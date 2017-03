Tổng biểu tình ngày 5/3/2017

Bản tin RFA:

Biểu tình đòi Formosa rút khỏi Việt Nam





Đáp ứng lời kêu gọi đồng loạt biểu tình phản đối Formosa, sáng Chủ Nhật 05/03/2017 người dân Việt Nam tại nhiều nơi đã xuống đường tuần hành, với các khẩu hiệu yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam.

Tại Nghệ An, tin cho hay hàng ngàn tín hữu Công giáo thuộc hai xứ Phú Yên và Mành Sơn ngay từ sáng đã tuần hành bằng xe máy sang hiệp thông với đồng đạo tại xứ Song Ngọc. Linh mục Đặng Hữu Nam cho Đài Á Châu Tự Do biết:

"Sáng nay sang đến Song Ngọc chúng tôi dâng lễ hiệp thông cầu nguyện cho công lý hoà bình. Sau thánh lễ chúng tôi xuống đường tập trung tại xã Quỳnh Ngọc độ hơn 5.000 người, biểu tình kêu gọi Fornosa cút khỏi Việt Nam. Sau đó chúng tôi chia tay nhau và về đến nhà cách đây khoảng 5 phút. Trên đường đi cũng có rất nhiều an ninh sắc phục cơ động an ninh chìm nhưng không cản trở".

Cũng trong sáng Chủ nhật, gần 1.000 người dân giáo xứ Đông Yên tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tập trung trước cổng nhà máy gang thép Formosa, yêu cầu công ty Formosa rút khỏi việt Nam. Một phụ nữ tham dự cuộc tuần hành chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại:

“Bà con tự giác và lời kêu gọi toàn nước phải đứng dậy ngày 5/3 nên bà con thúc giục nhau đứng dậy. Hiện tại bà con đang ở giữa cổng công ty Formosa và bà con đang đọc kinh và cầu nguyện. An ninh không đàn áp, công an xã thì rải rác, còn cơ động thì đứng trong công ty còn dân ở phía ngoài”.

Tại Sài Gòn vào lúc 7:45 sáng khoảng gần 200 người chia thành nhiều nhóm đã có mặt trước khuôn viên Nhà thờ Đức Bà. Một nhóm chừng vài chục người hô to những khẩu hiệu yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, sau đó đã bị giải tán ngay lập tức bởi an ninh và cảnh sát chìm. Một số người tiếp tục biểu tình bằng cách ngồi xuống và hô tô bằng tiếng Anh ‘Formosa gets out’ và hát bài ‘Trả lại đây’.

Lực lượng chức năng dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người giải tán. Cuộc biểu tình diễn ra ngắn ngủi vì bị đàn áp. Một số người bị bắt đưa lên xe và các nhóm tham gia bị giải tán. Một bạn trẻ có mặt tại chỗ cho biết:

“Nhóm bên em họ bắt khoảng 20 nguòi đưa lên xe buýt, họ đàn áp rất dã man”.

xem tiếp: http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/protests-gainst-formosa-in-vietnam-03052017011914.html





Bản tin Dân Làm Báo:

Vinh: Hàng ngàn giáo dân đã biểu tình phản đối Formosa



Sáng nay, khoảng gần 1000 giáo dân thuộc hai giáo xứ Phú Yên và giáo xứ Mành Sơn (thuộc G.p Vinh) đã tuần hành đến giáo xứ Song Ngọc nhằm hiệp thông và tham gia Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Fomrosa.



Bản tin AnhBasm:

Tin, ảnh, video clip tổng biểu tình ngày 5/3/2017

Tin, ảnh, video clip tổng biểu tình ngày 5/3/2017 5-3-2017 13h12′, Facebooker Đinh Nhật Uy: Tôi có mặt ở Q1 từ sáng để quan sát chụp ảnh. Và hiện tại tôi đang ở sân vận động Tao Đàn. Có một nhóm khoảng 20 anh em giơ biểu ngữ tại nhà thờ Đức Bà đuợc khoảng 5p thì bị bắt lên xe buýt. Xe buýt số 39 chở mọi nguời về sân Tao Đàn, tôi đi theo và đã chụp lại số xe. Hiện tại ngay sân Tao đàn, công an đủ loại đang canh gác truớc cửa. Tôi đến đây không phải vì đi biểu tình theo lời kêu gọi của những kẻ giấu mặt hèn nhát. Tôi đến vì anh em của tôi, có một số chưa hiểu rõ vấn đề và chưa có kinh nghiệm chinh chiến. Và thêm nữa là tôi muốn gặp anh Huỳnh Quốc Huy để chia sẽ kinh nghiệm. Anh này rất xông xáo trong việc chia sẽ giải pháp biểu tình và chia sẻ các thông tin của nguời khác. Tôi xin xác nhận rằng, biểu tình đuợc 5p là bị dập tắt tại chỗ vì lực luợng quá kém. Những video clip đăng tải đoàn nguời đông đến hàng trăm đi diễu hành xung quanh nhà thờ, đi quanh công viên là không đúng sự thật. Clip đó là của những ngày 1/5 hoặc 8/5 năm 2016....

...

Lúc 8 giờ 30 tại trước Nhà thờ Đức Bà có khoảng gần 40 chục người dân SG đã hưởng ứng lời kêu gọi Tổng Biểu Tình Toàn Quốc ngày 5-3 . Nhiều biểu ngữ tự làm đước giơ lên với những hô vang: Formosa cút khỏi Việt Nam! Trả lại quyền làm người! Sau gần nửa tiếng khoảng 20 người bị bắt lên xe bus. Trong lúc hỗn loạn công an đã xịt hơi cay vào nhiều người biểu tình. – Trong khi đó nhiều người bị an ninh vây quanh nhà. CLB LHĐ gồm có SQ, nhà thơ Phan Đắc Lự, nhà báo Kha Lương Ngãi, nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà báo Lê Phú Khải, chị Ánh Hồng, Hoàng Oanh bị canh nhiều ngày qua. Các anh em đấu tranh như Hoàng Dũng, Minh hạnh, Lê Quốc Quyết và nhiều anh chị em cũng bị canh giữ tại gia. – Sáng nay cha Paul Lộc và cha Trương Hoàng Vũ đã bị khống chế ngay trên đường Hai bà Trưng và bị bắt đưa về giam giữ tại đồn công an phường 7, quận 3.



Tin gửi qua email

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

Tin sơ khởi: biểu tình khắp nơi tại Việt Nam ngày 5/3/2017

* Biểu tình trước nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn

* Biểu tình trước công ty Formosa Hà Tĩnh

* Công an bắt cóc linh mục Lê Xuân Lộc và Trương Hoàng Vũ tại Sài gòn ngày 5/3/2017. Nghe hai vị linh mục tường trình.