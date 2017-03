Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ Tiệc Xuân

Trong tiệc xuân.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Seafood Palace 12181 Brookhurst ST, Thành Phố Garden Grove vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 26 tháng 2 năm 2017 Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức tiệc Tân Niên Hội Ngộ Xuân Đinh Dậu 2017 hơn 400 quan khách, qúy Niên trưởng, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Bác Sĩ Võ Đình Hữu và địa phương, qúy vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, các hội đồng hương, ái hữu, các chiến hữu, thân hữu, các cơ quan truyền thông tham dự. Dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí; Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Công Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân; ông Micheal Võ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley và phu nhân, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn, Ủy Viên Học Khu Westminster Bà Francis Nguyễn Thế Thủy và phu quân. Đặc biệt có các hậu duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như BS: Nguyễn Hùng Quân, Tiến Sĩ Nguyễn Đức Hòa và phái đoàn...Điều hợp chương trình tổng quát Chiến hữu Nguyễn Thành Điểu.Trước khi vào chương trình chính thức, Chiến Hữu Nguyễn Hữu Thắng và chiến hữu Nguyễn Thành Điểu đã giới thiệu quan khách và thành phần các Quân binh chủng tham dự.Tiếp theo phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do chiến hữu Đinh Quang Truật thực hiện cùng ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.Sau đó, chiến hữu Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách, qúy niên trưởng cùng toàn thể các chiến hữu, chúc tất cả qúy vị một năm mới an vui hạnh phúc. Ong tiếp: “Qua bối cảnh tình hình khó khăn nhưng nhờ vào sự đoàn kết mà chúng ta đã vượt qua những khó khăn đó để tiếp tục con đường đấu tranh, ông hy vọng trong năm 2017 chúng ta sẽ tiến đến việc hoàn thành trách nhiệm, với niềm hy vọng mới để tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn.”Tiếp theo chiến hữu Nguyễn Thành Điểu, Trung Tâm Phó Nội Vụ Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ lên tường trình những công tác mà Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đã thực hiện trong thời gian qua. Chiến hữu Điểu cũng cho biết: “nhờ vào sự đoàn kết trong tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh” với “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” nên sau 30 tháng Tư dù bị tan tát khắp nơi nhưng chúng ta cũng đã cố gắng cấu trúc lại những sinh hoạt của các hội đoàn quân binh chủng, chúng ta có Hội Ái Hữu, Liên Hội, Tập Thể Chiến Sĩ để tạo dựng thành tiếng nói chung, hành động chung, nhằm đối phó kịp thời những mưu đồ phá hoại của đối phương. Chúng ta đã sát cách bên nhau, tham gia vào các công tác đấu tranh.40 năm sau biến cố tang thương đó chúng ta đã một lòng quyết tâm cùng xây dựng một cộng đồng vững mạnh.”Sau đó Niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại lên gởi lời chúc Tết đến mọi người, ông không quên cảm ơn Ban tổ chức đã tạo cơ hội để cho tất các chiến hữu có dịp cùng vui Xuân với nhau trong tinh thần huynh đệ chi binh.Tiếp theo Ban tổ chức mời Niên trưởng, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại lên chúc Xuân. Trong lời phát biểu thật ngắn gọn, GS. Vinh chúc tất cả một năm mới an khang hạnh phúc.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng dành một phút để trao đến hai chiến hữu đã có nhiều đóng góp cho Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà trong thời gian qua đó là chiến hữu Vương Huê và chiến hữu Võ Thiệu. Ban tổ chức mời C/H Nguyễn Văn Ức và C/H Bùi Đẹp lên trao Plaque cho hai chiến hữu nầy.Sau đó Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên trao bằng Tưởng lục của Văn Phòng Thượng Viện cho Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ phong phú dưới sự điều hợp của Chiến hữu Lê Kim Cương cùng các MC. Quỳnh Hoa, Tuyết Hạnh, C/h Phong, C/h Cương với sự góp mặt của các ca sĩ thân hữu và anh chị em trong Tập Thể Chiến Sĩ cùng ban nhạc Trần Anh Tuấn trình diễn.Cuối cùng Chiến hữu Vũ Trọng Mục thay mạt ban tổ chức lên cảm ơn tất cả qúy niên trưởng, quan khách và chiến hữu tham dự.Buổi tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ đêm..