong số người đón tiếp có Hội Bạn Người Cùi – từng gặp cha tại Pleiku – gồm bà Nguyễn Thị Soi, vợ chồng Lê Quang, bà Tuyết Giáng. Vợ chồng Lê Khoa, dù không có mặt, vẫn gửi tặng $500.

Bà Hoàng Vĩnh, Tổng Giám Đốc nhật báo Người Việt, mời linh mục Cường phỏng vấn cho báo, TV, và bảo trợ hai bàn. Ông bà cố Quân-Yến Vũ và bằng hữu đặt ba bàn. Số tiền quyên góp rất khả quan.

Bà Nguyễn Thị Soi nhận xét:

– “Cha Cường tổ chức rất thành công.”

Người cũ đãi người mới, người ở xa luôn được tiếp đón ân cần. Linh mục Phan Tự Cường được chào đón nồng hậu. Anh Lê Hằng Trí, trưởng ban tổ chức, giới thiệu linh mục An Bình và sơ Maria Ngọc Hân – những người dẫn chương trình gây quỹ.
 
Linh-mục-Phan-Tự-Cường-và-linh-mục-An-Bình-chụp-hình-lưu-niệm-cùng-khách-tham-dự.-(Hình-Christina-Lê)
Linh mục Phan Tự Cường và linh mục An Bình chụp hình lưu niệm cùng quan khách.
(Hình: Christina Lê)
Linh mục An Bình – phó xứ nhà thờ Chúa Cứu Thế, Santa Ana – là người quen thuộc với cộng đồng qua các chương trình phỏng vấn và từ thiện. Ngài cho biết: kỳ này gây quỹ thành công, tuy chỉ bằng 1/3 lần đầu – khi cha Trần Ngọc Thanh vừa qua đời. Lòng giáo dân thương mến cha Thanh và hy sinh hết lòng vì cái chết thảm thương của ngài.

Năm 2024, linh mục An Bình từng đến thăm nhà thờ Saloong – lúc đó chỉ mới dựng cái sườn, đất rất rộng. Dự kiến năm 2026, cha sẽ trở lại. Cha cho biết rõ: hai bức tượng người và hai bức tranh Đức Mẹ do giáo dân San Diego mang đến, nhưng chỉ trưng bày được hai bức.

Cha An Bình thông báo với quan khách rằng có cha Chi từ Florida sang dự, và các linh mục đều cầu nguyện xin Thiên Chúa ban Hồng Ân cho mọi người tham dự.

Ngoài linh mục Cường, linh mục An Bình, còn có linh mục Antôn Bùi Đại từ nhà thờ St. Adelaide (giáo phận San Bernardino) đến để hỗ trợ quỹ Ơn Thiên Triệu giúp các thầy.

Giã từ Orange County vào ngày 29/7/2025, linh mục Cường sẽ đến dự Đại Hội Thánh Mẫu – nơi dự kiến có khoảng 100.000 đồng hương tham dự.

Hy vọng linh mục Phan Tự Cường được sự giúp đỡ của đồng hương. Mỗi người chỉ cần góp $10, đủ để hoàn tất nhà thờ Saloong tại rừng núi Kontum. Hiện nay, cha Cường là huynh trưởng dòng Đa Minh Kontum gồm 16 linh mục và các thầy sáu. Tháng 8, ngài sẽ trở lại Việt Nam. Đồng hương muốn đóng góp xin liên lạc: [email protected]

Hiện người Việt tị nạn ở hải ngoại trên một triệu, đa số thành công, có nhà cửa, công việc ổn định, làm từ thiện đều đặn. Mong quý đồng hương rộng lòng giúp đỡ người trong nước. Nếu để lâu, giá vật liệu và nhân công tăng, việc xây dựng sẽ khó hơn.

Xin Chúa ban phước lành cho nhà thờ Saloong. Xin Chúa thương dân tộc thiểu số ở rừng núi Kontum. Xin cha Trần Ngọc Thanh linh thiêng phù hộ cho nhà thờ sớm hoàn tất theo đúng ý nguyện của ngài.

Orange County, 7/2025
KIỀU MỸ DUYÊN
([email protected])
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Đọc sách báo, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu cần thiết cho người lớn tuổi. Người trẻ thích chơi thể thao, tập võ, đấu võ. Mỗi người có nhu cầu riêng. Người lớn tuổi sức khỏe không mạnh mẽ như ngày xưa thì nhu cầu khác hơn lúc còn trẻ, nên đọc sách báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Chúng ta may mắn sống ở California, ở đây có nhiều đài truyền hình và truyền thanh, trung tâm giải trí. Ở tiểu bang khác nếu không biết tiếng thì đành chịu. Ở đây, muốn ăn món gì cũng có, rau cải tươi đem từ nông trại tới, muốn ăn cá tươi nếu không muốn mua ở chợ thì đi câu cá, xuống biển bắt cá. Đời sống nếu muốn thảnh thơi, không lo nghĩ, thì lên rừng. Có người bỏ rừng về phố thị, có người bỏ thành phố về rừng, muốn gì thì làm việc đó. Người nào thích âm nhạc về lính thì cuối tuần có nhiều đại nhạc hội hát về lính.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.