Căng Thẳng Mỹ Và Ngoại Quốc, Cali Sẽ Mất 17 Triệu Du Khách

California có phải sẽ mất thu nhập từ du khách ngoại quốc?Căng thẳng quốc tế giữa chính quyền Trump và các đối tác thương mại lớn có thể là tin xấu cho ngành du lịch tiểu bang [Cali], là bộ phận chính của nền kinh tế.Trong năm 2015, du lịch thuê 1 triệu người trên toàn tiểu bang và chiếm 1 đô la trong mỗi 40 đô la tạo ra bởi nền kinh tế California, theo tài liệu mới nhất có thể tiếp cận được từ văn phòng du lịch VisitCaliforniacho biết.Vâng, theo suy đoán thì do những lời tuyên bố nóng hay những hạn chế du lịch sẽ đuổi một phần trong số 17 triệu du khách đến California từ các nước ngoại quốc trong năm 2015. Nhưng có 24 tỉ đô la tiền do du khách ngoại quốc chi tiêu trong tiểu bang nguy cơ bị mất.Du khách ngoại quốc chỉ chiếm 6% tất cả du khách đến California, nhưng tác động chi tiêu của họ thì rộng lớn -- $1,400 cho mỗi du khách so với $400 cho mỗi du khách nội địa. Những ngân sách ngoại quốc nặng ký đó chiếm 22% của tất cả chi tiêu của tất cả du khách trong tiểu bang, theo VisitCalifornia cho biết.Du khách ngoại quốc đang gia tăng chi tiêu. Chi tiêu của du khách ngoại quốc trong tiểu bang tăng từ 15% trong năm 2003, ngay sau vụ khủng bố 2001, tới 18% trong năm 2009 giữa suy thoái và sau khi rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan và Iraq.Du khách ngoại quốc vào California phần lớn là từ Mexico. Trong năm 2015 có khoảng 7.8 triệu du khách Mexico tới California. Nhưng du khách Mễ thì không chi tiêu nhiều, chỉ $397 cho mỗi người.Đấu khẩu chính trị với Trung Quốc về các vấn đề quân sự và thương mại thì không giúp ích được gì. 1.6 triệu du khách Trung Quốc tới California chi tiêu rất nặng tay: $2,191 cho mỗi người, thêm vào 2.5 tỉ đô la hay 10% của chi tiêu của du khách ngoại quốc.