Mỹ Không Cho Nhập Cảnh Đội Bóng Nữ Tây Tạng Đi Texas Đấu

NEW DEHLI - Có phải vì chính phủ Mỹ sợ Trung Quốc nổi giận?Cầu thủ nữ của Tây Tạng muốn đến Texas tranh tài, và bị từ chối bằng câu trả lời “không có lý do tốt đẹp để tới Hoa Kỳ”.Đa số thành viên của đội bóng này là phụ nữ Tây Tạng tị nạn tại Ấn Độ - họ làm thủ tục chiếu khán nhập cảnh với Toà ĐS Hoa Kỳ tại thủ đô New Dehli.TT Trump ký ban hành 1 sắc lệnh ngày 27-1, cấm dân 7 nước Hồi Giáo nhập cảnh trong 3 tháng.Giám đốc điều hành Cassie Chiders của Tibets Women Soccer, là công dân Hoa Kỳ, cho BBC biết: bà cùng đi với 16 nữ cầu thủ Tây Tạng đến sứ quán Hoa Kỳ để phỏng vấn hôm 24-2. Bà nói: chuyến đi Texas để tranh giải Dallas Cup là cơ hội để phụ nữ Tây Tạng chứng tỏ với thế giới rằng họ có đầy đủ khả năng thành đạt, bà cảm thấy xấu hổ khi Hoa Kỳ từ chối tiếp đón đội bóng này. Nhưng, bà không nghĩ rằng sự từ chối này có liên quan với chính quyền Trump – bà xác nhận đội bóng vẫn giữ vững tinh thần. Bà hy vọng nơi khác sẽ mời đội bóng nữ Tây Tạng tranh tài.Được biết, đội bóng nữ Tây Tạng gồm 2 người có quốc tịch Ấn Độ, 4 người là công dân Nepal.Viên chức Washington từ chối bình luận 1 trường hợp đơn lẻ, và khẳng định lập trường của Hoa kỳ về Tây Tạng là không thay đổi.