Chở Con Tới Trường Di Dân Lậu Bị Bố Ráp; Anh Gốc Mễ Làm Việc Ở Mỹ Hơn 25 Năm Nay, Bị Bắt Trong Khi Con Gái 12 Tuổi Khóc, Xin Tha Bố

LOS ANGELES -- Cảnh sát di trú (ICE) đã tiến hành các cuộc bố ráp nơi các cổng trường.Cảnh sát ICE đã bắt một cư dân Los Angeles không giấy tờ khi người này sắp thả con gái ông nơi trường học hồi đầu tuần này, và một video đã ghi lại cảnh naà.Romulo Avelica-Gonzalez, 48 tuổi, gốc Mexico, đã sống và làm việc tại Hoa Kỳ hơn 25 năm, bị ICE bắt chỉ vài đoạn phố cách trường học của cô con gái 12 tuổi của ông tại Pasadena sáng Thứ Ba, theo lời luật sư Emi MacLean nói với báo L.A. Daily News.Các cảnh sát ICE mặc áo khoác màu xanh có chữ “police” in phía sau lưng áo, đã còng tay Avelica-Gonzalez, đẩy anh vào một chiếc xe hơi không sơn huy hiệu trong khi con gái anh và vợ anh khóc trong video từ ghế sau xe.Avelica-Gonzalez bị đưa tới một trại tạm giam gần đó, và các viên chức Sở Di Trú thông báo gia đình anh là anh sẽ bị trục xuất ngay trong đêm hôm đó.MacLean, một luật sư của mạng lưới National Day Laborer Organizing Network (NDLON), nói tình hình cực kỳ kinh hoàng cho gia đình anh.Tuy nhiên, sau khi NDLON) can thiệp, lệnh trục xuất anh Avelica-Gonzalez được tạm hoãn.Sau đó, Avelica-Gonzalez được đưa tới trại tạm giam khác, ngoài thành phố Los Angeles, tuần này còn trong trại tù này.Nhiều luật sư đã lên án việc ICE bắt anh gần trường học, nơi tất cả trường học California đềm xem như nơi bao dung, xa viễn ảnh trục xuất.Chưa rõ anh Avelica-Gonzalez có án hình sự nào không, hiện chỉ biết anh có án phạt say rượu lái xe 10 năm trước, và 2 thập niên trước bị án phạt vì lái xe không đăng bộ chính đáng.Pasadena có 30% dân số là gốc Mexico.