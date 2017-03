Sao nhiều người mẫu Trung Quốc trong show Victoria’s Secret?



Trịnh Thanh Thủy



Trong buổi trình diễn thời trang của công ty đồ lót danh tiếng Victoria’s Secret vào ngày 30 tháng 11 năm 2016, con số người mẫu Á châu xuất hiện trên sàn diễn đã gây chú ý cho giới truyền thông. Truyền thông bắt đầu nhận ra và loan tin các người mẫu gốc Hoa như Liu Wen, Xi Mengyao, Sui He, và Ju Xiaowen được vinh dự sắp xếp bước trên sàn catwalk Victoria’s Secret năm 2016.



Pic 1. Liu Wen



Người mẫu Á Đông chưa bao giờ có mặt trên sàn catwalk, mãi cho tới năm 2009, Liu Wen mới là người mẫu Trung Quốc gốc Á đầu tiên được tuyển chọn trình diễn trong các show thời trang của Victoria Secret. Tuy nhiên, năm 2016 bốn cô Trung Quốc đứng xếp hàng để được đi nhún nhảy trên đường băng diễn cùng các người mẫu nổi tiếng hàng đầu thế giới là một bước tiến cải cách lớn lao có tính cách đa chủng tộc của công ty.



Pic 2. 4 Người Mẫu Trung Quốc



Chính công ty cũng đã lăng xê hình ảnh ba trong bốn cô trên kênh Instagram của họ ở Paris với lời chú thích như sau: “Ni hao! @liuwenlw,@mingxi11&@hesui923 repping China at the #VSFashionShow.”

Hayley FitzPatrict của Yahoo trong một bài viết đã đưa ra những luận cứ rất có lý cho câu trả lời tại sao lại có mặt các cô người Mẫu gốc Hoa này. Nó có ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường mua bán của công ty VS với Trung Quốc. Từ năm 2015, sự nới rộng ranh giới của thị trường bán lẻ của VS vào Trung Hoa đã gia tăng và đưa đến thành công. Ban đầu chỉ có khoảng 20 tiệm bán các sản phẩm làm đẹp và đồ phụ thuộc, giờ công ty đang có kế hoạch mở các cửa tiệm bán đồ lót(nội y) có tiếng của thương hiệu VS, ở Thượng Hải vào năm 2016. Theo Mintel Group, bước ngoặc này là một sáng kiến trông vào thị trường đồ lót của Trung Quốc. Nó ắt hẳn mang về rất nhiều lợi nhuận tới khoảng 18 tỷ đô, như đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Theo cơ quan nghiên cứu thị trường Euromonitor phỏng đoán, thị trường nội y của Trung Quốc có trị giá 25 tỉ đô trong năm tới và sẽ gia tăng tới 33 tỉ vào năm 2020, vì thế sự đầu tư của công ty sẽ giúp đỡ rất nhiều cho lợi nhuận.

Martin Waters, chủ tịch của L Brand International(công ty mẹ của VS), gần đây đã tiết lộ sự có mặt rất quan trọng của thị trường bán lẻ ở Trung Quốc trong các cơ hội đầu tư của công ty ngày nay. Căn cứ theo tờ báo Columbus Dispatch của tiểu bang Ohio, ông phỏng đoán sẽ có khoảng 350 triệu người ở Trung Hoa xem 2016 Victoria ‘s Secret Fashion Show. Ông thêm “Hy vọng một ngày chúng tôi sẽ làm show thời trang ở Thượng Hải, bởi vì thương hiệu của chúng tôi là thương hiệu toàn cầu. Leslie H. Wexner, người sáng lập của L Brands cũng chia sẻ “Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có khả năng tạo được một thương hiệu tốt nhất trên thế giới. Khách hàng không cần biết tiếng Anh, khi họ nhìn tới nhãn tên Victoria‘s Secret, họ mỉm cười”. Trong những năm vừa qua, công ty chuyên về nội y này đã nhận được sự phê phán rằng thiếu đi sự đa chủng trong các show diễn. Trong 44 cô người mẫu năm ngoái, chỉ có 13 cô là da màu(khoảng 30%). Show năm 2016 tuy chưa được xem là đa chủng tộc lắm nhưng trong tương lai với khuynh hướng tăng trưởng của thị trường châu Á, các cô người mẫu Á Đông sẽ tăng theo, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ xưa tới nay những người mẫu chân dài làm việc cho Victoria's Secret đều có những thu nhập rất cao. Chỉ tính riêng 13 trong số hơn 50 người mẫu sải bước cho Victoria's Secret Show đã có số tài sản lên tới 245 triệu USD..

Liu Wen, là một người mẫu Trung hoa có một khuôn mặt nhiều góc cạnh, đậm chất Á Đông và khí chất nổi trội. Hiện nay cô là người mẫu Á châu lừng danh và góp mặt trong danh sách kiếm nhiều tiền nhất của Forbes từ năm 2013. Hiện nay cô có số tài sản trị giá tới 35 triệu USD nhờ hợp đồng với Estée Lauder, La Perla.

Gương sáng của các người mẫu đỉnh cao này đều là mơ ước của nhiều người từng và mới bước vào điạ hạt làm người mẫu. Dĩ nhiên trong đó có các người mẫu bên Việt Nam. Mới đây trên các trang mạng tin tức ở Việt Nam có đưa tin hai cô Lê Hà và Ngọc Duyên có may mắn được mời tham dự xem show này với tư cách hai khách đến xem show. Tuy không được vinh dự bước trên sàn diễn catwalk nhưng có vé để vào xem cũng là một điều may mắn lắm. Trong các trang báo mạng, hình ảnh hai cô trong các trang phục lộng lẫy đứng bên chiếc limousine trắng đi dự tiệc, gởi về từ Paris, đã làm choáng mắt người nhìn.

