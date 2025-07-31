Hôm nay,  

'Xin Cùng Tôi Cầu Nguyện' - ‘Tôi Mong Dân biểu Derek Trần Trình Bày Trước Quốc Hội’

31/07/202517:51:00(Xem: 750)
Melissa Tran
Ảnh: Gia đình cô Trần Thị Mộng Tuyền, người hiện đang bị ICE giam giữ ở Tacoma, Washington.
(Ảnh: Facebook #Bringmelissahome)



Buổi trưa ngày thứ Ba 29/7, khoảng một tuần sau phiên tòa đẫm nước mắt ở U.S District Court, Baltimore, anh Dũng Danny Hoàng vẫn chăm chỉ đến tiệm làm. Cửa tiệm Nail Palace and Spa trong khu mua sắm Long Meadow Shopping Center là tâm huyết gầy dựng của vợ chồng anh suốt 22 năm. Nay, vợ anh, cô Trần Thị Mộng Tuyền (Melissa Trần) đang bị giam trong trại giam giữ ở Tacoma, Washington.

“Hãy gọi đến số này của tôi, để tôi có thể vừa làm cho khách vừa nói chuyện,” ông Dũng nói với Việt Báo khi chúng tôi gọi vào số điện thoại của tiệm nail.

Câu chuyện chỉ vừa bắt đầu với câu thăm hỏi, thì đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông đã đứt quãng, kèm theo những tiếng nấc.

“Tôi xin lỗi… chờ tôi một chút,” ông Dũng nói.

Ông bắt đầu kể lại những ngày đầu tiên khi người sau này là vợ của ông, khi đó là cô gái 19 tuổi, vì bồng bột đã phạm sai lầm.     

“26 năm về trước, Tuyền làm trong văn phòng bác sĩ. Cô ấy lấy tờ chi phiếu của bác sĩ, ghi vào tên của mình, giả chữ ký, rồi gửi vào tài khoản ngân hàng của mình $5,000. Lúc đó Tuyền có bạn trai. Cô ấy nghe lời của bạn trai lấy số tiền đó. Bác sĩ phát hiện ra báo cảnh sát. Tuyền ra tòa, nhận tội, án tù treo và trả lại số tiền đã lấy.”

Hai năm sau, năm 2003, cô gặp chồng mình bây giờ, ông Dũng Hoàng. Hai người tiến đến hôn nhân. Theo lời ông Dũng, do mới sang Mỹ, nên ông muốn về Việt Nam làm đám cưới. Còn cô Tuyền theo gia đình đến Mỹ tị nạn năm 1993, khi còn nhỏ.

“Chúng tôi lên văn phòng quản lý án quản chế để hỏi trường hợp của Tuyền có ra khỏi nước Mỹ được không. Họ nói đi được, cứ đi đi. Nhưng khi chúng tôi xin visa cho Tuyền về Việt Nam thì ICE đến bắt. Họ đưa ra tòa, kết tội là đang trong thời gian án treo mà xin visa ra khỏi nước. Họ trục xuất Tuyền về Việt Nam. Nhưng năm đó, 2003, Việt Nam không nhận lại những người ra đi trước năm 1995. Họ (ICE) không thể giữ mình lâu quá nên họ phải thả Tuyền ra,” ông Dũng kể.

Cô Tuyền trở về nhà, với lời cam kết là trình diện mỗi năm với văn phòng di trú.

Từ năm 2004 đến nay, gia đình cô thực hiện đúng điều đó. Bên cạnh đó, họ làm đám cưới, có với nhau bốn người con và một cơ sở kinh doanh hợp pháp. Cuộc sống êm ả, thực thi đúng yêu cầu của luật pháp cho đến ngày 12/5/2025.

“Hôm đó tôi đi với Tuyền lên trình diện theo hẹn sớm lắm, là người đầu tiên luôn, khoảng 8 giờ sáng. Bình thường rất nhanh, chỉ khoảng 5, 10 phút rồi về. Nhưng lần này họ giữ Tuyền luôn. Họ nói hồ sơ của Tuyền là đã bị trục xuất năm 2003. Bây giờ theo đúng lệnh của ông Trump, Tuyền sẽ bị trục xuất. Thế là họ giữ Tuyền từ hôm đó đến nay,” một lần nữa, tiếng nói của ông Dũng lại lạc đi.

Ông kể, khi họ giữ cô Tuyền, họ không ký và đưa một giấy tờ nào cả. “Họ đưa vợ tôi đi New York, Lousiana, Arizona, rồi cuối cùng đẩy về Tacoma ở bang Washington.”

Đến ngày 17/6, một người của ICE đến, bắt ông ký tờ giấy, tính là ngày bắt đầu giam giữ cô Tuyền. 

Hôm Thứ Tư 23/7, phiên tòa diễn ra ở tiểu bang Baltimore để quyết định có trục xuất cô Trần Thị Mộng Tuyền khỏi Hoa Kỳ vì lỗi lầm cách đây hai thập niên hay không. Chánh án của phiên tòa, bà Julie R. Rubin, thuộc tòa liên bang ở Baltimore, phải đưa ra quyết định là cô có bị bắt dựa theo trát tòa hay không. Qua màn hình từ phòng giam ở Washington, cô Tuyền trả lời các câu hỏi của tòa. Dù luật sư của cô, bà Laura Kelsey Rhodes, đã cố gắng chứng minh với chánh án quy trình sai phạm của ICE, chứng minh cuộc sống không phạm tội của cô kể từ ngày hết án treo, nhưng phiên tòa vẫn kết thúc trong nước mắt. Cô Trần Thị Mộng Tuyền vẫn phải ở lại trại giam ở Washington khi chánh án phán quyết “ICE đã hành động không tử tế với bà Trần nhưng không sai luật.”



