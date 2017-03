Các Dược Phẩm Miễn Phí Để Giúp Người Việt Cai Thuốc Lá, 1-800-778-8440 Quảng Bá Hoạt Động Từ 1 Tháng 3 Đến 2 Tháng 4, Trong Khi Còn Đủ Nguồn Cung Cấp

Những người hút thuốc gốc Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ có thể nhận hai tuần băng dán nicotine miễn phí từ Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Việt từ 01 tháng 3 đến 02 tháng 4, hoặc trong khi trung tâm còn đủ nguồn cung cấp. Chiến dịch giáo dục về thuốc lá toàn quốc mang tựa đề Lời Khuyên Từ Những Người Từng Hút Thuốc của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) khuyến khích những người hút thuốc gọi vào số 1-800-778-8440 để được cung cấp băng dán và những sự trợ giúp cai thuốc lá miễn phí. Để nhận được những dịch vụ miễn phí này, người hút thuốc phải ghi danh tham gia vào Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Viêt.qua điện thoại bằng tiếng Việt và hội đủ điều kiện.“Chúng tôi mong muốn tất cả những người hút thuốc lá biết rằng mặc dù cai thuốc là một việc làm khó khăn nhưng họ có thể làm được,” phát biểu của tiến sĩ Caroline Chen, “những người hút thuốc thường cố gắng cai nhiều lần trước khi họ thành công, nhưng những phương pháp trị liệu đã được chứng minh có hiệu quả và những dịch vụ đã có sẵn có thể giúp gia tăng khả năng cai thuốc lá vĩnh viễn. Chúng tôi khuyến khích tất cả những người Việt hút thuốc tại Hoa Kỳ hãy gọi vào nếu họ muốn được giúp đỡ miễn phí, bởi vì chúng tôi thấu hiểu phong tục tập quán và có chuyên gia đồng ngôn ngữ với họ. Hãy nên tận dụng cơ hội này!"Những ai hút thuốc cũng có thể cai được. Thật ra, ngày nay số người đã cai thuốc nhiều hơn số người còn đang hút tại Hoa Kỳ. Những cuộc kiểm tra cho thấy khoảng 70% những người hút thuốc đều muốn cai, và nghiên cứu cho thấy rằng cai thuốc hoàn toàn ở bất cứ tuổi nào đều có lợi cho sức khỏe.Bỏ hút thuốc:- Làm giảm nguy cơ ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác.- Làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, và bệnh mạch máu ngoại vi (làm nhỏ hẹp các mạch máu bên ngoài tim).- Làm giảm các triệu chứng về hô hấp như ho, thở khò khè, và hơi thở ngắn.- Làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.- Làm giảm nguy cơ bị vô sinh ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản. Phụ nữ ngưng hút thuốc trong khi mang thai cũng giảm nguy cơ sinh con bị thiếu cân.Tư vấn qua điện thoại và dược phẩm cai thuốc, kể cả băng dán nicotine đều có hiệu quả trong việc giúp người hút thuốc cai thuốc lá. Khi được tư vấn qua điện thoại kèm với dùng dược phẩm cai thuốc có hiệu nghiệm hơn là chỉ dùng một trong hai phương pháp riêng rẽ. Dược phẩm cai thuốc giúp cho việc cai thuốc dễ dàng hơn bằng cách làm giảm đi cơn thèm hút thuốc và những triệu chứng khó chịu khác trong khi cai.Các nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng Á Đông tại Hoa Kỳ là 10.8% từ năm 2010 đến 2013, trong số đó, 24.2% là đàn ông Việt Nam. Hút thuốc là nguyên nhân hang đầu đưa đến bệnh tật và tử vong mà có thể ngăn chận được tại Hoa Kỳ. Hút thuốc lá gây tử vong cho 480.000 người ở Hoa Kỳ mỗi năm, và là nguyên nhân gây ra bệnh tật cho 16 triệu người.Để biết thêm chi tiết về cai thuốc lá, xin đến trang https://asq-shop.org/collections/fact-sheet, hãy gọi cho Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt số 1-800-778-8440.Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers Quitline (ASQ). Asian Smokers Quitline cung cấp dịch vụ cai thuốc lá MIỄN PHÍ, thuận tiện, được chứng minh có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt đã được chứng minh sẽ gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc lá thành công. Những dịch vụ này được phục vụ bởi những nhân viên bản xứ đã được đào tạo trong ngành cai nghiện thuốc lá. Những người gọi vào và hội đủ điều kiện sẽ được nhận được băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho hai tuần.Xin khuyến khích các cơ sở y tế và những thành viên khác trong cộng động hãy giới thiệu những người Việt hút thuốc đến ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt của. Để biết thêm về việc giới thiệu, xin email asq@ucsd.edu hoặc xem trang giới thiệu tại www.asiansmokersquitline.org. Những người hút thuốc lá cũng có thể gọi ASQ trực tiếp hoặc ghi danh trên mạng tại www.asq-viet.org.Xin vào trang www.asq-shop.org để đặt những tài liệu miễn phí về việc cai thuốc lá.ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bênh Tật Hoa Kỳ (CDC) và đã phục vụ trên 10,000 người từ khi thành lập vào năm 2012.Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ- Tiếng Quảng Đông và Phổ Thông: 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org- Tiếng Đại Hàn: 1-800-556-5564 www.asq-korean.org- Tiếng Việt: 1-800-778-8440 www.asq-viet.orgTo learn more about ASQ in English, visit www.asiansmokersquitline.org.