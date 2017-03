New York: Tòa Trump Tower Bị Cháy Tầng 47, 1 Người Bị Thương

Cuộc điều tra đang tiến hành trong vụ cháy Tòa Nhà Trump Tower của TT Trump tại thành phố New York vào lúc 4:30 sáng giờ địa phương.Tòa nhà này là môt khách sạn sang trọng của TT Trump.Ngọn lửa nhỏ cháy trong tần lầu thứ 47 của khách sạn và bị dập tắt sau gần một tiếng đồng hồ.Ngguyên nhân vụ cháy được cho là do một vụ hư hỏng máy móc thiết bị trong một chung cư đang được xây, theo tin của CBS cho biết.Một phần của tòa nhà đã được di tản và một người được chữa trị do hít phải khói.Nhiều xe cửa hỏa đã được thấy bên ngoài tòa nhà vào sáng Thứ Sáu.Harold Mindel, người chia xẻ hình ảnh trên mạng tại hiện trường, cho biết trên Facebook rằng, “Thức giấc vào 4:40 sáng với tiếng ồn của nhiều xe cứu hỏa chạy tới Khách Sạn Trump International Hotel và Condo tại Columpus Circle và Central Park West,”Ty Cứu Hỏa của thành phố New York đang điều tra vụ cháy.Tòa nhà condo 166 nhà ở, đã được xây dựng vào năm 1966, có các loại phục vụ như khách sạn, câu lạc bộ sức khỏe, hồ tắm, phòng tắm hơi, theo Trump International Realty cho biết.