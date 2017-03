Ký Giả Đài BBC Bị Công An, Côn Đồ TQ Hành Hung Khi Tiếp Xúc Với Dân Oan Đi Khiếu Kiện Tại Bắc Kinh

BEIJING - 1 tổ phóng viên của BBC bị lập biên bản khi tìm cách phỏng vấn dân khiếu kiện – phóng viên dàn xếp để gặp 1 phụ nữ là dân tỉnh Hunan thuộc miền trung để cùng bà đáp xe lửa đi Beijing.Chuyến đi này phô lộ nhiều điều về cách hành xử độc đoán quyền hành của chính quyền CS.Phóng viên John Sudworth bị buộc phải xin lỗi về “hành vi gây ảnh hưởng xấu” và về “ý định phỏng vấn bất hợp pháp”.Hàng chục ngàn người Hoa đến thủ đô khiếu kiện mỗi năm vì họ bị từ chối công lý ở địa phương, mang theo mọi thứ giấy tờ, bằng chứng – chính quyền Trung Cộng đặt “cơ quan tiếp dân” tại thủ đô. Beijing điều khiển hệ thống, dĩ nhiên – cơ may thành công của dân oan là rất mong manh. Nhưng với nhiều nguời thấp cổ bé miệng, khiếu kiện là cơ hội sau cùng – 1 số người tiếp tục kiện nhiều năm.Lý do đặc biệt để bà Yang Linghua đi Beijing tuần này là QH họp khoá khoáng đại hàng năm. Sự kiện lớn có sức thu hút dân khiếu kiện. Nhưng, Beijing đã có chủ trưong. Chị và Mẹ của Linghua bị quản thúc tại gia không chính thức – bản thân bà chưa từng đi Beijing để khiếu kiện, tin là không bị nghi ngờ, để ít nhất có thể lên xe lửa. Bà sai hoàn toàn. Khi phóng viên đến làng của bà, đã thấy công an chờ sẵn. Chỉ trong vài phút, họ vây nhà, tấn công tổ phóng viên, phá hỏng máy móc.Nhà báo kể: sau khi rời làng, chúng tôi tiếp tục bị đuổi, xe của chúng tôi bị khoảng 20 côn đồ vây, trợ lực 1 số công an mặc sắc phục – họ buộc chúng tôi hủy các thông tin lưu trữ và ký biên bản nhận lỗi.Sau này, phóng viên nhận đuợc video từ em của bà Linghua cho thấy bà bị cùng nhóm công an này bắt giữ.Phóng viên BBC cũng tìm biết 1 phụ nữ tuổi thất thập đi khiếu kiện nhiều năm từ 1988 về án oan nhiều năm tù của chồng – bà bị quản thúc 10 ngày trong thời gian QH họp khoá thường niên.