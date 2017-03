Sau Vụ 1 Kỹ Sư Ấn Bị Bắn chết ở Kansas, Du Sinh Ấn Ở Mỹ Lo Sợ; 200,000 Sinh Viên Ấn Độ Du Học Tại Mỹ Trong Năm Qua

NEW DEHLI - Vụ nổ súng gây thiệt mạng 1 kỹ sư gốc Ấn Độ tại tiểu bang Kansas tuần qua và luận điệu chống di dân tại Hoa Kỳ đưa tới sự xét lại trong số những người muốn tái định cư tại Hoa Kỳ để làm việc hay nghiên cứu.Trong lúc nghi thức tang lễ cuối cùng diễn ra tại quê hương Hyderabad của cố kỹ sư Srinavas Kuchibhotla hôm Thứ Ba, bà mẹ tên là Parvana không kềm xúc cảm – bà muốn cho em của nạn nhân hồi hương, không quay lại Hoa Kỳ nữa. Trong lúc khóc than, bà Parvana phàn nàn “Srinavas đi Hoa Kỳ tìm kiếm cuộc sống tươi sáng hơn, có phạm tội gì đâu?”Trong vụ nổ súng tại Ollate (Kansas), kỹ sư Srinavas trúng đạn tử thương trong tửu quán – tay súng đơn độc gây thương tích 1 đồng nghiệp của anh và 1 khách hàng khác.Thẩm quyền liên bang mô tả vụ này là “bạo động hiềm thù”.Trước khi nổ súng, hung thủ hét lớn “Hãy cút về bản quán”.Có thể y nhầm Srinavas và đồng nghiệp là người Trung Đông.Ngoài vụ này, sinh viên chuẩn bị đi Hoa Kỳ cảm thấy lo âu – gia đình họ tại Ấn Độ cảm thấy quan ngại hơn về an toàn của con em ở ngoài nước.Gần 200,000 sinh viên Ấn Độ học tập tại Hoa Kỳ trong năm qua – hơn 3 triệu Ấn kiều sinh sống tại Hoa Kỳ, gồm nhiều chuyên gia.Điểm đặc biệt là toà tổng lãnh sự Hoa Kỳ tai Hyderabad cấp số chiếu khán du học cao nhất thế giới cho sinh viên Ấn Độ.