Cản Trước Cuộc Biểu Tình Lớn Công An Bắt 2 Nhà Hoạt Động

HANOI -- Công an vừa bắt 2 nhà hoạt động truyền thông bất đồng chính kiến.Báo An Ninh Thủ Đô có bản tin tựa đề “Bắt 2 đối tượng làm, phát tán clip nội dung xấu lên mạng Internet”...Hai nhà hoạt động tên Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội thực hiện lệnh bắt, khám xét, ngày 2-3.Bản tin ANTĐ viết:“Ngày 2-3, Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ 2 đối tượng: Vũ Quang Thuận (SN 1966), quê quán Thụy Tường, Thái Thụy, Thái Bình, tạm trú tại A18, khu tập thể Viện Thiết kế Bộ Giao thông vận tải, thuộc tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; và Nguyễn Văn Điển (SN 1983), quê quán Hải Phượng, Hải Hậu, Nam Định; tạm trú tại A18, khu tập thể Viện Thiết kế Bộ Giao thông vận tải, thuộc tổ 9 phường Ô Chợ Dừa.Theo Cơ quan An ninh điều tra, hai đối tượng Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã có hành vi làm, phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet.”Trên FB Lê Văn Sơn cho thêm chi tiết rằng Vũ Quang Thuận là Chủ tịch phong trào "Chấn Hưng Nước Việt"...Đặc biệt, viêc bắt 2 nhà hoạt động truyền thông này có thể là để cản trước một cuộc biểu tình sắp xảy ra.FB Lê Văn Sơn viết:“Những cuộc bố ráp, vây bắt trong đêm của an ninh Hà Nội với hai ông Thuận, Điển với cáo buộc “phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet” cho thấy một chuỗi hành động liên tiếp của nhà cầm quyền cộng sản chà đạp nhân quyền, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do báo chí của công dân.Một diễn biến khác, ngày 05.03.2017, trên mạng xã hội đang kêu gọi một cuộc tổng biểu tình toàn quốc, việc an ninh bắt giữ ông Thuận và Điển có thể nhằm mục đích ngăn chặn người dân xuống đường.Ông Vũ Quang Thuận thường xuyên có những video clip trực tiếp trên Facebook để nói về các thực tại, lên án tố cáo bất công, tham nhũng, vi phạm quyền con người của chế độ cộng sản Việt Nam.Ông Nguyễn Văn Điển là nhà hoạt động trẻ tại Hà Nội.”Trong khi đó, bản tin BBC hôm Thứ Sáu cho biết rằng bài mới nhất của ông Vũ Quang Thuận trên trang Facebook cá nhân là clip hôm 2/3 chia sẻ Facebook live của ông Nguyễn Văn Điển "hướng dẫn biểu tình đúng luật".Động thái này diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội đang có lời kêu gọi biểu tình mọi Chủ Nhật và ngày nghỉ suốt năm 2017, bắt đầu từ hôm 5/3/2017 phát xuất từ linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân lương tâm.Bản tin BBC cũng ghi rằng hôm 3/3, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà văn Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe, nói: "Việc bắt giữ ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là hành động vi hiến của chính quyền, nhằm trấn áp những tiếng nói đối lập.""Rõ là ông Thuận và ông Điển chỉ thực hiện quyền lên tiếng, nói ra nhận thức của họ về tình hình xã hội, sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam.""Quyền ấy được Hiến pháp ghi nhận nhưng trên thực tế thì không.""Mà nếu nói bắt vì họ làm và phát tán clip xấu thì cũng chẳng thấy luật Việt Nam định nghĩa thế nào là clip xấu.""Quả là một cái tội mù mờ.""Hai ông ấy đề cập đến việc biểu tình vốn được Hiến pháp quy định nhưng việc hoãn luật Biểu tình thì cù nhầy từ thập niên 1990 đến nay."