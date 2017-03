Hội Ái Hữu Gò Công Nam Cali Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ 2017

Trong tiệc tân xuân của Hội Ái Hữu Gò Công Nam Cali.

Garden Grove (Bình Sa)- - Hội Ái Hữu Gò Công nam California đã tổ chức buổi tiệc Tân Xuân Hội Ngộ để đồng hương có dịp gặp nhau, cùng chúc cho nhau những lời tốt đẹp nhất trong năm.Tân Xuân Hội Ngộ Đinh Dậu 2017 được tổ chức vào trưa Chủ Nhật 26/2/2017 tại nhà hàng Diamond Seafood, Thành Phố Garden Grove.Tham dự buổi hội ngộ ngoài qúy đồng hương Gò Công và thân hữu về phía quan khách có: qúy vị nhân sĩ, qúy vị dân cử, cơ quan tuyền thông.Điều hợp chương trình do MC Phan Bích Thủy.Mở đầu chương trình, Đoàn Lân trình diễn dể chào mừng quan khách cùng đồng hương, thân hữu tham dự.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiển nhân đã có công dựng nước, giữ nước Quân dân cán chính VNCH và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do, đồng hương đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển... do Ban hợp ca Hội Ái Hữu Gò Công Nam California thực hiện.Sau nghi thức niệm hương trên bàn thờ Tổ Quốc có chân dung Đức Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định, do ông Hội Trưởng, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, và qúy vị cao niên trong hội.Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời đã chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách cùng đồng hương, ông chúc tất cả: “một năm Đinh Dậu và mãi mãi về sau sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý!”Ông tiếp: “Sự hiện diện đông đủ của qúy vị hôm nay là một bằng chứng rất hùng hồn về lòng thương mến của tất cả dành cho hội Ái Hữu Gò Công, nhờ đo chúng tôi có thêm được động lực để sinh hoạt, tạo sự vững mạnh cho hội ở hải ngoại, trong lúc ban chấp hành tuổi càng ngày càng cao. Để có được ngày Tân Xuân Hội Ngộ hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn tất cả qúy vị, qúy ân nhân, qúy công ty cũng như các cơ sở thương mại đã đóng góp cho hội trong suốt thời gian qua.Ông không quên cám ơn Ban Tổ Chức, qúy vị mạnh thường quân đã ủng hộ và tặng qùa xổ số, đặc biệt ông bà Dũng Nguyễn, Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và chợ Sài Gòn City Market Place, Tổng GĐ Công Ty “ Kim Tự Tháp ” Foods International Nguyễn Văn Trọng. Các cơ sở thương mại, các vị mạnh thường quân, cảm ơn các đồng hương Gò Công từ phương xa đến tham dự ngày hôm nay.”Tiếp tục chương trình là phần chúc thọ đến qúy vị cao niên trên 80 tuổi. Lì xì đầu Xuân cho các cháu thiếu nhi dưới 12 tuổi.Sau đó là phần phát giải khuyến học cho các em học sinh xuất sắc của hội Gò Công, Ban tổ chức mời Anh Dũng Nguyễn và Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời lên trao các phần thưởng, ngoài qùa tặng các em còn được tiền thưởng do hội tặng.Giải khuyến học năm nay đã được anh Dũng Nguyễn tổng giám đốc công ty thực phẩm Tây Hồ, tặng $1,000 làm giải thưởng cho ba học sinh xuất sắc với số điểm trung bình trên 4 chấm. Ngoài anh Dũng Nguyễn còn một số các mạnh thường quân khác cũng đã đóng góp vào chương trình nầy.Trong dịp nầy Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời lên giới thiệu về Đặc San Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề “ Người Gò Công Nơi Hải Ngoại”, đặc san cũng là tiếng nói của Hội Ái Hữu Gò Công Nam California, ông cho biết: “Đặc san luôn luôn là trung gian để chuyển đạt tâm tư, tình cảm, ý nghĩ từ người viết đến người đọc có cùng quê hương, trong cuộc sống nơi hải ngoại, cùng đứng trên một vị trí nào đó trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước chúng ta...”Đặc San khổ magazine dày 300 trang, với nhiều bài vở hình ảnh va tài liệu giá trị.Sau phần giới thiệu, Ban tổ chức đã đích thân đến từng bàn để tặng Đặc San Xuân 2017 đến quan khách và đồng hương.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản “Ly Rượu Mừng” qua nhạc cảnh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vui xuân trước 1975. Chương trình tiếp nối với phần đóng góp của các nghệ sĩ Gò Công trong tinh thần “Cây nhà lá vườn.” Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số lấy hên đầu Xuân.Đồng hương muốn có Đặc San Xuân Đinh Dậu cũng như tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Ái Hữu Gò Công xin liên lạc: (714) 376-7797.