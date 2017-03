Bộ Nội An: Di Dân Bị Cực Đoan Hóa Sau Khi Tới Mỹ 5, 6 Năm

WASHINGTON - TT Trump xác quyết phải kiểm soát di trú chặt chẽ để hạn chế thành phần tội đồ và khủng bố tiềm năng – nhưng, 1 phúc trình mới của Bộ nội an (DHS) kết luận: di dân không là cực đoan hoá khi nhập cư Hoa Kỳ mà là trở thành cực đoan sau 5, 6 năm sinh sống tại quê huơng mới.Lý do để chính quyền Trump siết chặt chính sách di trú, cũng như kết quả khảo sát của New America Foundation, không tìm thấy mối liên quan rõ ràng với bạo động hay âm mưu tấn công khủng bố phát sinh từ nước ngoài.Công trình của DHS do MSNBC đưa tin tối Thứ Năm và đã đuợc phát ngôn viên của DHS xác nhận, bắt đầu hồi Tháng 8, chỉ dựa trên những tài liệu không xếp hạng mật, gồm luôn số hồ sơ không “kín” của Bộ tư pháp.DHS cho hay: mục đích của cuộc khảo sát này là gợi ý các cơ quan công lực, chống khủng bố, chống cực đoan các cấp trong việc sưu tra thành phần sinh đẻ ngoài Hoa Kỳ dự phần trong hoạt động khủng bố tại Hoa Kỳ.Trong thông điệp liên bang tối Thứ Ba, TT Trump nói: đa số tình nghi khủng bố bị truy tố sau ngày 11-9-2001 đến từ nước ngoài - tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thách thức thẩm định của ông Trump.Bà Karen Greenberg, giám đốc Center for National Security tại Fordham Law, cho hay: trong thống kê đúc kết gần 500 vụ sau thời điểm 11-9, gần 50% chào đời ngoài Hoa Kỳ. Về chi tiết, trong số vụ liên quan với ISIS (chiếm gần 90% hồ sơ khủng bố), chỉ 1/3 sinh đẻ tại ngoại quốc.