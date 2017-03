Khách Nam Hàn, Trung Quốc Đến Đà Nẵng Tăng Mạnh

Hiện nay, đại đa số khách quốc tế lên chơi khu du lịch Bà Nà Hill (TP. Đà Nẵng) là người Á châu, trong đó nhiều nhất là khách Nam Hàn, Trung Quốc.

Cuối thàng 2 vừa qua, ngành du lịch TP. Đà Nẵng đã đưa ra dự báo là năm 2017, khách du lịch từ thị trường Nam Hàn, Trung Quốc đến thành phố sẽ tiếp tục tăng mạnh, theo Thanh Niên (TNO).Năm 2016, Đà Nẵng đã đón gần 451,000 lượt khách Nam Hàn, tăng 107,6% so với 2015, chiếm gần 30% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố này; bên cạnh đó là hơn 443,000 lượt khách Trung Quốc, tăng 32.3% so với 2015.Theo TNO, hiện có 2 đường bay thường kỳ từ Nam Hàn đến Đà Nẵng của 6 hãng hàng không quốc tế (53 chuyến/tuần), đồng thời có 25 đường bay từ Trung Quốc (81 chuyến/tuần).Đươc biết năm 2016 có 10,012,735 lượt khách quốc tế đến VN, tăng 25% so với năm ngoái. Đứng hàng đầu là khách từ Trung Quốc, chiếm gần 2.7 triệu lượt, tăng 51.4% so năm trước. Khách từ Nam Hàn đạt 1.54 triệu lượt, tăng 38.7% và từ Nhật Bản đạt 0.74 triệu lượt, tăng 10.3% so với cùng kỳ năm trước.