Thị Trưởng & NV Nguyễn Tâm họp báo: Ông Hoàng Kiều tặng $2 triệu cứu trợ nạn nhân bão lụt

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:

TP San Jose đón nhận thêm $2 triệu đô cứu trợ bão lụt.

-Thị trưởng Sam Liccardo cùng Nghị viên Nguyễn Tâm sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố số tiền hiến tặng $2 triệu đô la từ ông Hoàng Kiều, chủ tịch công ty RAAS. Nhân dịp nầy, TP sẽ cập nhật các thông tin về quỹ cứu trợ.

Ngày Giờ: Lúc 2g chiều thứ Tư ngày 1 tháng 3, 2017.

Địa điểm: Số 600 đường Phelan, cổng vào công viên History Park.

Mọi thông tin xin liên lạc:

VP Thị trưởng: David – or 408-499-8328 408-535-4840 ; Candace Le – 408-535-4823 or 408-646-8423

VP Nghị viên Nguyễn Tâm: Louansee Moua – 408-535-4985 or 408-396-0258

* * *

MEDIA ADVISORY

San Jose Leaders to Announce $2 Million Gift to the San Jose Flood Victims Relief Fund

Press Conference TODAY

Mayor Sam Liccardo and Councilmember Tam Nguyen will host a press conference to announce a major $2 million gift to the San Jose Flood Victims Relief Fund from Mr. Kieu Hoang, CEO & Chairman of RAAS . City leaders will also provide the latest fundraising figures for the relief fund .

Date/Time : Wednesday, March 1 @ 2:00 p.m.

Location : History San Jose Entrance (600 Phelan Ave, San Jose CA 95112)

Media Contact s :

Office of Mayor Liccardo: David – 4840 or 408-499-8328 408-535- ; Candace Le – 408-535-4823 or 408-646-8423