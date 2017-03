Trump Tố Obama Hậu Thuẫn Các Phản Đối Và Thẩm Lậu

WASHINGTON - Trong chương trình truyền hình Fox News and Friends, TT Donald Trump cho biết ông tin rằng cựu TT Obama hậu thuẫn các phản đối chống lại giới lập pháp của đảng CH, (vì cảm tình viên của ông Obama chắc chắn đứng phiá sau), và các thẩm lậu thông tin về an ninh quốc gia – ông nói thêm “Tôi nghĩ đó chỉ là chính trị”.Cũng như trong nhiều sự việc khác, ông Trump không trưng ra bằng chứng – ông Obama không bình luận.Vào dịp này, TT Trump nói tới các đề án ngân sách và 1 số vấn đề.Ông tự xếp hạng A về thành quả, hạng A+ về nỗ lực và hạng C về thông điệp.Ông trả lời phỏng vấn vào buổi sáng của ngày đọc thông điệp đầu tiên tại luỡng viện QH với sự mong đợi thông tin chi tiết về kế họach hành động của hành pháp liên bang.Ông đã tiết lộ trước ý định tăng ngân sách quốc phòng 54 tỉ MK, giảm các chi tiêu ngoài quốc phòng gồm viện trợ nước ngoài. Ông Trump hứa sẽ dùng tiền công quỹ hiệu quả khi mua chiến cụ và yêu cầu 1 hình thức bồi hoàn khi đồng minh xử dụng binh lực Hoa Kỳ – ông nhấn mạnh: mục tiêu tổng quát vẫn là phát triển kinh tế.Bạch Ốc đã gửi đề án ngân sách 2018 tới các Bộ và cơ quan liên bang hôm Thứ Hai.TT Trump đuợc trông đợi cuộc đối đầu của các nhà lập pháp từ cả 2 đảng về các dự định cắt giảm tài trợ trong các chương trình phúc lợi quốc nội.Cũng trong chương trình Fox News and Friends sáng Thứ Ba, ông Trump hồi đáp yêu cầu điều tra của ông Bill Owens là cha của 1 đội viên SEAL tử thương trong trận đột kích đánh al-Qeada ở Yemen theo lệnh của TT Trump hôm 28-1.New York Times cho hay trận đột kích hoạch định từ khi TT Obama chưa rời Bạch Ốc nhưng không thi hành vì xét thấy là có thể thất bại.Ông Trump biện bạch: trận đột kích ấy đuợc tính toán trước khi ông vào Bạch Ốc làm việc tổng tư lệnh quân lực.Tham vụ báo chí Sean Spicer xác nhận Bộ quốc phòng đang điều tra.