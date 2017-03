Vận Động Cứu Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài: một trong những việc đầu tiên liên quan đến Việt Nam của Ngoại trưởng Đức mới nhậm chức Sigmar Gabriel.Bản tin sau là từ nhà văn Thục Quyên gửi từ Đức quốc.Một trong những việc đầu tiên liên quan đến Việt Nam mà Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, vừa nhậm chức ngày 27/01/2017, được yêu cầu đảm nhận, là chuyển danh sách chữ ký của những người ủng hộ việc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho LS Nhân quyền Nguyễn Văn Đài và phụ tá của ông, bà Lê Thu Hà.Cùng đứng vận động kêu gọi ký thư là:- Bà Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Marie-Luise Dưtt,- Tổ chức Quốc tế Truyền giáo Thiên Chúa Giáo Missio Aachen và- VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền.Dân biểu Dưtt và sự hỗ trợ của 73 dân biểu thuộc 14 quốc gia trên 4 lục địaDân biểu Dưtt là người đã nhận bảo trợ cho LS Đài từ cuối tháng 2/2016, và tháng 10/2016 bà đã khởi xướng một thư ngỏ gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho LS Đài và bà Hà, cũng như nhấn mạnh rằng việc tiếp tục giam giữ 2 người vô tội này là một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam và trong sự tin tưởng của thế giới. 73 đồng nghiệp của Dân biểu Dưtt thuộc 14 quốc gia đã đồng ký tên hỗ trợ.Tổ chức Quốc tế Truyền giáo Thiên Chúa Giáo Missio AachenMissio Aachen là một tổ chức Thiên Chúa Giáo với sứ mạng hỗ trợ phổ biến đức tin, bảo trợ các chương trình giáo dục, bác ái và hoà bình. Theo Đức Giám mục Klaus Krmer, chủ tịch của Missio Aachen, LS Đài đã can đảm bảo vệ các Kitô hữu và những người thuộc các sắc dân thiểu số tại toà án, cũng như đã tranh đấu cho quyền con người đang bị đe dọa ở quê hương mình. Giờ đây chính bản thân ông cần chúng ta hỗ trợ.VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền.Ông Vũ Quốc Dụng, giám đốc điều hành của "VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền" khi loan tin cùng đứng tổ chức lấy chữ ký đòi tự do cho LS Đài và bà Hà cho biết, ông tin tưởng chương trình này sẽ được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, vì LS Đài và bà Hà là những người đã tranh đấu bất bạo động để bảo vệ nhân quyền của những người khác.LS Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà đã bị bắt giam vào ngày 16/12/2015 tại Hà Nội và bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam."Chúng tôi sẽ tận tay đưa thư và danh sách chữ ký cho ông Sigmar Gabriel, Bộ trưởng bộ ngoại giao Cộng Hoà Liên Bang Đức, để nhờ trao cho ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam. Bên cạnh việc kêu gọi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cả ông Đài và bà Hà, chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải bảo đảm cho việc giam giữ họ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và họ cần được tiếp xúc đều đặn với luật sư và gia đình, cũng như được chăm sóc y tế theo đúng nhu cầu.”Xin mời tham dự ký tên đòi tự do cho LS Nguyễn văn Đài và bà Lê Thu Hà tại https://goo.gl/IRjz5U