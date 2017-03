Lễ Tưởng Niêm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng

Trong lễ tưởng niệm.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Ba này 26 tháng 2 năm 2017 tại Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên tọa lạc số 8752 Westminster Blvd, Thành Phố Westminster, Nam California do Ni Sư Thích Tường Liên làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm “Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng.” Tham dự buổi lễ có một số qúy chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California cùng đồng hương Phật tử thuộc đạo tràng Tổ Đình Giác Nhiên.Chứng minh buổi lễ do Hòa Thượng Thích Minh Giác đến từ Thiền Viện Minh Đăng Quang Houston TX.Sau nghi thức lễ tưởng niệm, tiếp theo Ni Sư Thích Tường Liên làm lễ thế phát xuất gia cho một Phật tử trong đạo tràng dưới sự chứng minh của HT. Thích Minh Giác. Trong khi Ni Sư Thích Tường Liên xuống tóc tất cả cùng tụng nghi thức xuất gia để hộ trì cho vị Phật tử xuất gia được hoàn thành ý nguyện.Trong phần tiểu sử có đề cập đến Thời Tổ Sư vắng bóng có đoạn:“Như đã biết trước thời vắng bóng của Ngài không xa và việc hoằng khai mối đạo cơ bản như vậy cũng tạm đủ, Đức Tổ Sư đã chuẩn bị chu đáo mọi tâm nguyện, để thời vắng bóng của Ngài, chúng đệ tử sẽ không cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Dựa trên dấu ấn Chánh Pháp của ba đời chư Phật là Giới, Định, Huệ và Giải Thoát mà Ngài đã chứng ngộ, Ngài hoàn bị hệ thống trọn bộ bài giảng Chơn Lý Chánh Pháp gồm 69 đề tài để làm “kim chỉ nam” cho đệ tử khỏi sợ chệch hướng trên lộ trình tu học và hoằng pháp lợi sinh. Ngài đã xây dựng giáo dưỡng các Tăng Ni Đoàn xứng đáng có kiến thức giáo pháp cơ bản, đạo hạnh trang nghiêm và đạo lực vững chãi để sẵn sàng thay Ngài lèo lái con thuyền Giáo Hội cứu độ chúng sanh. Hàng bạch y cư sĩ cận sự Nam Nữ nòng cốt, đã có niềm tin kiên cố với nền đạo của Ngài sẽ là những cột trụ hộ pháp trợ duyên đắc lực để bảo tồn và phát huy Chánh Pháp. Ngài đã chọn lựa, sắp đặt các đệ tử Tăng Ni xứng đáng lãnh đạo các Giáo Đoàn kể cả hành xứ và trụ xứ. Như vậy tâm nguyện hoằng truyền Chơn Lý Chánh Pháp của Ngài bấy giờ được xem là viên mãn. Ngài vẫn bình thường tới lui thăm viếng các Đạo Tràng Tịnh Xá để nói pháp trợ duyên cho cư sĩ và nhắc nhở sách tấn hàng Tăng Ni Khất Sĩ đệ tử. Một hôm sau khi viếng thăm các tỉnh vùng tiếp giáp biên giới Cao Miên tại Châu Đốc, Long Xuyên, Ngài quay về Tịnh Xá Ngọc Quang – Sa Đéc. Nhân ngày cúng hội 30 tháng Giêng, Ngài tập hợp Tỳ Kheo hành lễ bố tát tụng giới bổn và chứng minh cúng hội, thuyết pháp khuyến tu như thường lệ. Xế chiều Ngài tập hợp các đệ tử quây quần dưới tàng cây bã đậu để nhắc nhở dặn dò những điều tâm quyết về chuyến đi tu tịnh của Ngài tại “Núi Lửa”. Các đệ tử ngạc nhiên trước câu nói của Ngài nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa như thế nào. Sáng sớm ngày 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ 1954, Ngài cùng 3 đệ tử Giác Thuỷ và chú huệ Giác Pháp cùng tài xế Giác Nghĩa lên chiếc xe con 4 chỗ thẳng tiến về Tịnh Xá Ngọc Viên – Vĩnh Long, đến nơi vào lúc 7 giờ 30 phút. Ngài đến chứng minh một cốc lá bằng cây ván do Phật tử làm xong dâng cúng. Ngài dạy đệ tử Giác Hội mang mấy ngàn quyển Chơn Lý ra xe, thăm hỏi sách tấn vài Phật Tử cư sĩ thâm tín, rồi lên đường hướng về các tỉnh Hậu Giang. Xe đến bến phà Cái Vồn – Bình Minh thì có lệnh tướng Trần Văn Soái (tức Năm Lửa) cho thuộc hạ mời Ngài và đoàn xe về Tổng Hành Dinh và từ đó biệt tích đến nay. Năm ấy Ngài vừa tròn 32 tuổi. Bấy giờ mới hay lời nói của Ngài đi tu tịnh ở “Núi Lửa” đó là lời cảm nhận mầu nhiệm.”Buổi lễ tưởng niệm chấm dứt, Ni Sư Viện Chủ ngỏ lời cảm tạ Chư Tôn Đức Tăng ni cùng đồng hương Phật tử tham dự và sau đó mời tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Tổ Đình Giác Nhiên khoản đãi.