Pic 3. Ngọc Duyên



Ngọc Duyên thật gợi cảm trong chiếc váy dạ hội dài hở ngực và vai. Bên ngoài là một chiếc áo lông duyên dáng choàng hững hờ. Bộ đồ đầm độc đáo với các vật liệu đính kết trên nền vải xuyên thấu này do nhà thiết kế Đỗ Long đã thực hiện trên 500 giờ cùng với ê kíp của mình.



Pic 4. Lê Hà



Lê Hà đắm thắm, kín đáo nhưng không kém phần lộng lẫy trong bộ trang phục, tông chủ đạo màu xám bạc, với các vật đính kết công trình và tỉ mỉ do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đích thân thực hiện. Trị giá của nó lên đến 13 ngàn đô.

Điều gây cho tôi chú ý là tấm hình chụp hai tấm vé VIP Donor ticket của hai cô đem khoe trên mạng VN. Tấm vé này tiết lộ có thể hai cô được đi dự với sự ủng hộ tài chánh của một quí nhân nào đó đã tài trợ. Bởi vì muốn đi xem show của VS không dễ. Nếu không phải là khách mời thì chỉ còn là khách đã quyên góp hay ủng hộ tài chánh mà thôi(VIP Donor). Dĩ nhiên không phải ai cũng được VS công ty mời.

Pic 5. VIP Donor tickets



Từ “may mắn” được dùng ở đây rất đúng nghĩa với nó vì theo báo Telegraph, một chỗ ngồi có được với sự quyên góp từ thiện trị giá khoảng 16 ngàn đô, chưa kể tiền hoa hồng cho dịch vụ đấu giá và bưu phí cũng như bảo hiểm của bưu phí. Mà các cơ quan từ thiện có vé VIP năm 2016 đem ra đấu giá chúng, đã ra cái giá đầu tiên là 25 ngàn đô cho một cặp vé VIP.

----------------------------------------

Đi xem một show thời trang để ngắm những phụ nữ chân dài xinh đẹp diễn hành xung quanh bạn trong các bộ đồ lót đẹp với một giá 16 ngàn đô là một cái giá quá đắt. Nhưng ít nhất bạn được thưởng thức một buổi trình diễn thời trang với chương trình phụ diễn âm nhạc thật đặc sắc, mà điều có một không hai là bạn được nhìn tận mắt những cặp áo nịt ngực(bra) trị giá hàng triệu đô ngự trị trên các thân hình của những người mẫu lừng danh bốc lửa.

----------------------------------------

Ngày nay, show trình diễn thời trang của Victoria’s Secret đã trở thành Super Bowl của tất cả các chương trình thời trang kể từ khi nó bắt đầu cách đây 18 năm. Bạn có biết ngân sách cho chương trình đầu tiên vào năm 1995, đã được báo cáo là chỉ $ 120.000 đô. Giờ là 100 lần hơn vào khoảng $12 triệu đô trong năm 2016.

Pic 6. Show trình diễn thời trang của Victoria’s Secret 2016 tại Paris

Các nàng người mẫu hàng đầu được gọi là “Angles” tức “Thiên Thần” trong quá khứ có: Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Karlie Kloss, Candice Swanepoel and Miranda Kerr….Năm 2016 có: Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Karlie Kloss, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill và nhiều khuôn mặt mới.

Các ngôi sao ca nhạc và sân khấu được mời trình diễn trước đây có Rihanna, Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, Bruno Mars, Kanye West, Maroon 5, Nicki Minaj, Katy Perry, Black Eyed Peas, Usher and Justin Timberlake. Năm 2016 có: Lady Gaga, Bruno Mars and The Weeknd …

Có vé mời bạn sẽ được sắp ngồi chung với các ngôi sao nổi tiếng như:

Jay-Z, Beyoncé, Orlando Bloom, Ellie Goulding, Liam, Kings of Leon, Olivia Palermo, Mark Wahlberg, Sting, Adam Levine, Neil Patrick Harris, Michael Strahan, Derek Jeter, Serena Williams hay Lenny Kravitz. Bạn có thấy hãnh diện không nếu bạn được tham dự? Tuy nhiên nếu bạn không được cái may mắn này, bạn vẫn có thể xem show này vì nó được phát sóng đi khắp nơi trên hơn 180 quốc gia.

Trịnh Thanh Thủy



Tài liệu tham khảo

A Record Number of Asian Models Are Walking in The 2016 Victoria's Secret Fashion Show

http://www.glamour.com/story/asian-models-walking-victorias-secret-fashion-show-2016

https://successstory.com/lists/most-famous-successful-asian-models

https://www.yahoo.com/style/theres-a-record-number-of-asian-models-in-the-victorias-secret-fashion-show-heres-why-2-160131339.html

Victoria's Secret Sues VIP Ticket Broker Ahead of Runway Show

http://www.thefashionlaw.com/home/victorias-secret-sues-vip-ticket-broker-ahead-of-this-weeks-runway-show

Lê Hà, Ngọc Duyên lộ diện sang chảnh trong hậu trường Victoria's Secret trước giờ G

http://kenh14.vn/le-ha-ngoc-duyen-lo-dien-sang-chanh-trong-hau-truong-victorias-secret-truoc-gio-g-20161130141300596.chn