Thượng Viện Anh Quốc Cho TT May Bắt Đầu Tiến Trình Brexit; Tu Chính Buộc Anh Quốc Bảo Vệ 3 Triệu Dân Liên Âu Sống Ở Anh

LONDON - Thượng Viện nước Anh ủng hộ 1 tu chính của Luật Brexit để chính quyền Theresa May khởi động tiến trình “ly thân” với Liên Âu tiếp theo kết quả của trưng cầu dân ý cuối Tháng 6-2016.Tu chính này buộc London bảo vệ quyền của 3 triệu công dân Liên Âu sinh sống tại vương quốc UK sau khi UK tách rời.Kết quả biểu quyết tại Thượng Viện gồm các nhà lập pháp không do dân bầu là 358 phiếu thuận và 256 phiếu chống. Trước cuộc biểu quyết này, Thủ Tướng May tuyên bố: thời điểm khởi động điều 50 của hiệp ước Lisbon không thay đổi, nghĩa là cuối tháng này.1 phát ngôn viên của Bộ phụ trách Brexit trong chính quyền Bảo Thủ tỏ ý thất vọng, vì các nghị sĩ sửa đổi văn kiện mà Hạ Viện đã thông qua không tu chính.1 thông cáo báo chí ghi: lập trường của chúng ta vẫn là bảo đảm quyền của công dân Liên Âu sinh sống tại UK, cũng như quyền của dân UK sinh sống tại các nước châu Âu khác.Ngược lại, phát ngôn viên Dianne Hayter của Ban Brexit thuộc đảng Lao Động cả quyết: tu chính là cấp thiết vì công dân EU cần biết các quyền của họ là gì không chỉ trong 12 tháng tới mà là 2 năm tới. Bà Hayter nhấn mạnh: không đuợc thương luợng tương lai của người khác.Tu chính của Thượng Viện không có ý nghĩa ràng buộc và phải chuyển trở lại Hạ Viện để các nhà lập pháp dân cử quyết định, với khả năng phản bác là cao.Trong tình thế hiện nay, khoảng 3 triệu công dân EU và 1 triệu công dân UK không biết họ có thể hay không tiếp tục làm việc và sinh sống sau khi London tái khẳng định quyền kiểm soát công nhân nhập cư từ lục địa.Chính quyền May nhiều lần khẳng định chủ trương bảo đảm các quyền của công dân EU tại Anh chừng nào công dân UK đuợc EU đối xử tương tự – nhưng, các tiếng nói phê bình ngờ rằng chính quyền Bảo Thủ dùng con người như là lá bài trao đổi trong thương luợng.