“Luật sư của vợ tôi không nói được, cãi không tốt. Nhưng bà chánh án nhìn hồ sơ và nói sẽ cho chúng tôi một cơ hội, đó là sẽ mở một buổi xét xử nữa trong 12 ngày tới. Tôi đã xin lỗi bà luật sư Laura Kelsey Rhodes để tìm một luật sư khác, mở hồ sơ khác cho vợ tôi,” ông Dũng nói.

Việt Báo hỏi trường hợp của cô Melissa Trần với Collective Freedom, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những cá nhân bị ảnh hưởng bởi chính sách trục xuất hàng loạt dưới chính quyền Trump. Câu trả lời chúng tôi nhận được là: 

“Rất tiếc là luật sư đã không đưa ra bất kỳ dữ liệu nào về thời gian giam giữ và sau đó bị trục xuất… và việc ICE đã giam giữ lâu mà vẫn chưa thể trục xuất cô ấy. Luận cứ mạng là phải thả cô cho đến khi ICE có giấy tờ thông hành và lịch trình chuyến bay. Đó là cách tôi thấy các trường hợp khác đã tạm thắng kiện. Nói cách khác, luật sư của cô ấy đã không chứng minh được bằng dữ liệu từ chính những người Việt Nam trước năm 1995 khác đang bị giam giữ rằng ICE phải mất nhiều thời gian để có được giấy tờ thông hành và do đó nên thả cô ấy. Một sai sót nữa là cô ấy chỉ bị ICE giam giữ tổng cộng 169 ngày (không phải 180 ngày cho các loại lệnh habeas này). Chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ kháng án sớm.”

Theo lời ông Dũng kể lại, chánh án Julie R. Rubin đã gửi yêu cầu cho lực lượng ICE, không được phép trục xuất và hoặc đưa cô Tuyền đi bất cứ đâu trong 12 ngày tới.

“Bây giờ thì tôi biết họ sẽ không đưa vợ tôi đi đâu. Và nếu theo luật thì họ giữ đúng 180 ngày thì họ phải thả,” ông nói. Nghĩa là tính từ ngày 29/7 đến hôm nay, thì cô Tuyền chỉ còn bốn ngày nữa trong trại giam.

Khi hỏi về cuộc sống của cô Tuyền ở Tacoma, Washington, ông Dũng nói vợ ông được ăn ngày ba bữa.

“Thức ăn thì thức ăn tù mà. Ăn xong thì chẳng làm gì, chỉ ngồi xem tivi. Ở nhà thì đi làm, việc này việc kia. Trong đó thì tù túng, dù không bị tra tấn nhưng tinh thần không thoải mái.”

‘Tôi mong Dân biểu Derek trình bày trước Quốc Hội’

Theo tờ báo địa phương Baltimore Banner tường thuật lại, ngày trong phòng xét xử, ông Dũng, một tay nắm chặt khăn giấy, một tay giữ đứa con gái út, 7 tuổi. Cô bé tựa cằm vào lưng ghế phía trước, nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt. Người đang đứng trong đó là mẹ của bé. Một người phụ nữ ngồi sau họ hai hàng ghế chắp tay cầu nguyện.

Ông Dũng cho biết dù phiên tòa kết thúc không như mong đợi, vợ của ông, mẹ của các con ông không được về nhà, nhưng ông vẫn không nản lòng. Theo tin từ các báo địa phương, hàng xóm của vợ chồng ông, những người khách thân thuộc của tiệm đều bày tỏ sự đồng cảm và khích lệ tinh thần của bốn cha con ông, và cả cô Tuyền đang trong trại giam.

Khi nhắc đến vài trường hợp sắc dân khác bị giam giữ và họ được sự can thiệp của dân biểu liên bang, ông Dũng nói ông không dám hy vọng nhiều vào quan chức nhà nước, chẳng hạn như các dân biểu, “vì đây (chính sách trục xuất hàng loạt) là do những người ‘đỏ’ làm ra. Luật sư cũng khuyên tôi là trường hợp này đừng để dính vào chính trị.”

“Tháng trước, thư ký của Dân biểu liên bang Derek Trần có gọi cho tôi, nhưng tôi không thể nói gì nhiều. Tôi chỉ hỏi rằng trường hợp của vợ tôi thì dân biểu Trần có thể giúp được như thế nào. Nhưng tôi chưa nhận được câu trả lời cho đến nay,” ông Dũng nói.

Ông nói thêm: “Tôi biết ông Derek là dân biểu gốc Việt duy nhất ở Quốc Hội lúc này. Nếu có thể, tôi ước mong ông nói trước Quốc Hội câu chuyện của vợ tôi.”

Việt Báo đã liên lạc với văn phòng của Dân biểu Derek Trần và để lại lời nhắn.

Đến hôm nay, vẫn chưa rõ phiên tòa xét xử lần hai mà chánh án đã trao cơ hội cho gia đình cô Trần Thị Mộng Tuyền là ngày nào. Đến ngày đó, hy vọng bữa cơm tối trong nhà của ông sẽ không còn thiếu hình ảnh người vợ, người mẹ.

Bên kia đầu dây điện thoại, tiếng máy dũa nail vẫn chạy đều đều.

Kalynh Ngô

 

